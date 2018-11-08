Катастрофа, предсказанная Марксом

В 1979 году популярный социолог и футурист Элвин Тоффлер опубликовал свои труды, в которых утверждал, что капитализм доживает свои последние годы. Он указал на схожесть факторов, уничтоживших предыдущие экономические уклады – первобытнообщинный строй и феодализм, и пришел к неутешительному выводу – капитализм в глубоком кризисе и в ближайшие годы нас ждет глобальная катастрофа. Довольно часто из экономических кризисов выходили с помощью войн. Ученый обратил внимание, что каждой смене формации предшествовал резкий рост численности населения.

Увеличение популяций охотников и собирателей потребовало новых способов добычи пищи. Это заставило людей освоить земледелие, что стало причиной появления новой, аграрной цивилизации и новых взаимоотношений в обществе – феодализма. Капитализм зародился, когда главные производители товаров – ремесленники, перестали удовлетворять спрос растущего населения. Производство должно было стать массовым. Так появились первые станки, мануфактуры, за ними фабрики и заводы. Началась индустриализация общества. Капиталистическая модель, как часы, проработала три столетия. Но в 20-м веке начались чудовищные сбои.

В начале 20-го века экономика Соединенных Штатов находилась на подъеме. Последствием столь

стремительного роста стало создание бирж. Как известно, там где биржа, там и биржевые пузыри. О том, что капитализм полон изъянов Карл Маркс написал еще в середине позапрошлого века в 1867 году. Спустя 62 года мир получил возможность убедиться в силе марксизма. Нехватка денежной массы, неразумная политика федеральной резервной системы довели экономику США до полного краха. 29 октября 1929 года котировки акций на Уолл-стрит рухнули, а вместе с ними и надежда, что предсказанная Марксом катастрофа обойдет мир стороной.

Развитие кризиса произошло мгновенно, в течение нескольких часов банкротами оказались сотни тысяч компаний и частных лиц. В один миг уровень производства был

отброшен на столетие назад, на улицах оказались миллионы безработных. В Соединенных Штатах начался голод. Крах потерпели не только банкиры, жертвами первого кризиса эпохи капитализма стали и фермеры, и предприниматели, и работники заводов, и служащие частных фирм. Многим в одночасье пришли извещения об огромных долгах. Около десяти тысяч человек покончили жизнь самоубийством.

Ликвидировать последствия страшного сбоя в капиталистической системе удастся лишь спустя 10 лет к 1939 году. Только это затишье будет временным. Экономисты так и не пришли к единому мнению, почему мировая экономика вдруг сломалась. В трудах экономистов можно насчитать минимум 7 причин, почему это могло произойти, начиная от нехватки денежной массы, связанной с привязкой бумажной наличности к золотому обеспеченью, и заканчивая неоправданными большими инвестициями в производство, что сначала породило гигантский биржевой пузырь, а затем взорвало формирующийся рынок.

«Великая депрессия» затронула весь мир. Кроме США от нее пострадали Канада, Великобритания, Франция,

Германия. Вера в капиталистическое благополучие была подорвана. Взгляды европейцев обратились на Восток. Именно на волне этого недоверия к власти в Германии пришли «левые» – Национал-социалистическая партия под руководством Адольфа Гитлера. Только одна из самых разрушительных войн на планете, Вторая мировая, смогла вытянуть мир из болота «Великой депрессии». Американская экономика, вместе с гигантским оборонным заказом, так сказать, перезапустилась.

В этот момент капитализм превратился в мину замедленного действия, готовую взорваться в любую минуту. Схема перехода от одной политической формации к другой всегда одна и та же – кризис, за ним война. И чем дальше, тем разрушительней. В Первую мировую, которая тоже началась с кризиса в Европе, погибло более 20 миллионов человек, Вторая мировая унесла жизни более 70 миллионов. Страшно представить, если мир снова погрузится в пучину войны. Что ждет нас в самом ближайшем будущем? Сможем ли мы выжить под обломками капитализма, и удастся ли человечеству избежать планетарной катастрофы?