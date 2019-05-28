Ученые усомнились в существовании спутника у экзопланеты Kepler-1625

Большинство планет Солнечной системы обладают спутниковыми семействами. У астрономов нет оснований полагать, что миры, вращающихся вокруг других звезд, чем-то отличаются от них. Основная причина, почему спутникам экзопланет (экзолунам) до сих пор удается избегать обнаружения, связана с техническими ограничениями существующих методов поиска.В 2017 году группа астрономов из Колумбийского университета осуществила масштабное исследование с целью поиска крупных экзолун. Ученые составили ряд теоретических моделей изменений яркости для различных конфигураций экзопланет и их спутников. Затем, астрономы проанализировали собранные космическим телескопом «Кеплер» данные о шести тысячах транзитах 284 экзопланет. У 283 из них астрономам не удалось найти ничего выходящего за рамки погрешности наблюдений. Но один из миров весьма заинтересовал исследователей.Речь идет о звезде Kepler-1625. Это желтый карлик, удаленный от Солнца на 8 тысяч световых лет. Вокруг него вращается как минимум одна экзопланета Kepler-1625b. Ее масса в несколько раз превосходит массу Юпитера, радиус оценивается в 0.5 юпитерианских. Тело совершает один оборот вокруг звезды за 287 дней. Телескоп «Кеплер» пронаблюдал три транзита экзопланеты. Во всех трех случаях график изменения яркости звезды имел необычную асимметричную форму. Она соответствовала теоретической модели, в которой экзопланета обладает весьма крупным спутником размером с Нептуном. Данные телескопа «Хаббл» также подтвердили наличие асимметрии транзита.Однако, недавно существование спутника Kepler-1625b было поставлено под сомнение. Два коллектива ученых решили перепроверить выводы своих коллег и получили другие результаты. Первая группа астрономов из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра использовала иной метод для обработки данных «Кеплера» и «Хаббла» и не сумели обнаружить сигнал экзолуны. В результате ученые пришли к выводу, что скорее всего все дело в артефакте обработки данных.Другой коллектив ученых из Института исследований Солнечной системы Макса Планка также усомнился в существовании спутника Kepler-1625b. Астрономы подтвердили наличие некоторого отклонения в транзите экзопланеты. Однако, они предложили совершенно иное объяснение явлению. Согласно разработанной исследователями модели, аномалия скорее всего вызвана воздействием на Kepler-1625b гравитации еще неоткрытой крупной экзопланеты.