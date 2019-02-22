Ошибочная теория

Каждому из нас известно – человек почти полностью состоит из воды и ежедневно должен употреблять не меньше 2 литров жидкости. Но не ошибочна ли такая теория? Диетологи и врачи забыли предупредить нас, что даже совершенно здоровый человек может умереть от простого переизбытка воды в организме.

Вода убивает – это факт. По данным статистики от загрязненной влаги умирает практически такое же количество людей, как во время войн. В развивающихся странах до 90% сточных вод возвращается в водоемы без обработки и очистки. Это приводит к появлению мертвых зон в морях и океанах. Там даже купание опасно. Чистая питьевая вода становится бесценным товаром, на котором делают миллиардные состояния. Уже сегодня в азиатских странах бутылку воды можно купить почти за 100 долларов. Она стала предметом торговли даже в благополучных странах.

В 2012 году 28-летняя жительница США Дженифер Стренж, будучи счастливой матерью троих детей, выиграла конкурс по скоростному потреблению воды. Нелепая затея местной радиостанции обернулась трагедией для всей семьи. Уже через час женщина страдала сильнейшей головной болью и спазмами в животе. На следующее утро ее нашли мертвой в собственном доме. Когда человек быстро, залпом выпивает более литра воды – это становится опасным для здоровья. Человек просто получает водный удар, и умереть он может за счет сжатия поджелудочной железы и резкого выброса инсулина.

Годом ранее похожий инцидент произошел в американской армии – по непонятным причинам скоропостижно скончались двое морских пехотинцев. Потом выяснилось – после изнурительной тренировки новобранцы выпили сразу по несколько литров жидкости. В обоих случаях причиной смерти стала водная интоксикация – отравление чистой питьевой водой. И таких случаев становится все больше.

Популярная теория о том, что в сутки необходимо выпивать не менее двух литров воды оказывается ошибочна? Модный тезис появился в середине 2000-ых и с медицинской точки зрения нанес ущерб здоровью многих людей. Нужно учитывать следующее – все продукты, которые мы употребляем, будь то хлеб, овощи, фрукты, на 60 – 80% тоже состоят из воды и когда человек их употребляет, то уже получает свою дозу внутриклеточной воды. В 20 веке потребление воды увеличилось в 7 раз, при этом население планеты выросло лишь в 3 раза. Это действительно странно – почему нам год от года все больше хочется пить? Эксперты не сомневаются – вода уже давно стала разменной картой в руках лидеров крупных торговых корпораций. Пить нам хочется не просто так, растущую год от года жажду у нас вызывают искусственно.