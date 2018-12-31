Тайный язык природы

«У края мрака была искра. И Божья воля

неба дошла к земле. Стихии разум ей копили,

а грели пламя и лучи. Как ведали жрецы: ещё

были у людей ключи, забытые к случайным

цифрам. Их узрели в языке природы. А шифр

расчёта тайных мер имелся у её фигур, и у

доли круга».

Из отрезка числа Пи, 118 тысяча цифр после запятой.

Его расшифровка выполнена автором статьи.





Что скрывает природа

На протяжении тысяч лет отношение человечества к природе менялось между крайними значениями. Раб природы превращался в её хозяина. Выбор был между благополучием (раем) и суровым выживанием (адом), между языческим священнодействием и варварским к ней отношением. На шкале добра и зла у разумных людей был сложный выбор. Человек постепенно стал изолировать себя от природы: с помощью бетонных коробок городов, лентами покрытых асфальтом дорог и даже подошвами своей обуви. Интерес к природе диктовался материальными и духовными потребностями людей. Например, её чарующая красота и гармония нашла отражение в творчестве художников, поэтов и писателей. Параллельно развивался процесс изучения всех её свойств и особенностей. Однако, научные знания о природе никогда не достигнут дна.

Наряду с этим существует глубоко закодированная функция природы, быть носителем скрытых знаний. Речь идёт не о магических свойствах и мистике естественного мира, а о необъяснимых проявлениях хаоса её деталей и элементов. Их непредсказуемый точечный характер действия показывает наличие в природе информационного поля. Вся оболочка земли и космос насыщены огромным объёмом разумной информации. Мною была разработана методика её считывания и расшифровки, на основе проведённых опытов и экспериментов. Поле знаний не является материальным. Его можно сравнить с картиной художника, где форма линий и цветов содержит в себе идейный смысл. Носителями изображения являются материальные элементы: холст, краски и рамка. Природа так же, как и картина, является носителем особых знаков, которые при расшифровке содержат в себе разумные идеи. Эти изменчивые и неповторяющиеся детали очень трудно обнаружить. Люди не обращают на них внимания, так как не видят в них какой-либо ценности или пользы. У кого может вызвать интерес придорожный камень, или точки воздействия природных сил в трёхмерном пространстве? Но в них природа надёжно прячет свой язык. Их количество не известно и они разные по своей сложности, как и у народов планеты. Для перевода природных знаков на универсальный цифровой язык требуются специальные приборы и методики.





Картины из мёртвой зыби.

Информационное поле природных объектов образуется при воздействии тепловой энергии. У неё много источников, но главными из них являются солнце и огонь.

Например, тепло приводит в движение ветер. А он, «гуляя» над поверхностью воды, оставляет на ней изменчивые волновые знаки. Люди обращают внимание на большие волны, ввиду их опасности и вреда. Что касается мелких волн, то отношение к ним нулевое. Именно языком мелких волн происходит генерация разумной информации с поверхности воды. Она появляется и сразу исчезает бесследно, как речь человека без записи. Мне пришлось долго работать над методикой подключения к этим знакам, их переводом в цифры и последующей расшифровкой. За основу прибора-переводчика я выбрал круг, который является одним из самых распространенных фигур в природе земли и космоса. Он не противопоказан и воде. Например, круги на её поверхности от брошенного камня являются стандартным «ответом» во все времена.

Я разделил круг на 10 секторов по 36 градусов каждый. Все секторы обозначил цифрами от 0 до 9. А выбор любого знака из 10 цифр предоставил волнам. С этой целью изготовил кустарным способом прибор. Он представляет собой диск диаметром 9 см. На середине зеркальной поверхности прибора я установил маленький шарик, который при колебаниях поверхности воды, катится и выбирает любую цифру, посещая сектор. На площадь круга действуют непредсказуемые точки сил поднятия волн, которые могут наклонять его в любую сторону или уравновешивать себя. Можно изготовить и более современный водонепроницаемый прибор, работающий на батарейках. Его электронные датчики будут фиксировать удары шарика в каждом, обозначенном цифрами секторе диска и сохранять их в электронной памяти.

