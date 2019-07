Древних людей с острова Лусон отнесли к новому виду

Рис. 1. Пещера Кальяо на острове Лусон, где найдены кости Homo luzonensis. Фото с сайта nytimes.com

В пещере Кальяо на острове Лусон (Филиппины) найдены зубы и кости рук и ног, принадлежавшие людям, жившим здесь 50–67 тысяч лет назад. Морфологическое своеобразие находок позволило описать на их основе новый вид людей Homo luzonensis. Как и «хоббиты» с острова Флорес, лусонские люди, возможно, являются потомками азиатских Homo erectus, измельчавшими в условиях островной изоляции. Впрочем, не исключено и их происхождение от более примитивных гоминид, близких к хабилисам или австралопитекам. Выделить ДНК из костей и зубов H. luzonensis пока не удалось.

История заселения гоминидами Юго-Восточной Азии и прилегающих островов во многом прояснилась в последние десятилетия благодаря археологическим раскопкам, активно ведущимся на Филиппинах и в Индонезии. Выяснилось, что задолго до появления в регионе людей современного типа какие-то гоминиды, умевшие изготавливать примитивные каменные орудия, пересекли морские проливы и добрались до уединенных островов: Флореса, Сулавеси и Лусона (см.: Люди жили на Филиппинах 700 000 лет назад, «Элементы», 07.05.2018). Эти острова, в отличие от Суматры, Явы и Калимантана, не соединялись с азиатским материком даже в периоды ледниковых максимумов, когда уровень моря был намного ниже, чем сегодня (рис. 2).

Рис. 2. Пещера Кальяо (Callao Cave) находится в северной части острова Лусон, не соединявшегося с материком даже во время сильнейших плейстоценовых оледенений. Оттенками серого показаны участки морского дна, становившиеся сушей при опускании уровня моря на 50 и 120 метров. Пунктиром показаны биогеографические границы, соответствующие не осушавшимся в плейстоцене морским проливам: линия Гексли (A), линия Уоллеса (B) и линия Лидеккера (С). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Кем были эти допотопные мореплаватели, трудно сказать. Древнейшие следы человеческого присутствия на Лусоне, Сулавеси и Флоресе представлены лишь каменными орудиями и поцарапанными или расколотыми костями животных. Наиболее популярна версия, что это были азиатские Homo erectus, которые, попав на Флорес, быстро измельчали, превратившись в знаменитых «хоббитов» (см.: Новые древние остатки людей с острова Флорес говорят о родстве «хоббитов» с эректусами, «Элементы», 08.06.2016).

С острова Лусон до сих пор была описана только одна человеческая косточка досапиентного периода. Плюсневую кость невысокого человека, жившего 67 000 лет назад, нашли в 2007 году в пещере Кальяо (Callao Cave, см. A. S. Mijares et al., 2010. New evidence for a 67,000-year-old human presence at Callao Cave, Luzon, Philippines). Авторы находки благоразумно оставили открытым вопрос о ее видовой принадлежности и продолжили раскопки.

Их многолетние труды не пропали даром. В августе 2011 года из пещерных отложений была добыта целая коллекция мелких, но информативных косточек: две фаланги пальцев ног, две фаланги пальцев рук, средняя часть (тело) бедренной кости юной особи, а также шесть зубов. Пять из них (два правых верхних премоляра и три правых верхних моляра) принадлежали одному и тому же индивиду. Это определили, в частности, по «притертости» зубов друг к другу. В июле 2015 года к коллекции добавился еще один моляр — тоже правый верхний, а значит, принадлежавший другому человеку (рис. 3). Поскольку бедренная кость принадлежала ребенку, а всё остальное — взрослым особям, можно заключить, что найденные косточки и зубы принадлежали как минимум трем разным индивидам. Две кости (найденную первой плюсневую кость и один из зубов) удалось датировать методом урановых серий (см. Uranium–thorium dating). Это дало минимальные оценки возраста: для плюсневой кости — 67 000 лет, для зуба — 50 000 лет.

Рис. 3. Новые находки из пещеры Кальяо. а — пять зубов, принадлежавших одному индивиду (два премоляра и три моляра, все — правые верхние). Этот зубной ряд формально описан как голотип нового вида H. luzonensis. Синим цветом обозначена эмаль, желтым — дентин и цемент, темно-серым — полость зуба (после захоронения была заполнена карбонатной породой). b, c — средняя и дистальная фаланги пальцев руки (каждая показана сверху, сбоку и снизу), d, e — проксимальная и средняя фаланги пальцев ноги, f — премоляр, g — верхний правый третий моляр, h — фрагмент бедренной кости ребенка. Длины масштабных отрезков: на изображениях a–g — 1 см, на изображении h — 2 см. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Скрупулезный анализ собранного материала занял еще пару лет, затем больше года ушло на доработку статьи в соответствии с замечаниями рецензентов. Наконец 10 апреля 2019 года статья с описанием находок была опубликована в журнале Nature

Авторы отнесли находки к новому виду людей — Homo luzonensis. Это смелое решение, учитывая, что материал всё-таки довольно скудный (по сравнению в том числе и с Homo floresiensis, самостоятельный видовой статус которого долго оспаривался несмотря на наличие почти полного скелета). Выделение нового вида обосновывается тем, что зубы и фаланги из пещеры Кальяо, во-первых, демонстрируют уникальное сочетание примитивных («австралопитековых») и продвинутых («сапиентных») признаков, во-вторых, по некоторым морфометрическим показателям они выходят за пределы изменчивости всех известных видов рода Homo.

