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Ученые выяснили истинный возраст Луны

Ученые выяснили истинный возраст Луны


Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее. По новым данным, спутник Земли сформировался через 50 миллионов лет после возникновения Солнечной системы. Таким образом, возраст Луны — более 4,5 миллиарда лет.
К таким выводам авторы исследования пришли, проанализировав химический состав лунного грунта, который доставила на Землю миссия "Аполлон". Как рассказал участник исследования, доктор Рауль Фонсека, "сравнивая относительные количества различных элементов в породах, которые образовались в разное время, можно узнать, как каждый образец связан с лунными недрами и затвердеванием океана магмы".
Как считают специалисты, в древности Земля столкнулась с крупным небесным телом. Тогда на орбиту выбросило облако осколков, из которых затем и сформировалась Луна. Изначально поверхность нового спутника была покрыта магматическим океаном. Охлаждаясь, он создавал различные типы горных пород, которые до сих пор можно найти на Луне, где нет характерной для Земли мощной тектонической и геологической активности.
Изучив состав лунного грунта, специалисты выделили в нем редкие элементы гафния, вольфрама и урана. Известно, что изотопы гафния-182 распадались на вольфрам-182 только в первые 70 миллионов лет после зарождения Солнечной системы. На основе этих данных геологи установили, что поверхность Луны начала твердеть через 50 миллионов лет после того, как во Вселенной появилась Солнечная система.
Ранее сообщалось, что американские астронавты планируют вернуться на Луну в 2024 году. Программа получит название "Артемида". В США рассматривают лунную миссию как плацдарм для дальнейшего исследования Марса.
01 август 2019 /
Непознанное
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