Марсианские микробы могут выжить в соленых лужах на Красной планете

В экстремально соленых лужах воды, напоминающих лужи, которые можно обнаружить на Марсе, бактерии могут выживать даже после полного высыхания лужи. Эти выводы могут указывать на то, что вероятность обитаемости Красной планеты на самом деле намного выше, чем предполагалось ранее, сообщается в новом исследовании.Считается, что несколько миллиардов лет назад атмосфера Марса была намного толще, чем сейчас, и на планете могла находиться вода в жидкой форме. В современной, очень тонкой и разреженной атмосфере Красной планеты в дневное время происходит слишком быстрое испарение воды, поэтому существование воды в жидкой форме на поверхности невозможно. Однако ученые заметили, что в предрассветные часы на Марсе при испарении водяного льда влажность может заметно повыситься, доходя до 100 процентов, пояснил главный автор нового исследования Марк Шнигурт (Mark Schneegurt), астробиолог из Уичитского государственного университета, США. Кроме того, наличие солей может привести к абсорбции ими влаги и формированию концентрированных рассолов, которые не замерзают холодной марсианской ночью – и потенциально могут содержать жизненные формы.Однако днем на Марсе при подъеме температуры влажность резко падает. Поэтому гипотетические марсианские микробы должны уметь стойко переносить почти полное пересыхание объемов воды, внутри которых они живут и эволюционируют. Для выяснения этой способности микроорганизмов в своем исследовании Шнигурт и его коллеги поместили в лаборатории в концентрированный рствор соли два штамма земных бактерий, обитающих соответственно в концентрированных рассолах горячего источника Хот Лейк, штат Вашингтон, и на соленых равнинах Грейт Солт Плейнс, штат Оклахома, на территории США. Исследователи поместили изучаемых микробов в 50-процентный водный раствор сульфата магния и подвергли капли раствора нескольким циклам полного высушивания при помощи поглощающих воду реагентов в вакууме. После этого остатки высушенных капель поместили в закрытый сосуд с высокой влажностью и после завершения увлажнения обнаружили, что выживаемость бактерий составила не менее 50 процентов.Эти находки могут расширить представления ученых о потенциальной обитаемости сухих или холодных планет, пояснил Шнигурт.Исследование было представлено 21 июня на ежегодном собрании Американского общества микробиологии, проходившем в Сан-Франциско.