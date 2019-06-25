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«Спектр» Вселенной
С космодрома Байконур ракета-носитель «Протон-М» готовится вывести в космос космическую обсерваторию «Спектр-РГ» с двумя уникальными телескопами. Задача российско-германского проекта - создать первую в истории подробную карту Вселенной, проникнуть в тайну сверхмассивных чёрных дыр и кротовых нор.
25 июнь 2019 /
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