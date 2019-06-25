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В Австралии упал метеорит
Поздним вечером 22 июня множество очевидцев наблюдали падение метеорита. Яркий светящийся объект вошел в плотные слои атмосферы и вспыхнул осветив все вокруг на многие десятки километров.
Разрушение метеорита сопровождалось оглушительным грохотом от которого тряслись дома и дрожала земля. Небесное светопреставление наблюдали жители двух австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
A meteor has created a spectacular sight, lighting up the night sky in Queensland. https://t.co/Khvw77AFVf @EmArnold_7 #7NEWS pic.twitter.com/UunBN072Sk
— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) 23 июня 2019 г.
25 июнь 2019 /
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