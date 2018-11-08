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Ученые создали биофлешку – живое устройство для записи информации

 

Ученые создали биофлешку – живое устройство для записи информации

 


Генетики из Гарварда разработали технологию, позволяющую превратить ДНК бактерий в устройство для хранения информации. Бактерия сможет записывать хронику встреч с вирусами, добавляя в свой геном фрагменты вирусных ДНК в хронологической последовательности. Исследователям, в частности, удалось записать в геном бактерий от 30 до 300 байт информации (в зависимости от методики подсчета).


Подобные опыты, отмечают американские ученые, проводились и ранее, однако на этот раз информацию удалось записать непосредственно в геном живых организмов, а не в искусственно созданные фрагменты ДНК, как раньше.


Информация встраивается в ДНК бактерий с помощью специально разработанного для этих целей вируса. Иммунная система микроорганизмов подсчитывает количество вирусных атак, определенным образом модифицируя генетический код. В дальнейшем исследователям необходимо просто проанализировать ДНК на предмет особых меток.


В ближайшем будущем биотехнология будет использована для разработки бактерий-сенсоров, которые будут сохранять в себе информацию о различных средах, в которых они побывали.«Мы записываем информацию прямо в геном бактерии, — комментирует генетик Джефф Нивала, — и хотя пока объем информации, которую нам удалось закодировать, намного меньше объема информации, который можно «вписать» в синтетическую молекулу ДНК, мы считаем, что у нашего метода есть много потенциальных преимуществ».


В зависимости от методики подсчета, гарвардские генетики сохранили в бактериальном геноме от 30 до 300 байт информации. В предыдущих экспериментах с живыми клетками рекорд составлял около 11 бит.


Как и у людей, у бактерий есть уникальная иммунная система, которая называется CRISPR/Cas. Она работает, «вырезая» небольшие фрагменты ДНК вирусов и вставляя их в свою собственную последовательность генов. Чтобы прочитать летопись вирусных атак, нужно только секвенировать геном.


Ученые использовали бактерии E. Coli с упрощенной версией генома, которая содержала гены, кодирующие ферменты Cas1 и Cas2, необходимые для вырезания и добавления фрагментов ДНК, но не выполняла других иммунных функций. Такие бактерии сталкивали с разными вирусными ДНК, и сохраняли молекулярные «записи» о столкновениях, а затем ученые расшифровывали геном, чтобы получить хронику событий. Использование разных вариантов Cas1 и Cas2 позволяет создавать разные техники записи.


Исследователи предполагают, что эта техника позволит создавать бактерии — сенсоры, которые смогут записывать информацию о том, какие микроорганизмы присутствуют в данной среде. Такие сенсоры могут пригодиться при анализе почв, биома органов и атмосферы.

08 ноябрь 2018 /
Непознанное
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