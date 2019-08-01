Тайны мира » Непознанное » Земляне наблюдали частичное лунное затмение
Земляне наблюдали частичное лунное затмение
Лунное затмение было видно почти во всех частях света. Следующее такое событие произойдет через шесть лет.
01 август 2019 /
Похожие новости
Астрологи рассказали, на кого повлияет лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение. ...
Луна управляет нами
Бог Луны Тод, изображавшийся с головой Ирбиса, почитался древними египтянами как создатель наук и календаря. Именно с ним связывали ежегодные разливы Нила. Кроме того Тод вел летописи, в которых
В Мексике обнаружен гуманоид
Жители Мексике в небе наблюдали необычный объект, который светился голубым свечением. Данное свечение было видно достаточно долго, а на следующий день мексиканцами было обнаружено место аварии этого
На Земле скоро произойдет ужасное бедствие
Специалисты ООН предупреждают всех жителей о том, что глобальная катастрофа на Земле очень близка. Сегодня в атмосфере находится просто огромной величины процент парниковых газов. И все ученые в один
В Исландии заметили НЛО
Не так давно на известнейшем видеохостинге YouTube появились кадры, на которых был запечатлен НЛО. Событие произошло в районе исландского города Акурейри, когда местные жители увидели спускающийся с
Комментарии
Популярные новости
Дешевый хостинг: преимущества и недостаткиБокал шампанского на термограммеНебольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зонеПрелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Просмотр фильмов онлайнОбыкновенная солнечная рыбаЗеркало рентгеновской душиАстрономы получили загадочный радиосигнал из далекой галактики
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