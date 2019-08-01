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X-37B не обладает высокой маневренностью

X-37B не обладает высокой маневренностью


Возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил (ВВС) США и обычного околоземного спутника сопоставимы, полагает автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук.
Эксперт отмечает, что X-37B часто меняет высоту орбиты, однако ее наклонение остается практически постоянным. По его мнению, крылья необходимы летательному аппарату только при входе в верхние слои атмосферы для последующего совершения посадки самолетного типа.
Заявление бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон, согласно которому X-37B обладает высокой маневренностью, Лангбрук назвал «мифотворчеством», однако допустил, что летательный аппарат может использовать вхождение в верхние слои атмосферы для последующего изменения наклонения орбиты, однако до сих пор «явно не продемонстрировал эту возможность».
Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, размах крыла — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них. Первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года.
01 август 2019 /
Непознанное
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