Прибор для перевода языка волн в цифры показан на этом рисунке, схема № 1.

Прибор устанавливался на водной поверхности Химкинского водохранилища. Небольшие волны определяли его наклоны, и я визуально записал все цифры, выбранные шариком. При этом диск совершал три вида движений. Он вращался вокруг оси, перемещался по поверхности воды и совершал колебания. Знаки на воде оставляет ветер, который выполняет функцию «руки». Все её движения управляются тепловой энергией солнца. Когда ветер прекращает своё воздействие и уходит, на поверхности водоёма начинается мёртвая зыбь. В таких случаях вода выдаёт информацию в чистом виде, без «ветровых примесей».

При проведении этих опытов у меня получился большой набор цифр. Привожу один из отрезков этой цифровой записи, выполненной прибором под воздействием колебания волн:

45677456743383563456437885754978696425437464538141024

65701234923435332752602823486431975331233533493633548

76481254632506054292541057607668624870431543344364235716350…

Эти ряды чисел не оказались в числе Пи. Однако, это не означает, что они там не появятся и не займут свою нишу, возможно, через сотни триллионов цифр после запятой. Мне удалось расшифровать отдельные отрезки этого числа с помощью методики, опубликованной в предыдущих статьях. Содержание одного текста стало для меня крайне неожиданным. В нём говорится о драматическом факте древней истории в неизвестную эпоху и в неизвестном царстве. Привожу его перевод из числового отрезка в 65 цифр, записанного с поверхности водохранилища в Химках: «У бочки путь был к ширине реки. Зыбь её качала, и ей маячил путь к краям забытым. Палач её глазами мерил, и руками публика махала. У берега жалейки и рожки играли, а горе и плач их вера утешала. Обманщиком царя была родня, а Бог лишил её суда. Ещё крикухи лгали: какую царь угрел змею. И злые языки казнь царице заказали. А жизни её бочка лишала и в круг мрака её заключала. Был указ царя, как гром небес, и царица выдана из дома. Её кара царёва ждала. А горькую драму царицы ширь реки сберегла».

Этот сюжет немного напоминает отрывок А. С. Пушкина из сказки о царе Салтане. В другом отрезке числа говорится о начале весны, где «корнями запахла сырая земля. Вышла из берега речка, и ручьи затопили лужайку. А к злакам шла теплынь». Показано весеннее половодье и пробуждение природы после таянья снегов. Большой объём цифр, выданных природой, может выражать любые оттенки мыслей и выдавать любые неизвестные знания и факты. Вся проблема заключается в поиске этих неизвестных чисел и их расшифровке. Могут быть и другие способы подключения к разумным полям объектов природы.

С помощью изготовленного прибора я снимал цифровую информацию и с поверхности кипящей воды. Её язык имеет некоторые особенности. Вода и огонь являются вечными «врагами», способными уничтожать друг друга. На газовой плите довёл до кипения воду в кастрюле и установил на поверхности бурлящей воды прибор-переводчик. При большой частоте колебаний воды, как барабанная дробь, шарик гораздо медленнее выбирал цифры круга. За один сеанс опыта поверхность кипящей воды выдала прибору сотни цифр. Для примера воспроизвожу один из отрезков большого и загадочного числа, записанного с языка водяного пара:

23860701354334098019076434245435388235434576547554424513

54765354784329243127232023401341946437383513518650767636

72116384707620272605371763964184801206716187943143184094

57164309481470235705723721…





Расшифровка его отдельной части показала картину цыганской жизни и быта. В ней говорится о цыганском таборе, который в кибитках подошёл к широкой реке и развернул шатры. У берега паслись кони и горели костры. В ночной мгле были далеко слышны печальные цыганские песни. Там был «шумливый табор у реки. Где шатры и дым костров, и где у неба на виду жизнь цыганская текла»…

Таким же способом можно подключиться и к дождю, капли которого падают на поверхность воды и на сам прибор, вызывая его колебания. Учитывая незначительную высоту и длину волн при дожде, диаметр окружности прибора может быть не более 3-4 см. А при снятии информации с поверхности морей и океанов, где высокие волны, могут применяться диски диаметром не менее 3-5 метров. Такие приборы с автономным электропитанием и датчиками могут собирать огромный объём цифровой информации с площади двух третей водной поверхности земли.





