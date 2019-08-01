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Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»

Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»


В понедельник, 22 июля, после переноса запуска Индийская организация космических исследований запустила с космодрома имени Сатиша Дхавана миссию «Чандраян-2».
Цель индийской миссии — высадка на Луну и исследование спутника. Если посадка пройдет удачно, Индия станет четвертой страной, которой удалось посадить аппарат на поверхности Луны.
«Чандраян-2» — вторая по счету автоматическая межпланетная станция Индии. «Чандраян-1» была отправлена к спутнику Земли в 2008 году. Сейчас она находится на орбите Луны и отправляет на Землю результаты различных орбитальных исследований.
«Чандраян-2» сменит первую станцию на ее посту и тоже будет собирать данные о спутнике с его орбиты. Но, в отличие от предшественника, станция сможет также высадить на поверхность свой ровер под названием «Прагьям», имеющий массу всего 20 килограммов. Предполагается, что он сможет проработать на поверхности около двух-трех недель.
Изначально проект индийской лунной миссии планировался совместно с «Роскосмосом», но из-за выдвижения дополнительных требований с российской стороны Индия решилась на самостоятельный запуск аппарата. Изначально миссию планировали запустить еще в марте 2018 года. Затем старт был еще два раза перенесен, в итоге ракета GSLV Mk-III стартовала с индийского космодрома 22 июля 2019 года. Посадка ровера «Прагьям» на Луну должна состояться 6 сентября этого года.
01 август 2019 /
Непознанное
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