» » Обнаружено несколько экзопланет с большими периодами обращения

Обнаружено несколько экзопланет с большими периодами обращения

Обнаружено несколько экзопланет с большими периодами обращения


За четверть века, прошедших с момента открытия первой экзопланеты, астрономы обнаружили уже почти четыре тысячи подобных объектов. Подавляющее большинство из них имеют относительно небольшие периоды обращения. Это связано с техническими ограничениями методов, используемых для поиска экзопланет. Намного проще найти тело, находящееся на небольшом расстоянии от звезды и регулярно проходящее по ее диску (или вызывающее заметные отклонения в ее радиальной скорости), нежели удаленный объект, совершающий один оборот вокруг светила за десятки лет.
В июне 1998 года расположенный в Чили 1.2-метровый телескоп EULER приступил к непрерывным долговременным наблюдениям 1647 звезд главной последовательности, расположенных на расстоянии до 162 световых лет от Солнца. Цель проекта — обнаружение их невидимых спутников, имеющих длительные периоды обращения. Поиски ведутся при помощи спектрографа CORALIE, регистрирующего отклонения радиальной скорости звезд.
Недавно на сайте arxiv.org был опубликован препринт статьи, посвященный последним находкам EULER. Телескопу удалось обнаружить три планеты-гиганта и два коричневых карлика, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд HD 181234, HD 13724, HD 25015, HD 92987 и HD 50499. Все эти светила характеризуются повышенной металличностью. Вновь найденные объекты имеют периоды обращения от 15.6 до 40.4 лет и массы от 2.93 до 26.77 юпитерианской.
Эти данные подтверждают предположение о том, что планеты-гиганты чаще встречаются у звезд с высокой металличностью. Также они пополнят базу данных экзопланет NASA, где еще недавно было лишь 26 известных тел с периодом обращения, превышающим 15 лет. В будущем многие из обнаруженных EULER экзопланет станут целями для других обсерваторий, которые попытаются получить их прямые изображения.
28 май 2019 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Gaia обнаружил несколько новых астероидов
Непознанное

Gaia обнаружил несколько новых астероидов

Маленькие планеты скорее всего переживут смерть своих звезд
Непознанное

Маленькие планеты скорее всего переживут смерть своих звезд

Ученые обнаружили планетозвезду
Непознанное

Ученые обнаружили планетозвезду

В созвездии Водолея астрономы обнаружили необычный тусклый объект, размеры, температура и свечение поверхности, которой не позволяют отнести её к числу звезд или планет. Изучив подробные
Вблизи умирающей звезды найдена вода
Непознанное

Вблизи умирающей звезды найдена вода

Вокруг белого карлика «GD 61» астрономы обнаружили облако обломков и пыли, анализ которого показал, что возможно оно содержит большое количество воды. Расстояние до белого карлика составляет 150
Наден очень точный двойник нашей планеты
Непознанное

Наден очень точный двойник нашей планеты

Благодаря телескопу «Кеплер» ученые обнаружили у одной из звезд между созведием Лебедя и Лиры планету с почти такими же размерами, плотостью и массой, как и наша, котоая могла бы считаться двойником
В космосе найден «двойник» Солнечной системы
Непознанное

В космосе найден «двойник» Солнечной системы

Астрономы обнаружили копию Солнечной системы KOI-351, которая очень схожую с нашим космическим домом «архитектуру». Как и в нашей системе, все каменистые планеты находятся близко к звезде, а газовые
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как правильно выбрать мотошколуТепловые изображения помогают раскрыть происхождение ФобосаЧем опасен космический мусор?Замена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаВалуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавинМожно ли отправить МКС к Луне или Марсу?Космический цветок в созвездии Стрельца


Свежие Статьи
Чем опасен космический мусор?

Чем опасен космический мусор?

Двойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно

Двойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно

Что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?

Что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+