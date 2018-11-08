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Пять правил компьютерной безопасности

 

Пять правил компьютерной безопасности

Знаете, каким будет будущее? Мы едим химическую пищу, наслаждаемся виртуальным видом из окна (все натуральное слишком дорого стоит) и за копейки нажимаем на кнопки сложнейших машин, в которых ничего не понимаем. В конце концов, нас всех, за ненадобностью, рассаживают по специальным гетто, миром правит технократия, а новой элитой земного шара становятся молодые хакеры и любители компьютерных игр, приятели ваших детей, которых вы просите помочь, когда у вас что-то не включается и не загружается. И это будущее началось уже сегодня.

 


Помните – существует пять основных правил компьютерной безопасности, которые должен знать каждый. Правило компьютерной безопасности № 5 – как можно реже пользуйтесь компьютером в общественных местах. Представьте – вы сидите в кафе, подключены к Интернету по бесплатной сети Wi-Fi, и вдруг на вашу почту приходит обычное рекламное объявление. Заинтересовавшись, или машинально, вы нажимаете кнопку «Открыть». Знаете ли вы, что одним кликом вы можете разрешить компьютеру загрузить программу, которая позволить использовать ваш IP адрес для рассылки террористических угроз или детской порнографии? И потом вы никогда не докажете свою невиновность. И это еще самое малое, что с вами можно сделать.


Реклама постоянно подталкивает вас к покупке новых электронных устройств. Вам говорят – это для вашего

Пять правил компьютерной безопасности

удобства, с новым телефоном или планшетом вам станет удобнее жить. Помните – с каждым новым устройством вас удобнее контролировать. Правило компьютерной безопасности № 4 – никогда не храните личную информацию на компьютере, компания производитель может легко ее скопировать. Вам говорят, что компьютеры выходят из строя примерно раз в три года, после этого их необходимо заменять на новые. Помните – это ложь, они практически бессмертны.

 


Появление Интернета вызвало у людей эйфорию, однако в первую очередь их привлекла не возможность получать мгновенно любую необходимую информацию и даже не возможность общаться онлайн с человеком, находящемся на другом конце Земли. Людей привлекла анонимность. Но люди глубоко заблуждались – любое появление в сети, любая сказанная фраза или размещение ссылки тут же фиксировались компьютером и поступали в общий банк данных. На каждого

Пять правил компьютерной безопасности

пользователя заводилось отдельное досье. Потеря анонимности, приватности и частной жизни – вот что Интернет привнес нашему обществу.

 


Сбор данных о каждом жителе Земли и было изначально главной целью компьютерной революции. Помните – каждый раз набирая номер на собственном мобильнике, вы входите во всемирную сеть радиочастот. С этого момента вы доступны, ваше местонахождение известно, а ваши разговоры записываются. Правило компьютерной безопасности № 3 – покупайте сим карты для телефонов в подземных переходах, где у вас не требуют паспорт. Так вы сохраните анонимность своих звонков и контактов.


Каждый день на свой мобильный телефон или ноутбук вы получаете огромное количество бесполезной информации, так называемого спама. На самом деле любое рекламное сообщение может представлять собой зашифрованный код, который программирует ваш мозг и вынуждает принимать определенные решения. Правило компьютерной безопасности № 2 – никогда не подписывайтесь ни на какие компьютерные рассылки.

Пять правил компьютерной безопасности

 


Сейчас огромное количество людей убеждено – телевидение и газеты лгут, правду пишут только в Интернете. На самом деле Интернет является точно таким же средством массовой информации, как и телевидение, только нового уровня. Он более доступен, а с другой стороны более навязчив. Не правда ли любопытно – в Интернете люди проводят больше времени, чем за просмотром телепрограмм и при этом они убеждены, что не зависят от средств массовой информации. Правило компьютерной безопасности № 1 – не верьте всему, что пишут в Интернете. Некоторые сайты содержат заведомо ложную информацию.


08 ноябрь 2018 /
Непознанное
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