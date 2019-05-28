Марс был пригоден для жизни. Где искать ее теперь?

Четыре миллиарда лет назад поверхность Марса, по всей видимости, была вполне себе пригодной для обитания. По ней текли реки и озера, был даже глубокий океан. Некоторые астробиологи рассматривают древний Марс как колыбель для жизни, еще более пригодную, чем Земля, и подозревают, что жизнь на нашей планете, возможно, появилась давным-давно на марсианских скалах и была выброшена в космос мощным ударом.Все изменилось, когда Марс потерял свое глобальное магнитное поле. Заряженные частицы, исходящие от Солнца, получили возможность уносить марсианскую атмосферу и та постепенно истощилась. Этот процесс превратил Марс в холодный, сухой мир, который мы видим сегодня, еще 3,7 миллиарда лет назад. У Земли глобальное магнитное поле пока осталось, что объясняет пригодность нашей планеты для жизни.Но такой поворот событий вовсе не означает, что Марс сегодня — мертвая планета.«Если жизнь была на Марсе 4 миллиарда лет назад, жизнь есть на Марсе и сейчас. Ничего такого, что уничтожило бы жизнь, на Марсе не происходило», говорит Майкл Финни, соучредитель The Genome Partnership, некоммерческой организации, которая проводит конференции на тему достижений в биологии и технологиях генома.«Если бы на Марсе была жизнь, она бы куда-нибудь ушла, возможно, спряталась бы, но, вероятно, все еще была бы там», говорит Финни.Одним из наиболее перспективных укрытий для жизни будет подземная часть Марса. Хотя на поверхности Красной планеты в наши дни нет жидкой воды — кроме, пожалуй, временных потоков на теплых склонах — в подземных водоносных горизонтах, скорее всего, много влаги. Наблюдения орбитального аппарата Mars Express в Европе показывают, что под южным полюсом Красной планеты может скрываться большое озеро.Разношерстные жители Земли говорят о своем присутствии весьма очевидным способом; продвинутая инопланетная цивилизация, вероятно, могла бы довольно быстро понять о наличии жизни на нашей планете, просто просканировав нашу атмосферу.Мы не видим таких явных следов в марсианском воздухе, но недавно ученые нашли кое-какие интересные вещи. Марсоход «Кьюриосити» NASA прошел через две струи метана в кратере Гейла шириной 154 километра. Этот кратер шестиколесный робот исследует с самого момента приземления в 2012 году. Миссия марсохода также определила, что концентрации метана в воздухе в кратере Гейла меняются в зависимости от сезона.Больше 90% метана в атмосфере Земли производится микробами и другими организмами, поэтому вполне возможно, что этот газ говорит о современной марсианской жизни.Но споры на эту тему еще ведутся. Метан также могут производить безжизненные процессы, например, реакция горячей воды с определенными породами. И даже если марсианский метан биологического происхождения, создавшие его существа могут быть давно мертвы. Ученые полагают, что метановые гейзеры на Красной планете пробились из-под земли и никто не знает, как долго газовый слой оставался заточенным внизу, прежде чем пробиться к поверхности.Марсоход NASA, который отправится на планету в 2020 году, следующим летом, будет искать признаки давно умершей жизни. Этим же займется и европейско-российский марсоход ExoMars, миссия которого начнется примерно в то же время.Но некоторые ученые хотят расширить эту охоту и на жизнь, которая может существовать по сей день. Одним из них стал молекулярный биолог Гари Рувкун, который работает в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе.Рувкун — один из трех главных исследователей в проекте «Поиск внеземных геномов» (SETG), который разрабатывает инструмент для обнаружения прошлой или настоящей жизни на основе ДНК или РНК на Марсе и других инопланетных мирах.Часть этой идеи базируется на панспермии, идее о том, что жизнь широко распространилась по всей Солнечной системе и, возможно, по всей галактике, естественным или искусственным путем. Если жизнь действительно пришла на Землю откуда-то еще, высока вероятность, что она когда-то процветала и на Марсе. Красная планета могла стать источников жизни, либо была «засеяна», как Земля.Рувкун рассматривает панспермию как очень вероятную теорию. Основным аргументом в ее пользу он считает очень раннее появление АТФ-синтазы, фермента, который обеспечивает появление молекулы аденозинтрифосфата.АТФ-синтаза, по словам Рувкуна, полностью восходит к основанию древа жизни на Земле, что значит, что эта сложная молекула появилась около 4 миллиардов лет назад.«Дело не только в том, что жизнь вообще появилась. Дело в том, что она слишком быстро развилась. Вот почему идея панспермии так привлекательна».Если панспермия верна, любые формы жизни, которые мы найдем на Марсе — или где-либо еще в нашей Солнечной системе — вероятно, будут связаны с нами. То есть, такие организмы будут использовать ДНК или РНК в качестве своей генетической молекулы. Значит, мы должны искать этот материал.«Было бы глупо не поискать ДНК на Марсе», говорит Рувкун. «Это эксперимент, который стоит провести».Марс — не единственное место в нашей Солнечной системе, где сегодня могла бы процветать инопланетная жизнь. Большинство астробиологов поместило бы Красную планету в конец списка, поставив вперед луну Юпитера Европу и спутники Сатурна Энцелад и Титан.Под ледяными щитами Европы и Энцелада прячутся глубокие океаны с соленой жидкой водой. На Титане тоже, как полагают, есть водный океан, а на поверхности этого спутника нашли озера и моря с жидкими углеводородами.Даже раскаленная Венера могла бы располагать вполне обитаемыми пространствами.Как и Марс, Венера когда-то была богата водой на поверхности, но неудержимый парниковый эффект все поджарил и оставил планету с температурами, при которых плавится свинец. Однако на высоте 50 километров над поверхностью Венеры вполне можно жить.Как думаете, на какой планете найдут первую внеземную жизнь?