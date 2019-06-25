» » На Марсе нашли жизнь?

На Марсе нашли жизнь?

На Марсе нашли жизнь?


На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете. Какие еще находки были сделаны за годы поисков.
Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, сообщает The New York Times. Официального объявления от NASA пока что не было. Обращает на себя внимание тот факт, что обычно о подобных открытиях сообщает NASA или ученые в публикации журнале. В этот же раз утечка произошла в СМИ.
Открытие было сделано во время измерений уровней метана на поверхности Марса. Curiosity «унюхал» 21 частицу метана на миллиард, в три раза больше, чем в 2013 году.
Это не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации.
Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле — он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты. Новый анализ Curiosity проведет уже в понедельник.
Более того, подобная находка может свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, благодаря которой образовался метан, может присутствовать на планете прямо сейчас — если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы. Руководители миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, действительно ли зафиксированы такие высокие концентрации.
Однако метан может вырабатываться и без живых организмов.
Не исключено, что он попал в атмосферу из подземных залежей через небольшие трещины в земле.
В апреле 2019 года аппарат Trace Gas Orbiter проводил аналогичные замеры, но концентрация метана в кратере Гейл оказалась настолько мала, что предыдущие данные, показывавшие более высокие значения, ученые списали на ошибку в расчетах.
Однако отсутствие метана в атмосфере ставило вопрос о том, куда же тогда девается поглощаемый Марсом из межпланетной среды углерод. Это сотни тонн в год, и как минимум часть падающего на планету углерода должна была превращаться в метан. Кроме того, если метан обнаружен на поверхности, но не при дистанционном зондировании, это может свидетельствовать в пользу гипотезы о поступлении газа с небольшими локальными выбросами из грунта.
Марсоход Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года.
Его задачей было выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека.
С момента высадки Curiosity преодолел уже более 16 км и взобрался на 165 м по склону горы Эолида. Он обнаружил следы древнего ручья, определил минеральный состав марсианского грунта, впервые в истории пробурил поверхность Марса и добыл образцы твердого грунта.
Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.
Также на борту был установлен российский нейтронный детектор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»). ДАН представляет собой нейтронный «щуп» — генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит, воды, а также гидратированных минералов. Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.
Уже в первые месяцы работы Curiosity обнаружил в кратере Гейла следы древнего озера, которое, по предположениям ученых, было пресноводным и содержало углерод, водород, кислород, азот и серу — ключевые химические элементы, необходимые для зарождения жизни.
Тем не менее следов самой жизни марсоход пока не нашел. В 2012–2013 годах Curiosity прилежно анализировал образцы грунта в поисках метана, который также мог указывать на существование жизни на Марсе, но безуспешно. Наконец в 2014 году он обнаружил присутствие метана в атмосфере планеты, а также органические молекулы в образцах скальных пород. Кроме того, были найдены окаменелости, схожие с теми, что формируют земные микробы на мелководьях озер и рек. Однако эти находки все же не говорят о существовании жизни на Марсе напрямую.
25 июнь 2019 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Непознанное

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марс был пригоден для жизни. Где искать ее теперь?
Непознанное

Марс был пригоден для жизни. Где искать ее теперь?

На Марсе найдены следы океана
Непознанное

На Марсе найдены следы океана

Недавние исследования показали, что на Красной планете миллиарды лет назад существовал океан, который образовался в результате столкновения планеты с небесным телом. При этом существования на Марсе
На Марсе нашли неизвестные породы
Непознанное

На Марсе нашли неизвестные породы

На марсе ученые NASA недавно нашли скалы светлого цвета из полевого шпата. А все данные, которые были получены с орбитального зонда и спектрометров марсохода Curiosity свидетельствуют о довольно
То, что содержится в арктическом льде очень опасно
Непознанное

То, что содержится в арктическом льде очень опасно

Российские ученые нашли подтверждение тому, что метановая «бомба» Арктики представляет намного больше угрозу для нашей планеты, чем считалось раннее. Под особое внимание попали территории вечной
На Марсе обнаружили инопланетный корабль
Непознанное

На Марсе обнаружили инопланетный корабль

Марсоход Curiosity запечатлел на камеру взлетающий инопланетный корабль.     Исследователи в области НЛО полагают, что, возможно были найдены доказательства существования внеземной цивилизациии на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чем опасен космический мусор?Что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?Займ на карту с нулевым балансом без проверокЛучшая стоимость софосбувира в МосквеМарс был пригоден для жизни. Где искать ее теперь?Часть третья - Всё зависело от условий проживания и местных особенностейДвойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странноНа Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»


Свежие Статьи
На Марсе нашли жизнь?

На Марсе нашли жизнь?

«Спектр» Вселенной

«Спектр» Вселенной

Марсианские облака состоят из метеорной пыли

Марсианские облака состоят из метеорной пыли

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+