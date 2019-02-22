Их цель — остаться единственными на Земле

Ученые утверждают, вирусы – это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужеродном организме. Вирусы могут трансформироваться, мутировать и убивать. Исследования доказали, что они не зависят ни от каких законов, поэтому многие исследователи уверены, вирусы – это инопланетяне из космоса.

Вирусы жадно ищут живую клетку, чтобы захватить ее. Но кто же поставил перед ними такую задачу и как остановить распространение эпидемий по всему миру?

Ученые считают, что в случаях массовых заражений надо поступать так, как поступали наши далекие предки, нужна локализация вируса, его захоронение, а лучше всего сжигание.

Исследователи уверены, попадая на Землю из космоса, вирусы убивают все живое на планете. Их цель – остаться единственными разумными существами на нашей Земле.