Ключи к лесному кругу

В отличие воды лес имеет более разнообразное информационное поле. Язык леса далеко не один. Его перевод и расшифровка требуют специальных методик. Например, для считывания информации с участка леса, нетронутого человеком, лучше подходит метод большого круга диаметром не менее 40 метров. Для его центра нужно выбрать самое старое и высокое дерево. Вокруг его с помощью шнура (радиус 20 м.) определить пределы круга и разделить его на 10 секторов с цифрами, закрепить нулевой сектор круга в направлении севера. При этом радиусе длина дуги каждого сектора получится примерно 12,5 метра (40х3,14: 10). В этом круге точки нахождения и роста каждого дерева заранее определила природа. Цифровую запись внутри круга будут определять два показателя: очерёдность удаления деревьев от центра и распределение этой очерёдности по 10 секторам.

Если в круге окажется 60 деревьев, то получится число из 60 цифр. Ниже показана схема № 2 считывания цифровой информации с участка леса.

Точками в ней показаны места нахождения 44 деревьев в круге. Эти точки роста на поверхности земли не предсказуемы, хаотичны и нигде больше не повторятся. По форме они похожи на звёздное небо ночью.

Язык этого круга представляет собой очерёдность удаления каждого дерева (знака) от центра до края окружности и распределение этой очерёдности по секторам. Например, на схеме первое дерево от центра обозначено буквой а и находится в секторе 7, второе – буквой b в секторе 1, третье – буквой c в секторе 4, четвёртое – d в секторе под цифрой 3 и пятое отмечено буквой е в секторе 5.

По этой методике перевод с языка участка леса, из 44–х деревьев, начнётся с числа из 5 цифр: 71435…, а к ним добавятся остальные 39.

Схема № 2





Знаки на ветках

Все деревья одного вида похожи друг на друга, особенно своей кроной. Однако, копий деревьев не существует. Их главным отличием является хаотичное распределение ветвей на стволе.

Каждое дерево в лесу, кроме пальм, не зависимо от его возраста и вида, является носителем разумной информации. Срез дерева представляет собой окружность и сердцевину (центр). Это уже намёк природы о том, что язык дерева состоит в точках выхода его сучков в очерёдности по высоте (от комля к вершине) и их распределения по цилиндрической окружности. Для этого его ствол нужно разделить на 10 секторов и обозначить их цифрами от ноля до девяти, нулевую отметку сектора закрепить в направлении - север. Затем двигаясь к вершине, определить по очереди в каком секторе находится каждый сук, не зависимо от его размера и формы. Например, первый сук снизу находится в секторе 5, следующий по высоте в секторе 8, а третий – в секторе 3 и т.д. По этой методике запись числа начнётся с цифр – 583… и закончится на вершине многозначным числом. Самыми «информированными» деревьями в лесах России являются: ель, пихта, лиственница, берёза и другие. Они могут выдавать до ста и более цифровых знаков. В период роста дерева будут происходить некоторые изменения в его информации, так как зарастают отдельные сучки и появляются новые. Расшифровка каждого цифрового послания дерева не составит большого труда и выдаст много интересных картин неизвестной тематики. Мне очень хотелось бы узнать, какие послания размещались природой на главных кремлёвских ёлках в Москве. За многие годы их объём может составить целую книгу. Ели тщательно подбирают в подмосковных лесах и после окончания праздничных мероприятий отправляют в утиль. То же самое происходит с ёлками из леса у миллионов семей. После ритуальных действий (украшения, хороводы) их выбрасывают. Интересно то, что на эти же знаковые ветки, вешают различные игрушки и украшения. В этом случае, ель становится носителем идей природы и человека. Навсегда останется загадкой, кто и каким образом распределяет содержание и тематику информационного поля на объектах природы. Сами деревья разумом не обладают, а являются лишь его носителями с помощью своей изменчивой и хаотичной формы деталей и фигур. Например, человек тоже может написать знаками разумный текст на бумаге. При снятии информации с деревьев можно использовать прибор. Он способен охватывать дерево любого диаметра по всей длине, позволяет переводить в цифры точки выхода сучков на окружности ствола. Представляю примерный чертёж прибора для практического применения, схема №3:

