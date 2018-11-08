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Не сможем стать умнее

 

Не сможем стать умнее

Мозг – самый изучаемый и, в то же время, самый малоизученный орган человека. До сих пор наука не может точно объяснить, по каким законам работает этот сложный биологический механизм. Хотя, казалось бы, за сотни лет дотошных исследований ученые должны были детально изучить его строение. Все открытия ученых не отвечают на главные вопросы – каким образом зарождаются мысли и эмоции, в чем заключается природа гениальности, откуда в человеческом мозгу зарождаются идеи, способные изменить мир, и почему животные разительно отличаются от нас умственным развитием?

 


В 19 веке российское духовенство выдвинуло теорию о том, что наши мысли и чувства – это не следствие химических процессов в мозгу, они возникают вне физического тела человека. И неожиданно эту гипотезу поддержали многие передовые ученые того времени. Так неужели все открытия человечество сделало не самостоятельно? И все наши идеи – это на самом деле информация, выданная нам по крупицам кем-то свыше?


Антропология – наука, изучающая развитие человека, приходит к выводу: в процессе эволюции наш мозг

Не сможем стать умнее

постоянно увеличивался в размерах. У первых людей – австралопитеков этот орган составлял всего 500 см3, у неандертальцев он был уже в три раза больше, а у кроманьонцев достигал 1800 см3. При этом быстрее всего развивались лобные доли, связанные с мышлением, сознанием и речью. Но вот парадокс, 20 тысяч лет назад начался обратный процесс. Человеческий мозг стал уменьшаться в размерах. Сейчас его объем в среднем составляет 1400 см3, меньше чем у кроманьонцев и даже неандертальцев.

 


Но почему это происходит? Неужели человечество незаметно для себя деградирует? По одной из гипотез уменьшение мозга связано с естественным отбором. По другой, не менее любопытной теории, древние люди были умнее нас. Антропологи утверждают – от предков нас отличает всего одна крохотная ступень эволюции. Более того, при рождении современный человек формой головы ничем не отличается от неандертальца. Но к полутора годам наш череп становится более округлым и больше не меняется, продолжая увеличиваться только в размере.


Но, в то же время, связь между размером мозга и интеллектом до сих пор не доказана. Так может в процессе эволюции мы просто научились задействовать скрытый потенциал нашего мозга? И до сих пор используем только малый процент его возможностей? Но, в таком случае, как нам удалось развить интеллект, и почему одни люди умнее других, а человечество в целом более развито, чем животные?


Интеллект. Принято считать, что именно эта черта отличает современного человека от животных, ставя нас на более развитую ступень развития. Но так ли велико превосходство человека над животными? Ведь иногда умственные способности тех, кого мы привыкли называть «братьями меньшими», по-настоящему поражают.


 

Не сможем стать умнее

Например, шимпанзе Канзи, живущая в университете американского штата Айова, понимает более 450 слов, способен разжигать огонь и готовить себе пищу, и даже выполнять несложные задания на компьютере. Удивительно, но отличной памятью и даже интуицией обладают обычные свиньи. Они могут отзываться на свое имя и даже успешнее приматов справляются с тестами на мышление. А морские львы способны решать математические уравнения. Более того, зачатки интеллекта обнаружились даже у муравьев. Они собираются в огромные колонии и подчиняют себе более мелкие группы сородичей, превращая их в рабов.

 


Так что же такое интеллект на самом деле? И где предел умственных возможностей человека? Современная наука определяет коэффициент человеческого интеллекта с помощью, так называемых, тестов на IQ. Эту методику еще в начале прошлого века разработал британский психолог Ганс Юрген Айзенк, живший в то время в Германии. Он верил, что между размером, весом мозга и умственными способностями человека есть прямая связь.


И именно на этой, по сути ошибочной, теории базируются его тесты на IQ. Позже эти работы легли в основу

Не сможем стать умнее

нацистского проекта, предполагавшего создание расы безупречных, генетически совершенных людей. Так насколько объективны эти показатели? Ведь по теории Айзенка получается, что люди, обладающие развитым образным мышлением, но не склонные к решению логических задач, заурядны. То есть большинство выдающихся художников, писателей и музыкантов ничего собой не представляют.

 


Известны случаи, когда способностью выполнять интеллектуальные задачи, например, сложнейшие математические вычисления, обладали умственно отсталые люди с официальным диагнозом – идиотизм. Так что же влияет на наши умственные способности? И почему у разных людей они отличаются? В 2006 году в газете «Times» были опубликованы глобальные исследования уровня интеллекта разных народов.


Если верить этим данным, то среди европейцев лидируют немцы и голландцы, а самыми умными в мире официально признаны японцы. Их средний национальный показатель IQ составляет 111 баллов. Исследователи

Не сможем стать умнее

не исключают – на интеллект может влиять климат, питание и даже язык. Но больше всего научный мир потрясли исследования новозеландских социологов. Они доказывают – человечество стремительно умнеет с каждым годом. То есть по уровню интеллекта нынешняя молодежь значительно опережает старшее поколение.

 


Казалось бы, перед человечеством открываются бесконечные перспективы. С развитием интеллекта нас ждут невероятные открытия и резкие скачки прогресса. Однако последние исследования ученых повергают в шок. Специалисты заявляют – мы достигли своего пика и просто физически не сможем стать умнее. Если же мозг будет развиваться, его придется обеспечивать огромным количеством дополнительной энергии и кислорода, взяться которым просто неоткуда. А значит, чтобы эволюция человека продолжалась, мозг должен изменить алгоритм работы и перейти на новую ступень эволюции. И, похоже, это уже происходит.


08 ноябрь 2018 /
Непознанное
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