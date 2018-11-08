» » Мистика Мантры: Мы хранители, а не обладатели.

Мистика Мантры: Мы хранители, а не обладатели.

Мистика Мантры: Мы хранители, а не обладатели.

Садгуру Рамешйи: "Законы создания не позволяют навсегда остаться ничему и никому ни с кем, даже богам...".

"Все , чем мы обладаем сегодня принадлежало кому-то еще вчера и будет принадлежать другим завтра , а кому-то послезавтра". - Господь Кришна.



Все, чем мы обладаем сегодня - деньги, дом, автомобиль, драгоценности, недвижимость и т.д. - принадлежало кому-то в прошлом. Когда мы не обладали ими, кто-то был их хозяином, значит, они перешли к нам (от кого-то).Не важно, обладаем мы этим благодаря своему труду, либо досталось по наследству, или мы купил его или выиграл в лотерею, тем не менее факт остается фактом, когда-то они принадлежали кому-то другому, и в настоящее время принадлежат нам.

Вопрос здесь не в том, приобрели мы их законно или незаконно, а в том, останутся ли эти вещи с нами навсегда? Не перейдут ли завтра они к кому-то другому, как они пришли к нам? Если не случится что-то еще, они обязательно перейдут к кому-то другому после нашей смерти. Земля, на которой построен наш дом, принадлежала кому-то раньше, прежде чем наш дом был построен и может быть через 100 лет будет принадлежать кому-то другому с другим домом, построенным на ней. Там не будет никаких следов нашей собственности через несколько лет.

Разве это не наше невежество, что дом, в котором мы живем воспринимается как наш, богатство, которое мы имеем сегодня воспринимается как наше? Разве мы не привязываемся к чему-то, что является временным? Наше тело постоянно не наше. Наши родители не были нашими родителями до родов, и не останутся нашим родителям в будущих рождениях. Аналогично обстоит дело с нашими детьми, супругом, родственниками и друзьями.

Так что вы можете быть хранителем всего того, чем вы обладаете, будь то ваш дом, богатство, автомобиль, ювелирные изделия, родители, дети, физическое тело или ваши мысли. Законы создания не позволяют навсегда оставаться ничему и ни с кем никому, даже богам, которые спускались или проявлялись в физической форме.

08 ноябрь 2018 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Потрясающая история Ника Вуйчича
Непознанное

Потрясающая история Ника Вуйчича

Полтергейсты существуют
Непознанное

Полтергейсты существуют

  Вот уже как несколько недель в доме в селе Чабанмахи дежурит МЧС из-за того, что сначала этой осени  вся мебель и все что в доме начинает гореть каждый час, при этом очаг возгорания
Кому выгодны новые лекарства?
Непознанное

Кому выгодны новые лекарства?

Каждый год на рынке появляются сотни новых лекарственных препаратов. Одновременно с ними люди узнают сотни названий новых болезней. Медицинские справочники переиздаются каждый год, поскольку
Блуждающие могилы в Дублине
Непознанное

Блуждающие могилы в Дублине

Городское кладбище на окраине ирландского Дублина давно пользуется у местных жителей дурной славой. Те, у кого есть деньги, нанимают специальные экипажи, чтобы вывезти тела усопших близких подальше
Когда начинают мстить животные
Непознанное

Когда начинают мстить животные

Животные, как и люди, испытывают самые разные чувства. Конечно, к своим хозяевам чаще всего они проявляют привязанность, благодарность, самую преданную любовь. К сожалению, люди бывают жестоки, и вот
Кто живет в бане?
Непознанное

Кто живет в бане?

В одной деревне произошел странный случай. Семейная пара, решила попариться в бане в ночь на рождество. В деревне воды не было. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как правильно выбрать турагентствоПланета X: научные фактыЧто дают клиентам сервис бронирования отелейБюро переводов: преимущества обращения к специалистамРасстоечный шкаф: устройствоТкани для зимней одежды: какие, как выбратьФорекс брокер MaxiMarketsКак выбрать торговые весы для магазина


Свежие Статьи
Не сможем стать умнее

Не сможем стать умнее

Ученые создали биофлешку – живое устройство для записи информации

Ученые создали биофлешку – живое устройство для записи информации

Пять правил компьютерной безопасности

Пять правил компьютерной безопасности

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+