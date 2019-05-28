Комета помогла создать новый способ получения кислорода на Марсе
Ученые Калифорнийского технологического института смогли получить кислород, «бомбардируя» молекулами углекислого газа золотую пластинку. Для начала большинства химических реакций требуется энергия, которая обычно подводится в виде тепла. Но новые исследования показывают, что некоторые необычные реакции могут протекать за счет кинетической энергии. Молекулы воды могут разгоняться и врезаться, как крошечные пули, в поверхности, содержащие кислород. Энергии такого столкновения достаточно, чтобы отщепить кислород от поверхностей, которые его содержат. Такая реакция происходит на кометах, когда молекулы воды испаряются с поверхности и ускоряются солнечным ветром, а затем врезаются обратно в комету. Сами кометы при этом выделяют углекислый газ, но ученые из Калифорнийского технологического института решили проверить, возможно ли выделение кислорода в таком процессе. Каково же было удивление исследователей, когда в потоках газа от кометы они обнаружили этот жизненно необходимый человеку газ. Ученые решили сымитировать реакцию в лаборатории, чтобы понять, откуда взялся этот кислород — из воды или углекислого газа. Они взяли золотую фольгу и начали бомбардировать ее молекулами CO2. Проведя анализ потоков газа, идущего от поверхности золотой фольги, ученые выяснили, что кислород там все еще присутствует. А это значит, что он получается при расщеплении углекислого газа.
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