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Серебристые облака стали красными

Серебристые облака стали красными


Серебристые облака должны быть синими, но во время последней вспышки 1 июня некоторые наблюдатели в Европе видели другой цвет: красный.
"Это произошло около полуночи", - сообщает Марек Никодем из Шубина, Польша. "В верхней части облаков появился красновато-фиолетовый полог.- Это длилось недолго, но он смог сфотографировать янтарную корону, прежде чем она исчезла.:
Другие тоже видели их, в том числе Петр Маевский из Пивнице, Польша, и Петр пол Хаттинга Вершуре из Девентера, Нидерланды.
- Что создает этот цвет?- спрашивает Никодим.
Ответ - Озон, вернее, его отсутствие.
Исследования 1970-х годов показали, что большая часть солнечного света, попадающего на серебристые облака, сначала проходит через озоновый слой земли. Озон поглощает красный свет, позволяя синему пройти - отсюда и обычный цвет облаков.
25 июнь 2019 /
Непознанное
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