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Археологи обнаружили скелет, подтверждающий подлинность "Саги о Сверрире"

Археологи обнаружили скелет, подтверждающий подлинность "Саги о Сверрире"

В ходе раскопок, проходящих в городе Трондхейме, археологам удалось обнаружить скелет мужчины времен гражданской войны.




Два года назад, проводя предварительные раскопки в форте Сверресборг, находящемся на окраине Трондхейма, специалистами государственного Норвежского института был найден скелет представителя мужской половины в колодце под грудой камней.

Анализирование находки показало, жизнь мужчины оборвалась в конце XII века. В нынешнем году эксперты не планируют прекращать раскопки. В "Саге о Сверрире" рассказывается о ходе гражданской войны между Сверриром и остальными, желающими завладеть норвежским престолом. В военное время, в 1197 году врагами конунга была разграблена крепость Сверресборг.В летописи сообщается, чтобы лишить постройку воды, захватчикам нужно было сбросить тело одного из ее страж в колодец и забросать камнями. Ранее знатоки ставили под сомнение правдивость событий, в которых говорится в "Саге о Сверрире". Однако, проведя данное исследование и обнаружив останки человека, ученые сочли эти сведения правдивыми.

08 ноябрь 2018 /
Непознанное
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