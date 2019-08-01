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LightSail 2 развернул солнечный парус

LightSail 2 развернул солнечный парус


Космический парусник LightSail 2 — это проект Планетарного Общества; аппарат был запущен в июне этого года при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. В начале июля спутник смог установить связь с Землей, а несколько позже прислал первые фотографии.
Теперь же LightSail 2 успешно развернул солнечный парус, включающий четыре секции и имеющий площадь 32 квадратных метра. (Операция по раскрытию паруса аппарата транслировалась на YouTube.) В ближайший месяц, согласно специалистам, спутник — при помощи развернутого паруса — попробует поднять свою орбиту.

SAIL DEPLOYMENT COMPLETE! We're sailing on SUNLIGHT!!!!! pic.twitter.com/PA74NMa7Ry


— Planetary Society (@exploreplanets) 23 июля 2019 г.
Стоит отметить, что ранее, в 2015 году, Планетарное Общество уже запускало космический парусник — LightSail 1; несмотря на трудности, аппарат, как сообщалось, сумел развернуть парус, и тестовый полет был признан успешным.
01 август 2019 /
Непознанное
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