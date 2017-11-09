Теория копного государственного строительства (часть 5)
Заключение.
Демократия по-русски, или просто технология Копного права.
Что такое технология в целом как процесс?
Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.
Что такое технология работы Копного права на основе триединства от идеалистического начала …
Или на основе КУЛЬТУРЫ жизни трех триединых совокупности процессов - Прави, Яви, Нави или культуры жизни трех триединых совокупности поколений предки, современники, потомки в работе материальных процессов, социальных (это экономика, политика, право), духовных ...
Технология Копного права предполагает ГАРМОНИЮ в работе трех триединых совокупности персон собственности - частная, государственная, МЕЖ-государственная ...
- Причем в трех триединых совокупности ПРЕДМЕТА права - это материальные товарные процессы, социальные (это экономика, политика, право), духовные ...
- Причем в трех триединых совокупности ТЕХНОЛОГИЙ - монистическая это для частной формы собственности, диалектические для государственной персоны собственности, триединая для МЕЖ-государственной персоны собственности …
- Причем в трех триединых ТЕНДЕНЦИЙ количественно-качественных взаимосвязей - эволюция, революция, скачек ........
Технология работы Копного права в современных диалектических толкованиях...
Копное право — это совокупность народных юридических норм и обычаев, мирское самоуправление, форма прямой демократии. Копа́ (копна́, скоп народа, укр. круг, мир, сходка, громада) — собрание сходатаев для решения вопросов, связанных с жизнью общины. Копной суд считается некоторыми историками одним из древнейших коллегиальных судебных органов на территории славянских государств.
Персон собственности Копного права три триединых частная, государственная, МЕЖ-государственная . А следовательно структура Копного права работает как свод трех триединых (ну или взаимоувязанных) процесса:
- это ПРАКТИКА трех триединых персон - семья, нация, МЕЖ-национальные персоны ....
- это ЭМПИРИКА или накопленный ОПЫТ предков, ..........
- это НАУКА или система теоретических ЗНАНИЙ ......
А триединство как технология обуславливает работы трех триединых совокупности процессов как ЕДИНОЕ целое ...
НО при этом в каждом процессе одна из совокупностей работает как господствующие процессы, вторая совокупность занимает противоречивое положение, а третья совокупность гармонизирует работу процесса в целом ...
Таким образом, практика работы Копного права, как свода законов о культуре жизни имеет структуру - это право частной собственности, государственной, МЕЖ-государственной персоны:
- Частное право работает на основе монистических технологий или при господстве частных материальных социальных, духовных процессов ...
- Государственное право на основе диалектических технологий или противоречия частных и государственных материальных, социальных, духовных интересов ...
- МЕЖ-государственное право работает на основе триединых технологий - это триединство от материалистического начала от экзистенциального, от идеалистического ...
Причем технологий частного права наработано достаточно и немного государственного в технологиях материалистической диалектики и экзистенциальной ...
НО нету идеалистических диалектических технологий ... Хотя некоторые положения изложены у Гегеля. А вот МЕЖ-государственное право только формируется методом проб и ошибок, хоты технология его работы достаточно прекрасно отработаны вековыми отношениями практики Этно-Русского народа.
Так что учите МАТ. ЧАСТЬ культуры жизни Этно-Русского народа ...
© Чефонов В.М.
Чефонов А.В.
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