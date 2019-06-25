На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.В распоряжении издания оказалось письмо ученого миссии Ашвина Васавады, который рассказал об удивительных результатах, полученных марсоходом и о том, что ученые "перестроили планы на выходные", чтобы провести следующие эксперименты.Новые инструкции Curiosity отправили в минувшую пятницу, 21 июня, их результаты ожидаются в понедельник.Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан. Однако это был временный всплеск. Ученые продолжили исследования и сделали вывод: концентрация метана в атмосфере Марса увеличивается летом, когда тепло, и значительно сокращается зимой.