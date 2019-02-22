Вирусы избирательны

Невероятно, но сейчас ученые воссоздают вирусы, которые были бичом человечества на протяжении тысячелетий. В 2005 году ученые воссоздали вирус испанского гриппа, от которого в начале 20-го века умерло свыше 50 миллионов человек, а в 2006-м вирус «Феникс», от которого наши предки страдали еще 5 миллионов лет назад. Одна из самых главных загадок вирусов – их избирательность. Жертвы каждых эпидемий делятся на тех, кто умирает и тех, кто остается жить. Знаменитые реки Индии, вытекающие из Гималаев, несут в себе огромное количество инфекции, но, несмотря на это, миллионы людей эту воду пьют, в ней купаются, рядом с ней живут, и при этом в Индии нет эпидемий.

Еще совсем недавно, во время Первой мировой войны, огромное количество девушек из интеллигентных семей шли на фронт медсестрами. Вооруженные лишь марлевой повязкой они шли в тифозные бараки и оставались живы.

Еще один факт – ученый-естествоиспытатель Владимир Иванович Вернадский болел «испанкой». Вокруг него

умерли все, даже врач, который его лечил. Но Вернадский почему то остался жив. Иногда кажется, будто человечество находится на грани вымирания, но очень часто вирус отступает.

Кто же контролирует иную жизнь? Современные исследователи утверждают – безжалостные убийцы из космоса обладают разумом, наша планета для них всего лишь экспериментальная площадка. Человечество до сих пор не хочет признать – каждый день идет война вирусов, война против человечества. Инопланетные вирусы планомерно осуществляют захват Земли.