Протоновое поле - Гравитация

О гравитации написано множество научных трудов и трактатов, но ни один из них не освещает саму её природу. Чем бы не была гравитация на самом деле, следует признать, что официальная наука совершенно неспособна внятно объяснить природу этого явления.Закон всемирного тяготения Исаака Ньютона не объясняет природы силы притяжения, но устанавливает количественные закономерности. Ее вполне достаточно для решения практических задач в масштабах Земли и для расчета движения небесных тел.Попробуем опуститься в самые глубины строения атомного ядра и поискать те силы которые порождают гравитацию.Планетарная модель атома, или модель атома Резерфорда, — исторически важная модель строения атома, предложенная Эрнстом Резерфордом в 1911г.По сегодняшний день эта модель строения атома является доминирующей и на её остове разработаны большинство теорий, описывающих взаимодействие основных частиц, составляющих атом (протон, нейтрон, электрон), а также знаменитая периодическая система элементов Дмитрия Менделеева.Как говорит общепринятая теория, «атом состоит из ядра и окружающего его электронов. Электроны несут отрицательный электрический заряд. Протоны, входящие в состав ядра, несут положительный заряд.Но тут следует заметить, что никакой связи между электричеством и магнетизмом у гравитации нет – это просто аналогия в работе трех силовых моделей, никакие электромагнитные приборы не фиксируют гравитационное поле, а тем более его работу.Продолжаем: в любом атоме число протонов в ядре в точности равно числу электронов поэтому атом в целом – нейтральная частица, не несущая заряда. Атом может потерять один или несколько электронов, или наоборот – захватить чужие электроны. В этом случае атом приобретает положительный или отрицательный заряд и называется ионом».При изменении численного состава протонов и электронов атом изменяет свою остову, составляющую название определенного вещества – водород, гелий, литий … Атом водорода —состоит из атомного ядра, несущего элементарный положительный электрический заряд, и электрона, несущего элементарный отрицательный электрический заряд.Теперь вспомним, что такое термоядерный синтез, на основе которого была создана водородная бомба. Термоядерные реакции − реакции слияния (синтеза) лёгких ядер, протекающие при высоких температурах. Эти реакции обычно идут с выделением энергии, поскольку в образовавшемся в результате слияния более тяжёлом ядре нуклоны связаны сильнее, т.е. имеют, в среднем, большую энергию связи, чем в исходных сливающихся ядрах.Разрушительная сила водородной бомбы основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза лёгких элементов в более тяжёлые.Например, синтеза одного ядра атома гелия из двух ядер атомов дейтерия (тяжелый водород), при котором выделяется огромная энергия.Для того, чтобы началась термоядерная реакция, необходимо электронам атома соединиться с его протонами. Но этому мешают нейтроны. Происходит, так называемое Кулоновское отталкивание (барьер), осуществляемое нейтронами.Выходит, что нейтронный барьер должен быть сплошным, в противном случае термоядерного взрыва не избежать. Как сказал великий английский ученый Стивен Хокинг:В связи с этим, если отбросить догмы о планетарном строении атома, можно было бы предположить строение атома не как планетарная система, а как многослойная шаровая структура. Внутри протон, далее нейтронный слой и замыкающий электронный слой. А заряд каждого слоя определяется его толщиной.Теперь вернемся непосредственно к гравитации.Коль скоро протон имеет заряд, то он и обладает и полем этого заряда, который и воздействует на электронный слой не давая ему покинуть пределы атома. Естественно это поле простирается достаточно далеко за пределы атома.С увеличением количества атомов в одном объеме, увеличивается и общий потенциал множества однородных (или неоднородных) атомов и естественно увеличивается и их общее поле.Это и есть гравитация.Теперь окончательный вывод – чем большая масса вещества, тем сильней его гравитация. Эта закономерность наблюдается в космосе – чем массивнее небесное тело – тем больше его гравитация.Статья не раскрывает природу гравитации, но дает представление о его происхождении. Природу самого гравитационного поля, как и поля магнитного и электрического, еще предстоит осознать и описать в будущем.Михаил Зосименко