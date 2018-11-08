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Подземный мир

Подземный мир

На территории Хакасии много пещер, которым местные жители приписывают особые свойства. Почти наверняка это неслучайно. Где же еще искать выходы энергии планеты как не под землей, там, где естественные процессы заставили породы расступиться, образовать переходы, лабиринты, пустоты, залы и трещины. Эту пещеру называют «Ящик Пандоры», она расположена на территории Хакасско-Минусинской котловины на берегу реки Белый Июс. Имя свое она получила за непредсказуемость, за свирепые ветра и за то, что унесла не одну человеческую жизнь.


Спелеологи рассказывают – в Хакасии пещеры традиционно связывают с переходом в иной мир. Здесь

Подземный мир

действительно словно чувствуется живое дыхание недр планеты, и ты особенно остро ощущаешь, что существуют силы, неподвластные человеку. Это может показаться фантастичным только тому, кто сам ни разу не спускался в зияющее отверстие пещеры, уводящее на километры под землю. И каким бы скептиком ты не был, рано или поздно придется прочувствовать на собственной шкуре мысль о том, что под землей, словно соединяются два мира – материальный и энергетический.


Доктор физико-математических наук, опытный спелеолог, исследователь пещер Александр Ефремов своими глазами видел энергетическую сущность из подземного мира. Он рассказывает, что однажды он исследовал пещерную систему имени исследователя Илюхина В.В. в Абхазии, глубина которой почти 1400 метров. Чтобы попасть из одного зала пещеры в другой, спелеологу необходимо было погрузиться в холодную, темную воду подземелья. Система

Подземный мир

безопасности была тщательно продумана, и того, что случилось дальше, никто не ожидал.


Внезапно, когда он занырнул на нижнюю точку перегиба, что-то случилось с баллоном его акваланга, и из него со страшной скоростью стал выходить воздух. Спелеолог надеялся вернуться обратно, но вместо этого, дезориентированный, оказался в следующей пещере, еще больше удалившись от выхода. К счастью в зале можно было вынырнуть из воды и отдышаться, а специальная карбидная лампа помогла не остаться в темноте. Наконец, Александр принял решение нырнуть снова, чтобы попытаться выбраться. Он подошел к своему аквалангу, чтобы снова одеть его и случайно повернувшись, слева абсолютно ясно увидел образ с лицом девушки.


Странно, но образ совершенно не напугал спелеолога, скорее наоборот, придал ему сил выбраться из сложной

Подземный мир

ситуации. Впрочем, несмотря на это, об увиденном Ефремов никогда никому не рассказывал. До тех пор, пока однажды в той же пещере не оказались его ученики. Они также находились в критической ситуации и были вынуждены переночевать в пещере как раз около того места, где в свое время оказался Александр.


Внезапно проснувшись, один из исследователей увидел образ сидящей перед ним девушки с огромными зелеными глазами. Ученики ничего не знали, что однажды видел в этой пещере их учитель. Однако, когда они сумели наконец выбраться на поверхность, их описание призрака полностью совпало с рассказом Ефремова. Так что же это было там, под землей? Многие исследователи склонны связывать явление призраков с энергетическими шарами, так называемыми плазмоидами. Их редко можно увидеть невооруженным взглядом, но их часто фиксируют цифровые фотоаппараты.


08 ноябрь 2018 /
Непознанное
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