Тайны мира » Непознанное » Их цель — остаться единственными на Земле
Их цель — остаться единственными на Земле
Ученые утверждают, вирусы – это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужеродном организме. Вирусы могут трансформироваться, мутировать и убивать. Исследования доказали, что они не зависят ни от каких законов, поэтому многие исследователи уверены, вирусы – это инопланетяне из космоса.
Вирусы жадно ищут живую клетку, чтобы захватить ее. Но кто же поставил перед ними такую задачу и как остановить распространение эпидемий по всему миру?
Ученые считают, что в случаях массовых заражений надо поступать так, как поступали наши далекие предки, нужна локализация вируса, его захоронение, а лучше всего сжигание.
Исследователи уверены, попадая на Землю из космоса, вирусы убивают все живое на планете. Их цель – остаться единственными разумными существами на нашей Земле.
22 февраль 2019 /
Похожие новости
Вирусы избирательны
Невероятно, но сейчас ученые воссоздают вирусы, которые были бичом человечества на протяжении тысячелетий.
Хозяева планеты — вирусы
В начале 20-го века по Европе прокатилась чудовищная эпидемия испанского гриппа. В одной только Барселоне ежедневно умирало 1200 человек. В следующие 18 месяцев «испанка» распространилась по планете
Вирусы и Интернет
Мы привыкли связывать вирусы с болезнями тела. Однако в последнее время все больше говорится о психических вирусах. Как, и главное кто программирует наше сознание? Если бы код ДНК хотя бы отчасти
Бактериологическое оружие
Некоторые исследователи полагают, что в древнейшие времена единственным разумным видом были вирусы. Эволюционная история вирусов превышает человеческую на несколько миллиардов лет. Может быть именно
Вирусы прилетают на метеоритах
В июне 1908 года над территорией центральной Сибири, к северу от транссибирской магистрали пролетело крупное космическое тело. В районе реки Подкаменная Тунгусска произошел взрыв, равный по мощность
На многих планетах живут бактерии и вирусы
Ученые недавно провели свои новые исследования и доказали, что многие бактерии могут выжить даже, если они заточены в стекле. Важность этого исследования поможет помочь обнаружить жизнь на Марсе
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