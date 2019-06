В Австралии упал метеорит

Поздним вечером 22 июня множество очевидцев наблюдали падение метеорита. Яркий светящийся объект вошел в плотные слои атмосферы и вспыхнул осветив все вокруг на многие десятки километров.Разрушение метеорита сопровождалось оглушительным грохотом от которого тряслись дома и дрожала земля. Небесное светопреставление наблюдали жители двух австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

A meteor has created a spectacular sight, lighting up the night sky in Queensland. https://t.co/Khvw77AFVf @EmArnold_7 #7NEWS pic.twitter.com/UunBN072Sk

