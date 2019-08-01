Самые большие объекты во Вселенной

Вселенная огромна. Нам трудно вообразить ее истинные размеры. Ученые говорят, что с момента Большого взрыва она разрослась настолько, что у нее фактически нет края. Мы не можем видеть всю Вселенную, но те ее места, которые открыты для нашего взора тоже содержат множество тайн, загадок и прочих необычных вещей. В прошлом мы уже писали о самых больших структурных объектах во Вселенной. Сегодня поговорим об одиночных: начиная от самого большого астероида и заканчивая самой большой галактикой в видимом нами пространстве космоса.Справка: Один световой год — это единица измерения расстояния в астрономии, равная расстоянию, которое свет проходят в вакууме за один земной год.Самый большой астероид в Солнечной системеРанее самым большим астероидом Солнечной системы являлась Церера. Диаметр объекта составляет около 950 километров. Вторым по размеру считалась Паллада с диаметром 512 километров. А Веста занимала третью строчку самых больших из известных астероидов Солнечной системы, уступая по размерам Палладе, но обгоняя ее по массе.После того, как ученые перевели Цереру в разряд карликовых планет, Паллада стала занимать верхнюю строчку самых больших (по размерам) астероидов в Солнечной системе. Однако астрономы уточнили размеры Весты и оказалось, что она больше Паллады. Диаметр Весты составляет 530 километров. Таким образом, Веста стала не только самым большим, но и самым массивным астероидом нашей Солнечной системы.Самый большой спутник планеты в Солнечной системеСравнительные размеры Ганимеда с другими спутниками Солнечной системы и ЗемлейСпутник газового гиганта Юпитера Ганимед является самым большим спутником в Солнечной системе. Его диаметр составляет 5268 километров.Ганимед является одним из четырех самых крупных спутников Юпитера, которые наряду с Ио, Европа и Каллисто первым открыл итальянский математик, философов и астроном Галилео Галилей. Имя Ганимед вплоть до середины 20-го века не использовалось. Галилей называл открытые им спутники «планетами Медичи», а сам Ганимед — Юпитер III или «третий спутник Юпитера».Самый большой спутник экзопланетыУ звезды WASP-12, расположенной на расстоянии в 870 световых лет от нас, находится экзопланета WASP-12b. Напомним, что экзопланетами называют планеты, которые находятся вне Солнечной системы.В 2012 году планету WASP-12b исследовали российские ученые. Они предположили, что у нее есть спутник. Такая возможность была основана на анализе яркости (блеска) звезды. По особенностям изменений блеска можно рассчитать, какую долю площади диска звезды покрывает спутник. Ученые считают, что спутник имеет радиус 0,57 радиуса Юпитера (он в 6,4 раза превышает размеры Земли). Такой большой размер и позволил предположить о существовании спутника.Самая большая планета в Солнечной системеС диаметром 142 984 километра Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном, Юпитер классифицируется как газовый гигант.Масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли. Он в 2,5 раза тяжелее всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Гигант находится на расстоянии около 770 миллионов километров от Солнца и совершает полный оборот вокруг светила примерно за 11,9 земного года.Пожалуй, самой известной особенностью Юпитера является его Большое Красное Пятно (БКП) – ураган, который продолжается на планете более 300 лет. Диаметр Пятна больше диаметра Земли.Самая большая каменистая экзопланетаХудожественное представление планеты BD+20594 bСамая большая каменистая экзопланета была обнаружена космическим телескопом «Кеплер» в 2016 году в созвездии Овна, что в 500 световых лет от нас. Объект, получивший обозначение BD+20594b, тяжелее Земли примерно в 16 раз и обладает радиусом в 2,2 раза больше земного.Ранее самой большой каменистой экзопланетой считался Kepler-10 c. Исследования говорили, что эта планета обладает радиусом, который в 2,35 раза больше земного, а ее масса примерно в 17 больше, чем у Земли. Однако более точные расчеты, проведенные в 2017 году, позволили установить, что планета Kepler-10c всего в 7,4 раза тяжелее Земли, а ее состав скорее ближе к газовым гигантам.Самый большой газовый гигант вне Солнечной системыОпределить самую большую экзопланету класса газовый гигнат – задача не из простых. Ученым необходимо учесть множество вещей. Например, в космосе существуют объекты настолько огромные, что их сложно назвать планетами. Они скорее похожу на звезду. В то же время их масса меньше минимально необходимой для поддержания ядерных реакций горения водорода и превращения в звезду. Такие объекты принято называть субзвездными.Предположительно самой большой экзопланетой класса газовый гигант среди обнаруженных на данный момент является HD 100546 b, открытая в 2013 году. Она находится в 337 световых годах от Земли. Ученые считают, что HD 100546 b в 6,9 раз крупнее и в 20 раз тяжелее Юпитера.Самая большая звезда во ВселеннойВ настоящее время самой большой звездой не только в нашей галактике Млечный Путь, но и в известной Вселенной является красный гипергигант UY Щита. Она находится примерно в 9500 световых лет от нас. По оценкам ученых, радиус UY Щита равен 1708 радиусам Солнца, однако он постоянно меняется и может достигать 2100 солнечных радиусов. Диаметр звезды составляет 2,4 миллиарда километров.Размер нашего Солнца и звезды UY Щита (с увеличением в 7 раз)Для понимания: если Солнце нарисовать маленьким кружочком диаметром 1 мм, то для UY Щита нужен будет круг диаметром 1,7-2,1 метра! Если поместить UY Щита в центр Солнечной системы, то ее фотосфера (излучающий слой звездной атмосферы) охватит орбиту Юпитера.По современным оценкам астрономов, звезда UY Щита в 340 000 раз более яркая, чем наше Солнце.Самая большая черная дыраЕсли верить вот этой информации, примерно в 17 миллиардах световых лет от нас, в направлении созвездия Девы, находится квазар с предположительно самой массивной черной дырой в известной нам Вселенной. Объект носит очень сложное название SDSS J140821.67+025733.2.Масса объекта SDSS J140821 легко возводит его в ранг ультрамассивных черных дыр. Значение этого параметра почти в 3 раза превосходит массу лидировавшей до этого ультрамассивной черной дыры квазара TON 618, чей показатель составляет 66 миллиардов масс Солнца. Масса нового лидера составляет 196 миллиардов солнечных масс. Его диаметр – 1,17 триллиона километров. Это более чем в 98 раз превышает диаметр орбиты Плутона в Солнечной системе.Кстати, недавно ученые предложили идею, объясняющую, как такие сверхмассивные черные дыры вообще могли появиться во Вселенной.Читайте также: 10 научных фактов, которые мы извлекли из первой фотографии черной дырыСамая большая галактика во ВселеннойСамой большой по размерам (но не по массе) галактикой в обозримой Вселенной является галактика с малоприметным названием IC 1101. Ее диаметр составляет около 6 миллионов световых лет. Другими словами, чтобы преодолеть расстояние от одного ее края до другого, свету требуется 6 миллионов лет. Своими размерами IC 1101 обязана многочисленным столкновениям со значительно меньшими по размеру галактиками.Галактика IC 1101 расположена примерно в одном миллиарде световых лет от нас. В ней содержится около 100 триллионов звезд. Для сравнения: в нашей галактике Млечный Путь может содержаться от 200 до 400 миллиардов звезд.