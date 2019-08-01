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Земляне наблюдали частичное лунное затмение

Земляне наблюдали частичное лунное затмение


Лунное затмение было видно почти во всех частях света. Следующее такое событие произойдет через шесть лет.



01 август 2019 /
Непознанное
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