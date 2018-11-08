Мистика Мантры: Мы хранители, а не обладатели.

Садгуру Рамешйи: "Законы создания не позволяют навсегда остаться ничему и никому ни с кем, даже богам...".

"Все , чем мы обладаем сегодня принадлежало кому-то еще вчера и будет принадлежать другим завтра , а кому-то послезавтра". - Господь Кришна.

Все, чем мы обладаем сегодня - деньги, дом, автомобиль, драгоценности, недвижимость и т.д. - принадлежало кому-то в прошлом. Когда мы не обладали ими, кто-то был их хозяином, значит, они перешли к нам (от кого-то).Не важно, обладаем мы этим благодаря своему труду, либо досталось по наследству, или мы купил его или выиграл в лотерею, тем не менее факт остается фактом, когда-то они принадлежали кому-то другому, и в настоящее время принадлежат нам.

Вопрос здесь не в том, приобрели мы их законно или незаконно, а в том, останутся ли эти вещи с нами навсегда? Не перейдут ли завтра они к кому-то другому, как они пришли к нам? Если не случится что-то еще, они обязательно перейдут к кому-то другому после нашей смерти. Земля, на которой построен наш дом, принадлежала кому-то раньше, прежде чем наш дом был построен и может быть через 100 лет будет принадлежать кому-то другому с другим домом, построенным на ней. Там не будет никаких следов нашей собственности через несколько лет.

Разве это не наше невежество, что дом, в котором мы живем воспринимается как наш, богатство, которое мы имеем сегодня воспринимается как наше? Разве мы не привязываемся к чему-то, что является временным? Наше тело постоянно не наше. Наши родители не были нашими родителями до родов, и не останутся нашим родителям в будущих рождениях. Аналогично обстоит дело с нашими детьми, супругом, родственниками и друзьями.

Так что вы можете быть хранителем всего того, чем вы обладаете, будь то ваш дом, богатство, автомобиль, ювелирные изделия, родители, дети, физическое тело или ваши мысли. Законы создания не позволяют навсегда оставаться ничему и ни с кем никому, даже богам, которые спускались или проявлялись в физической форме.