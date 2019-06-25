Серебристые облака стали красными

Серебристые облака должны быть синими, но во время последней вспышки 1 июня некоторые наблюдатели в Европе видели другой цвет: красный."Это произошло около полуночи", - сообщает Марек Никодем из Шубина, Польша. "В верхней части облаков появился красновато-фиолетовый полог.- Это длилось недолго, но он смог сфотографировать янтарную корону, прежде чем она исчезла.:Другие тоже видели их, в том числе Петр Маевский из Пивнице, Польша, и Петр пол Хаттинга Вершуре из Девентера, Нидерланды.- Что создает этот цвет?- спрашивает Никодим.Ответ - Озон, вернее, его отсутствие.Исследования 1970-х годов показали, что большая часть солнечного света, попадающего на серебристые облака, сначала проходит через озоновый слой земли. Озон поглощает красный свет, позволяя синему пройти - отсюда и обычный цвет облаков.