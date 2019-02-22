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Их цель — остаться единственными на Земле

 

Их цель — остаться единственными на Земле

Ученые утверждают, вирусы – это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужеродном организме. Вирусы могут трансформироваться, мутировать и убивать. Исследования доказали, что они не зависят ни от каких законов, поэтому многие исследователи уверены, вирусы – это инопланетяне из космоса.

 


Вирусы жадно ищут живую клетку, чтобы захватить ее. Но кто же поставил перед ними такую задачу и как остановить распространение эпидемий по всему миру?


Ученые считают, что в случаях массовых заражений надо поступать так, как поступали наши далекие предки, нужна локализация вируса, его захоронение, а лучше всего сжигание.


Исследователи уверены, попадая на Землю из космоса, вирусы убивают все живое на планете. Их цель – остаться единственными разумными существами на нашей Земле.


22 февраль 2019 /
Непознанное
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