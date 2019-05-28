Китайский луноход нашел следы вещества из лунной мантии

В недавнем выпуске журнала Nature была опубликована статья китайских ученых, посвященная первым научным результатам миссии «Чанъэ-4». В ней рассказывается об обнаружении ровером «Юйту-2» минералов, по всей видимости, выбитых из лунной мантии.Вскоре после формирования Луны ее недра дифференцировались. Более тяжелые вещества опустились к центру, в то время как легкие остались на поверхности. В результате, спутник обзавелся железным ядром, состоящей из нескольких слоев мантией и корой. Химический состав лунной мантии представляет значительный научный интерес. Он может помочь прояснить внутреннюю эволюцию больших небесных тел. Проблема в том, что до нее невозможно добраться. Нынешние технологии не достигли уровня, позволяющего пробурить лунную кору и взять образец мантии.К счастью, существует иной способ. Поверхность Луны покрыта бесчисленным количеством кратеров. Диаметр некоторых из них превышает тысячи км. Породившие их тела имели такой размер, что в теории могли полностью пробить лунную кору и выбросить на поверхность материал из мантии.Миссия «Чанъэ-4» совершила посадку в кратере Фон Карман, который в свою очередь является частью бассейна Южный полюс — Эйткен — крупнейшей подтвержденной ударной формации Луны. Ее поперечник составляет 2400 км, глубина дна достигает 8 км. Это идеальное место для поиска вещества лунной мантии.В процессе изучения поверхности кратера, «Юйту-2» удалось обнаружить бедные кальцием, но богатые железом пироксены и оливины. Подобные соединения нетипичны для состоящей из более легких минералов из класса плагиоклазов лунной коры. В то же время, современные модели предсказывает, что они должны быть составной частью мантии Луны.По мнению китайских ученых, скорее всего эти породы действительно изначально входили в состав верхнего слоя лунной мантии. Они были выброшены на поверхность 4,2 млрд лет назад в ходе грандиозного столкновения, приведшего к формированию бассейна Южный полюс — Эйткен.