Самые наглядные отличительные признаки H. luzonensis показаны на рис. 4.

Рис. 4. a–c — премоляры и моляры афарского австралопитека (индивид возрастом 3,4 млн лет из Эфиопии), H. luzonensis и архаичного H. sapiens (Израиль, возраст 177 000 лет, см.: I. Hershkovitz et al., 2018. The earliest modern humans outside Africa). d–f — проксимальные фаланги пальцев ног афарского австралопитека (3,2 млн лет, Эфиопия), H. luzonensis и современного сапиенса (1800-е годы, Филиппины). Длина масштабных отрезков — 1 см. Изображение из популярного синопсиса М. Точери (Matthew W. Tocheri) к обсуждаемой статье в Nature

Премоляры и особенно моляры лусонского человека исключительно малы. Такие же маленькие премоляры характерны еще для двух видов поздних Homo (сапиенсов и флоресских хоббитов), однако по миниатюрности моляров H. luzonensis не имеет себе равных. Лусонский человек также выходит за пределы изменчивости всех известных видов Homo по соотношению площадей окклюзионных поверхностей премоляров и моляров (упрощенно говоря, только у этого вида премоляры почти не уступают по размеру молярам). В целом малые размеры зубов, упрощенный рельеф окклюзионной поверхности и другие детали строения надежно отличают лусонского человека от «крупнозубых» гоминид, таких как австралопитеки, эректусы и денисовцы, отчасти сближая его с хоббитами и сапиенсами. При этом некоторые особенности зубов H. luzonensis уникальны для этого вида. К архаичным чертам относятся хорошо развитые множественные корни премоляров. Этот признак типичен для австралопитеков и ранних хомо, встречается у азиатских эректусов, очень редок у сапиенсов и не характерен для флоресских хоббитов.

Средняя фаланга пальца (безымянного, среднего или указательного) левой руки H. luzonensis, показанная на рис. 3, b, имеет очень примитивную форму, сближающую лусонского человека с австралопитеками и в меньшей степени — с хабилисами, флоресскими хоббитами и Homo naledi. Одной из примитивных особенностей фаланги является ее изогнутость — признак, который обычно трактуется как адаптация для лазанья по деревьям. Еще сильнее эта примитивная изогнутость выражена у проксимальной фаланги пальца ноги (рис. 3, d; рис. 4, d–f; рис. 5). Как и в случае с зубами, некоторые морфометрические характеристики фаланг выходят за пределы изменчивости всех известных видов Homo, то есть являются уникальными для лусонского человека.

Рис. 5. Сравнение формы проксимальной фаланги пальца ноги H. luzonensis и других гоминид методом главных компонент. Видно, что по форме этой косточки лусонский человек близок к австралопитекам и сильно отличается от сапиенсов и флоресских хоббитов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Исследователи извлекли из скудного костного материала всё возможное, чтобы обосновать самостоятельный видовой статус лусонского человека, и обоснование, надо признать, получилось довольно убедительное. Жаль, конечно, что не удалось найти черепов или хотя бы фрагментов черепных костей, а еще обиднее, что попытки извлечь из найденных косточек ДНК оказались безуспешными (как и в случае с H. floresiensis и другими находками из юго-восточной Азии). Похоже, в столь жарком климате у древней ДНК совсем нет шансов сохраниться.

По-видимому, H. luzonensis — это еще один (наряду с H. floresiensis) эндемичный вид низкорослых людей, сформировавшийся в условиях островной изоляции. Его предки, вероятно, добрались до Лусона еще в начале среднего плейстоцена (см.: Люди жили на Филиппинах 700 000 лет назад, «Элементы», 07.05.2018) — примерно тогда же, когда предки хоббитов добрались до Флореса (см.: «Хоббиты» были наследниками древней культуры, «Элементы», 06.06.2006).

Кем были эти предки — вопрос открытый. С одной стороны, это могли быть хорошо известные палеоантропологам, относительно продвинутые азиатские эректусы (возможно, близкие к яванским питекантропам). Другой вариант — архаичные эректусы вроде людей из Дманиси (см.: Предками хоббитов могли быть люди из Дманиси, «Элементы», 07.05.2009). Третий вариант — еще более примитивные гоминиды, близкие к хабилисам или даже австралопитекам, которые могли расселиться по южным окраинам азиатского материка еще до появления эректусов. В свете недавно найденных в центральном Китае каменных орудий возрастом 2,1 млн лет (Z. Zhu et al., 2018. Hominin occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2.1 million years ago) эта гипотеза уже не выглядит совершенно безумной. В пользу третьей версии говорит наличие у обоих островных видов примитивных черт, сближающих их с австралопитеками. Если предками H. floresiensis и H. luzonensis были продвинутые эректусы, то возврат некоторых признаков к примитивному «австралопитековому» состоянию должен был произойти у этих видов параллельно и независимо. Не проще ли предположить, что архаичные признаки унаследованы островными видами от архаичного предка? Будем надеяться, что дальнейшие исследования прольют свет на этот вопрос.

Источник: Florent Detroit, Armand Salvador Mijares, Julien Corny, Guillaume Daver, Clement Zanolli, Eusebio Dizon, Emil Robles, Rainer Grun & Philip J. Piper. A new species of Homo from the Late Pleistocene of the Philippines // Nature. 2019. V. 568. P. 181–186. DOI: 10.1038/s41586-019-1067-9.

Александр Марков