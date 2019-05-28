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Марс был пригоден для жизни. Где искать ее теперь?

Марс был пригоден для жизни. Где искать ее теперь?


Четыре миллиарда лет назад поверхность Марса, по всей видимости, была вполне себе пригодной для обитания. По ней текли реки и озера, был даже глубокий океан. Некоторые астробиологи рассматривают древний Марс как колыбель для жизни, еще более пригодную, чем Земля, и подозревают, что жизнь на нашей планете, возможно, появилась давным-давно на марсианских скалах и была выброшена в космос мощным ударом.
Все изменилось, когда Марс потерял свое глобальное магнитное поле. Заряженные частицы, исходящие от Солнца, получили возможность уносить марсианскую атмосферу и та постепенно истощилась. Этот процесс превратил Марс в холодный, сухой мир, который мы видим сегодня, еще 3,7 миллиарда лет назад. У Земли глобальное магнитное поле пока осталось, что объясняет пригодность нашей планеты для жизни.
Но такой поворот событий вовсе не означает, что Марс сегодня — мертвая планета.
«Если жизнь была на Марсе 4 миллиарда лет назад, жизнь есть на Марсе и сейчас. Ничего такого, что уничтожило бы жизнь, на Марсе не происходило», говорит Майкл Финни, соучредитель The Genome Partnership, некоммерческой организации, которая проводит конференции на тему достижений в биологии и технологиях генома.
«Если бы на Марсе была жизнь, она бы куда-нибудь ушла, возможно, спряталась бы, но, вероятно, все еще была бы там», говорит Финни.
Жизнь на Марсе в подполье
Одним из наиболее перспективных укрытий для жизни будет подземная часть Марса. Хотя на поверхности Красной планеты в наши дни нет жидкой воды — кроме, пожалуй, временных потоков на теплых склонах — в подземных водоносных горизонтах, скорее всего, много влаги. Наблюдения орбитального аппарата Mars Express в Европе показывают, что под южным полюсом Красной планеты может скрываться большое озеро.
Разношерстные жители Земли говорят о своем присутствии весьма очевидным способом; продвинутая инопланетная цивилизация, вероятно, могла бы довольно быстро понять о наличии жизни на нашей планете, просто просканировав нашу атмосферу.
Мы не видим таких явных следов в марсианском воздухе, но недавно ученые нашли кое-какие интересные вещи. Марсоход «Кьюриосити» NASA прошел через две струи метана в кратере Гейла шириной 154 километра. Этот кратер шестиколесный робот исследует с самого момента приземления в 2012 году. Миссия марсохода также определила, что концентрации метана в воздухе в кратере Гейла меняются в зависимости от сезона.
Больше 90% метана в атмосфере Земли производится микробами и другими организмами, поэтому вполне возможно, что этот газ говорит о современной марсианской жизни.
Но споры на эту тему еще ведутся. Метан также могут производить безжизненные процессы, например, реакция горячей воды с определенными породами. И даже если марсианский метан биологического происхождения, создавшие его существа могут быть давно мертвы. Ученые полагают, что метановые гейзеры на Красной планете пробились из-под земли и никто не знает, как долго газовый слой оставался заточенным внизу, прежде чем пробиться к поверхности.
В поисках марсианской ДНК
Марсоход NASA, который отправится на планету в 2020 году, следующим летом, будет искать признаки давно умершей жизни. Этим же займется и европейско-российский марсоход ExoMars, миссия которого начнется примерно в то же время.
Но некоторые ученые хотят расширить эту охоту и на жизнь, которая может существовать по сей день. Одним из них стал молекулярный биолог Гари Рувкун, который работает в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе.
Рувкун — один из трех главных исследователей в проекте «Поиск внеземных геномов» (SETG), который разрабатывает инструмент для обнаружения прошлой или настоящей жизни на основе ДНК или РНК на Марсе и других инопланетных мирах.
Часть этой идеи базируется на панспермии, идее о том, что жизнь широко распространилась по всей Солнечной системе и, возможно, по всей галактике, естественным или искусственным путем. Если жизнь действительно пришла на Землю откуда-то еще, высока вероятность, что она когда-то процветала и на Марсе. Красная планета могла стать источников жизни, либо была «засеяна», как Земля.
Рувкун рассматривает панспермию как очень вероятную теорию. Основным аргументом в ее пользу он считает очень раннее появление АТФ-синтазы, фермента, который обеспечивает появление молекулы аденозинтрифосфата.
АТФ-синтаза, по словам Рувкуна, полностью восходит к основанию древа жизни на Земле, что значит, что эта сложная молекула появилась около 4 миллиардов лет назад.
«Дело не только в том, что жизнь вообще появилась. Дело в том, что она слишком быстро развилась. Вот почему идея панспермии так привлекательна».
Если панспермия верна, любые формы жизни, которые мы найдем на Марсе — или где-либо еще в нашей Солнечной системе — вероятно, будут связаны с нами. То есть, такие организмы будут использовать ДНК или РНК в качестве своей генетической молекулы. Значит, мы должны искать этот материал.
«Было бы глупо не поискать ДНК на Марсе», говорит Рувкун. «Это эксперимент, который стоит провести».
Не только Марс
Марс — не единственное место в нашей Солнечной системе, где сегодня могла бы процветать инопланетная жизнь. Большинство астробиологов поместило бы Красную планету в конец списка, поставив вперед луну Юпитера Европу и спутники Сатурна Энцелад и Титан.
Под ледяными щитами Европы и Энцелада прячутся глубокие океаны с соленой жидкой водой. На Титане тоже, как полагают, есть водный океан, а на поверхности этого спутника нашли озера и моря с жидкими углеводородами.
Даже раскаленная Венера могла бы располагать вполне обитаемыми пространствами.
Как и Марс, Венера когда-то была богата водой на поверхности, но неудержимый парниковый эффект все поджарил и оставил планету с температурами, при которых плавится свинец. Однако на высоте 50 километров над поверхностью Венеры вполне можно жить.
Как думаете, на какой планете найдут первую внеземную жизнь?
28 май 2019 /
Непознанное
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