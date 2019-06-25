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На Марсе нашли возможные признаки жизни

На Марсе нашли возможные признаки жизни


Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
В распоряжении издания оказалось письмо ученого миссии Ашвина Васавады, который рассказал об удивительных результатах, полученных марсоходом и о том, что ученые "перестроили планы на выходные", чтобы провести следующие эксперименты.
Новые инструкции Curiosity отправили в минувшую пятницу, 21 июня, их результаты ожидаются в понедельник.
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан. Однако это был временный всплеск. Ученые продолжили исследования и сделали вывод: концентрация метана в атмосфере Марса увеличивается летом, когда тепло, и значительно сокращается зимой.
25 июнь 2019 /
Непознанное
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