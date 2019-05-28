Обнаружено несколько экзопланет с большими периодами обращения

За четверть века, прошедших с момента открытия первой экзопланеты, астрономы обнаружили уже почти четыре тысячи подобных объектов. Подавляющее большинство из них имеют относительно небольшие периоды обращения. Это связано с техническими ограничениями методов, используемых для поиска экзопланет. Намного проще найти тело, находящееся на небольшом расстоянии от звезды и регулярно проходящее по ее диску (или вызывающее заметные отклонения в ее радиальной скорости), нежели удаленный объект, совершающий один оборот вокруг светила за десятки лет.В июне 1998 года расположенный в Чили 1.2-метровый телескоп EULER приступил к непрерывным долговременным наблюдениям 1647 звезд главной последовательности, расположенных на расстоянии до 162 световых лет от Солнца. Цель проекта — обнаружение их невидимых спутников, имеющих длительные периоды обращения. Поиски ведутся при помощи спектрографа CORALIE, регистрирующего отклонения радиальной скорости звезд.Недавно на сайте arxiv.org был опубликован препринт статьи, посвященный последним находкам EULER. Телескопу удалось обнаружить три планеты-гиганта и два коричневых карлика, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд HD 181234, HD 13724, HD 25015, HD 92987 и HD 50499. Все эти светила характеризуются повышенной металличностью. Вновь найденные объекты имеют периоды обращения от 15.6 до 40.4 лет и массы от 2.93 до 26.77 юпитерианской.Эти данные подтверждают предположение о том, что планеты-гиганты чаще встречаются у звезд с высокой металличностью. Также они пополнят базу данных экзопланет NASA, где еще недавно было лишь 26 известных тел с периодом обращения, превышающим 15 лет. В будущем многие из обнаруженных EULER экзопланет станут целями для других обсерваторий, которые попытаются получить их прямые изображения.