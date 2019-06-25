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Марсианские облака состоят из метеорной пыли

Марсианские облака состоят из метеорной пыли


Круглый год в атмосфере Марса образуются тонкие голубые облака, парящие на высоте от 30 до 60 километров над поверхностью планеты.
Спустя десятилетия после того, как марсоходы, такие как Mars Pathfinder, сделали свои первые фотографии этих инопланетных облаков, астрономы все еще пытаются их объяснить.
И новое исследование утверждает, что вероятным виновником являются измельченные метеориты.
Круглый год в атмосфере Марса образуются тонкие голубые облака, парящие на высоте от 30 до 60 километров над поверхностью планеты. Там они проносятся по небу, как перистые облака, которые мы так часто видим на Земле.
Ученые долгое время предполагали, что кусочки поверхностной пыли, поднявшиеся в атмосферу Марса, могут быть источником ледяных синих облаков планеты.

Но новое исследование, опубликованное 17 июня 2019 года, утверждает, что основой этих облаков являются измельченные метеориты.
Гипотеза выглядит так: каждый день от 2 до 3 тонн космических камней врезаются в марсианскую атмосферу и распадаются на части. Все эти столкновения в воздухе оставляют много пыли — или” метеоритного дыма", как его называют авторы исследования, - висящего в марсианском небе.
И этой пыли может быть достаточно, чтобы превратить следовые количества водяного пара в атмосфере в хрупкие, ледяные облака.
25 июнь 2019 /
Непознанное
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