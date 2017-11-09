Теория копного государственного строительства (часть 3)
- В чем суть самой технологии триединства от идеалистического?
Да в том, что каждое из поколений состоит из всех трех составляющих процесса. Но одно из поколений в конкретном господствует, второе составляет ему противоречие, а третье гармонизирует работу процесса. Причем эти три триединых процесса работают в параллельно - последовательно - взаимоувязанной форме отношений между ними. А технология качественных преобразований работает как три триединых процесса - это эволюция, революция, скачек.
Поэтому и смена поколений или культура устройства государственности происходит и в обыденном мышлении и в эмпирическом, и в научном. Но с приходом христианства на Русь произошла смена государственного устройства от гармонии многообразия, которую формировали ВОЛХВЫ, к противоречию народа и власти. И потому в Руси качественные преобразования пошли по европейской технологии - в технологии материалистической диалектики. От принудительное внедрения христианства или господства поповско-церковной братвы к светской власти или социализму. А вот копное право дает технология триединства от идеалистического начала. Это уже завтрашний день технологии государственной устройства.
Поэтому ОПЫТ предков или мудрость народа и составляет основу культуры социальных отношений русского ДО христианского народа. Но всякие процессы работают по технологии, просто усложняется от монистической технологии к диалектической и далее к триединой. Вот в этом и заключается необходимость возрождения опыта предков по предметности и технологии, согласно работы закона - тенденции.
- Теперь немного из истории русского копного права.
Копное право - это совокупность народных юридических норм и обычаев, мирское самоуправление, форма прямой демократии. Копа́ (копна́, скоп народа, укр. круг, мир, сходка, громада) — собрание сходатаев для решения вопросов, связанных с жизнью общины[3]. Копной суд считается некоторыми историками одним из древнейших коллегиальных судебных органов на территории славянских государств.
Слово «копа» («купа») - являет собой древний славянский корень, встречающийся в таких словах как «скопом», «совокупность», «скопище», «копна», «копить», «копать» и т. д. В южнославянских языках синонимом слова «собрание» (сборщина) по-прежнему является слово «скупщина», именно скупщиной именуются парламенты в некоторых республиках Югославии. «В актах XVII века слово копа исчезает и употребляется везде слово громада.
Копа собиралась для совещания, то есть на вече. Новгородское вече — это разновидность городского копного права.
Функции.
Копа могла открывать и преследовать преступников, и судить и наказывать их, присуждать и доставлять обиженному вознаграждение и, наконец, не допускать нарушения законов копы. На скопище(собрании) устанавливалась, согласно праву копы, круговая порука, когда вся община отвечала за проступки своих членов, а также ручалась за безопасность жизни и имущества как своих, так и пришельцев. При уголовном деле копа вела «расспрос», а также искала преступника, устанавливала его «лик» (от этого происходит слово «улика»).
Состав.
Численность копы могла колебаться от 100 до 300 человек. «Копа собиралась в центральном месте сельской общины, которое называлось коповище или копище, и занималась исследованием и решением дел под открытым небом. Для исследования дел уголовных копа собиралась на месте преступления: в дубраве, в бору, под горою. Если нужно было решить спор о поземельной собственности, то копа собиралась на спорной земле; а когда в округе общины оказывался труп убитого человека, то копа собиралась в том месте, где находился труп или его разрозненные члены».[6] Собиралась копа под звон била, колокола, также на копу созывали подачей светового сигнала — костра.
Одно многолюдное селение могло составлять отдельную общину. Такую общину составляло, например, село Богуринское в Луцком повете (Волынское воеводство), принадлежавшее нескольким помещикам. Но общины, состоящие из одного селения, встречались редко; большей частью они включали в себя несколько (от четырёх до десяти) соседних близлежащих весей (сёл), сходатаи которых собирались в особом месте («местечке»)[7]. Откуда до сих пор сохранилось название главного села (теперь районного центра) — «мисто». Со временем главное село могло перерасти в город, который сохранял в своём управлении копное право, а его жители назывались мищанами (мещанами).
Правом прийти на копу пользовались лишь домохозяева, женатые мужчины, имевшие кроме собственности и постоянную оседлость. Это были старейшины — главы родов. Их ещё называли сходатаи, судьи копные, мужеве, обчие, то есть общинные мужи. Сыновья и братья, не имевшие отдельных хозяйств, а также женщины являлись в собрание только по особому требованию копы, как правило, для свидетельских показаний.
Присутствовали на копе и старцы, мнение которых спрашивали в тех случаях, когда нужно было вынести приговор на основании давнишних решений копы. Однако, старцы и сходатаи — это не одно и то же. Старцы не имели права голоса на копе, но их советы играли решающую роль.
Присутствовал на копе и священник, он приводил подсудимых к присяге.[6]
Правовые принципы
Копное право основывалось на правиле единогласия — прихода к единому мнению всех собравшихся сходатаев.
На копе поощрялось индивидуальное прощение пострадавшим обидчику, а также искренне всенародное раскаяние преступника. Обязательно учитывалось прощение смертельно раненного и его последняя воля.[6]
Решения копного суда исполнялись немедленно, и обжаловать их было практически не возможно.[4]
Для славянина мнение Копы было высшим духовно-нравственным ориентиром. Русские люди говорили: «Мирская слава сильна», «Мир запоёт, так камень треснет», «С миром не поспоришь», «На мир и суда нет», «Мир силён и несокрушим», «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Что миром положено, так тому и быть».
Копа собиралась на совещания, т. е. на Вече (отсюда слова – вещий, вещать, извещать). Правом голоса в Копе пользовались только домохозяева, имевшие постоянную осёдлость. Это были семейные старейшины – Главы Родов. Их ещё называли Сходотаи, судьи Копные, Общинные Мужи. Братья, не имевшие отдельных хозяйств, сыновья и женщины права голоса не имели и являлись только по особому требованию Копы, для свидетельских показаний.
Вече в Копе было одновременно и учёбой, и опытом для изучения права. Священные положения Копного Права сохранялись в памяти Сходотаев и передавались из поколения в поколение.
Решения Копы выполнялись всеми добросовестно и с большим желанием. Нарушение Копного Права, постановлений Копы, никогда не наблюдалось, а если это и случалось иногда, то воспринималось как чрезвычайное происшествие. При этом каждый славянин, столкнувшись с нарушением Копного Права или обычаев, обязан был приложить все свои силы для пресечения нарушения. Если он этого не делал, то считался участником преступления, свидетелем которого был, и нёс за это полную ответственность наравне с нарушителем. Жили, соблюдая заповедь Бога Одина: «Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил зло не наказанным и не привел его на правый Божий суд».
Значение широкого самоуправления усиливалось выборными должностями десятского – по одному из 10 дворов и сотского – от 100 дворов. Сотский, при содействии десятских, наблюдал за чистотой в селениях, за чистотой воды в реках, за пожарной безопасностью, за порядком во время торгов, базаров, за продажей доброкачественных продуктов, за проведением торговли.
Уважаемые гости, продолжение читайте здесь.
Теория копного государственного строительства (часть 5)
Теория копного государственного строительства (часть 4)
Теория копного государственного строительства (часть 2)
Теория копного государственного строительства (часть 1)
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