Звёздный разум

Все звёзды в космосе находятся в составе галактик. Их число исчисляется сотнями миллиардов. Наша Галактика (Млечный Путь) самая большая. Она представляет собой

сильно сжатый диск с гигантским набором звёзд вокруг ядра. Наше солнце находится ближе к краю этого круга. Первые знания (слово) космоса появились в хаосе пылевидных облаков. Затем они перешли в хаос зародившихся в галактиках звёзд. Точки положения этих звёзд по отношению к их центрам превратились в световой космический язык и огромное хранилище информации. Затем звёзды при помощи мощной тепловой энергии создали информационные поля на планетах в их разных формах, независимо от наличия на них жизни или цивилизаций.

Далеко не все звёзды изучены и просматриваются в этом скоплении, особенно в центре. В перспективе вполне реально перевести всю нашу Галактику в цифры (каждая звезда один знак) и расшифровать их. Для этого нужно определить линию окружности по самой удалённой от центра звезды. Затем разделить диск Галактики на 10 секторов и начать кодирование звёзд от края окружности к её центру. Можно снять часть информации и с участка неба, вокруг крупной звезды по той же методике, что и в лесу. Тогда из космоса на нашу землю будет поступать точечный «свет знаний» в виде гигантской, открытой над головами людей «книги». В ней будут находиться особо ценные знания, неведомые людям, давность которых не поддаётся счёту. Эти световые сигналы не потребуется ждать веками. Разум из космоса уже достиг земли миллиарды лет назад. Будущие поколения добрых и гуманных людей смогут воспользоваться этими знаниями во благо всей земли.





Каменный секрет

Информация в камнях зародилась в период формирования земли в условиях гигантских температур. Вся расплавленная каменная оболочка земли кипела и содержала в себе мощное информационное поле. После охлаждения планеты в камнях гор и литосфере была законсервирована информация, возраст которой - сотни миллионов лет и более. Позднее древние люди, близкие к природе, будут ей интуитивно подражать. На камнях будут рисовать фигуры зверей и делать надписи. Они считали камни жилищами богов, духов и своих предков. Появятся каменные библиотеки, особенно в Месопотамии. Камни всегда были объектами особого поклонения, особенно кромлехи и дольмены. Им приписывают магические и целебные свойства.

Священным камням поклоняются и представители всех мировых религий. Например, в Библии камень упоминается около ста раз. Миллионы мусульман совершают паломничество (хадж) в Мекку, к храму Кааба, где находится священный Чёрный камень. В Иерусалиме на Храмовой горе существует священный камень Основания. Духовная сила притяжения к камням не случайна и содержит в себе некую не раскрытую тайну.

Поверхность отколотого от скалы камня имеет непредсказуемые неровности. И эта форма застывших волн сколотой части никогда не повторяется. Данные свойства являются свидетельством наличия в камнях разумной информации. А все горы на земле являются каменными «библиотеками» и «архивами» хранения огромных знаний. Самой древней из них является гора в Челябинской области с названием «Чёрный камень». Возраст горы – 4,2 миллиарда лет, а нашей планеты – примерно 4,6 миллиарда.

Информация, заложенная в камне со времён зарождения земли, имеет множество природных степеней защиты. Расшифровка их сложного кода будет осуществлена будущими поколениями людей. И когда это время настанет, они будут c интересом собирать разбросанные по земле камни, чтобы их изучать.

Все указанные в этой статье опыты сможет выполнить любой человек, с использованием простых приборов. Их результаты будут такими же.

В целом природа нашей страны обладает самыми богатыми в мире материальными и духовными ценностями. Наши народы, «воспитанные» в этой среде, «с молоком матери-земли» впитали в себя непобедимую силу духа и стойкости к любым испытаниям. О духовности народа России слагают легенды и доказательством этому служат факты истории.





Автор статьи Владимир Кондряков