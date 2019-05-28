Дома для Марса напечатают на 3d принтере

Дизайнеры научились строить дома для астронавтов на Марсе и Луне. Жилье для космических «колонизаторов» напечатано с помощью 3D-принтера.Дом для астронавтов построили специалисты компании AI SpaceFactory. Агентство дизайна и архитектуры получило от NASA 500 тысяч долларов после 3D-печати будущих зданий.Подобные сооружения должны будут возводится из материалов, которые можно найти на месте.Ученые считают, что технология 3D-печати позволит строить неограниченное количество соединенных между собой жилых модулей и не ограничивать количество поселенцев на Марсе.