Теория копного государственного строительства (часть 4)

Входящие в Копу сельские общины образовывали Волость. На Копе выбирались: волостной старшина, правление и суд (как правило, на три года). Волостное правление вело книги для записывания решения схода, сделок и договоров, в том числе трудовых, заключённых селянами между собой и посторонними лицами. Вся бумажная работа велась волостным писарем, который был важным лицом в Копе. Когда Старшина начинал злоупотреблять доверием общества, селяне могли его переизбрать или убавить в жаловании.

Кроме руководителей Волости, выбирали ходатаев по общественным делам – челобитников в стольный город. Такие ходатаи назывались «мироедами». Плохой смысл этого слова появился позже, а вначале оно означало людей, живших на мирской счёт во время поездок по общественным делам.

Согласно древнеславянским обычаям, для защиты своих земель от внешнего врага Копой выбирались Князья. Князья выбирались из крепких Родов потомственных воинов, которые составляли Честь и Славу нашего Отечества. Копой выделялась десятина для содержания Князя и его дружины, пограничных застав, для строительства пограничных городов и оборонительных линий. Селяне добровольно несли трудовую повинность по строительству особо важных или срочно необходимых военных объектов, а в военное время все воины-селяне поднимались на защиту Отечества.

На Всеземском Соборе из Князей выбирался Монарх – глава всей страны, Великий Стольный Князь Всея Руси. От Монарха требовалось соблюдение Копного Права, выполнение законов Всеземского Собора, защита народа от иноземных ворогов.

Это – один из вариантов государственного устройства наших Предков. В разные времена существовали и разновидности этого устройства, а также их различные переплетения. Вот, например, еще один такой вариант – Общинный, который больше разнится названиями, чем содержанием.

По заветам ВЕД в современных диалектических толкованиях, ну или деление культуры жизни в противоречии двух сторон - народ и власть или материальные и духовные стороны процесса жизни. Это держава – это социальный организм, управляемый, как и естественный организм (например, человек) двумя полушариями: левым (в современных терминах «политиками») и правым (волхвами, ответственными за Правду).

А вот в практике работы сознания индивида, нации, МЕЖ-национальной персоны работает три триединых духовных процесса - это божественные, атеистические, сатанинские. Причем в каждом из них работает три триединых, ну или одновременно, работающих технологии отношений между людьми - это добро, пофигизм, зло. Это и дает всякого рода технологии господства одного из совокупности процессов и монистические технологии. Это и дает всякого рода противоречивые технологии и диалектические методы организации государственного устройства. Это и дает всякого рода гармоничные технологии и методы триединства.

Наши предки славяне были гораздо умнее нас. Вас не удивляет клич славян: "Придите княжить!"? Нас тоже. Предки считали "не барским это делом - княжить (коняжить - ред. Социолог)!" И вся власть принадлежала народу (волхвам). И если князь спал как Брежнев или пил как Ельцин по решению волхвов его приносили в жертву в ближайший праздник.

До тех пор пока чиновники не будут смертельно бояться волхвов, чувствуя себя как на сковородке, никакими "буки-буки" их не проймешь. А народ всегда должен иметь возможность "дать им по сопатке"!

Роль волхвов сегодня пытается играть РПЦ (русская православная церковь).

Естественно, что и в РПЦ много честных порядочных славян, подсознательно чувствующих свою кровную связь с древней Русью. Когда русский поп роняет горящее кадило на босу ногу, он прежде всего вспоминает короткую славянскую молитву «ё. т. м.», иногда вариант «бога мать». Ему сразу легчает (кстати, русский мат – единственный срез славянской традиции, который иудеям так и не удалось испахабить, так как родную веру и русский язык). И тут он вспоминает про службу: «Прости, господи!» Но в целом РПЦ – дочернее предприятие иудаизма и «Черного кобеля - не отмоешь добела!» Посмотрите на эти толстые зады, еле влезающие в мерседесы, на золоченые рясы, чтобы казаться беременными христианской истиной. Нет, волхвами назвать их язык не повернется!

Волхв – это не штатная должность (как поп), а состояние души славянина, так что ищи волхва в зеркале, славянин!

Народное сознание выработало бесчисленное количество пословиц, так или иначе связанных с общиной (миром). (Слово «община» позднего происхождения. Оно возникло путем точного перевода аналогичных иностранных понятий. Русские же крестьяне говорили «мир» или «общество», тем самым подтвер­ждая, что не мыслили общество вне демократического устройства.), которые отражали господствующее значение ее в жизни и судьбах русского народа:

«Миром все снесем», «Мирская слава сильна», «Мир столбом стоит», «Мира не перетянешь, мир за себя постоит», «На мир и суда нет», «На мир ничего не сменяют», «В миру виноватого нет». Понятие «мир» для крестьянина отражало всю глуби­ну его духовно-нравственного сознания, олицетворяя не просто арифметическое соединение большого количества крестьян, а нечто большее — соборное соединение, имеющее характер высшего закона и даже модель мироздания.

И закончим материал цитатой из И.В. Сталина:

"...Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа - ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!"

Уважаемые гости, окончание читайте здесь.