Теория копного государственного строительства (часть 3)

В чем суть самой технологии триединства от идеалистического?

Да в том, что каждое из поколений состоит из всех трех составляющих процесса. Но одно из поколений в конкретном господствует, второе составляет ему противоречие, а третье гармонизирует работу процесса. Причем эти три триединых процесса работают в параллельно - последовательно - взаимоувязанной форме отношений между ними. А технология качественных преобразований работает как три триединых процесса - это эволюция, революция, скачек.

Поэтому и смена поколений или культура устройства государственности происходит и в обыденном мышлении и в эмпирическом, и в научном. Но с приходом христианства на Русь произошла смена государственного устройства от гармонии многообразия, которую формировали ВОЛХВЫ, к противоречию народа и власти. И потому в Руси качественные преобразования пошли по европейской технологии - в технологии материалистической диалектики. От принудительное внедрения христианства или господства поповско-церковной братвы к светской власти или социализму. А вот копное право дает технология триединства от идеалистического начала. Это уже завтрашний день технологии государственной устройства.

Поэтому ОПЫТ предков или мудрость народа и составляет основу культуры социальных отношений русского ДО христианского народа. Но всякие процессы работают по технологии, просто усложняется от монистической технологии к диалектической и далее к триединой. Вот в этом и заключается необходимость возрождения опыта предков по предметности и технологии, согласно работы закона - тенденции.

Теперь немного из истории русского копного права.

Копное право - это совокупность народных юридических норм и обычаев, мирское самоуправление, форма прямой демократии. Копа́ (копна́, скоп народа, укр. круг, мир, сходка, громада) — собрание сходатаев для решения вопросов, связанных с жизнью общины[3]. Копной суд считается некоторыми историками одним из древнейших коллегиальных судебных органов на территории славянских государств.

Слово «копа» («купа») - являет собой древний славянский корень, встречающийся в таких словах как «скопом», «совокупность», «скопище», «копна», «копить», «копать» и т. д. В южнославянских языках синонимом слова «собрание» (сборщина) по-прежнему является слово «скупщина», именно скупщиной именуются парламенты в некоторых республиках Югославии. «В актах XVII века слово копа исчезает и употребляется везде слово громада.

Копа собиралась для совещания, то есть на вече. Новгородское вече — это разновидность городского копного права.

Функции.

Копа могла открывать и преследовать преступников, и судить и наказывать их, присуждать и доставлять обиженному вознаграждение и, наконец, не допускать нарушения законов копы. На скопище(собрании) устанавливалась, согласно праву копы, круговая порука, когда вся община отвечала за проступки своих членов, а также ручалась за безопасность жизни и имущества как своих, так и пришельцев. При уголовном деле копа вела «расспрос», а также искала преступника, устанавливала его «лик» (от этого происходит слово «улика»).

Состав.

Численность копы могла колебаться от 100 до 300 человек. «Копа собиралась в центральном месте сельской общины, которое называлось коповище или копище, и занималась исследованием и решением дел под открытым небом. Для исследования дел уголовных копа собиралась на месте преступления: в дубраве, в бору, под горою. Если нужно было решить спор о поземельной собственности, то копа собиралась на спорной земле; а когда в округе общины оказывался труп убитого человека, то копа собиралась в том месте, где находился труп или его разрозненные члены».[6] Собиралась копа под звон била, колокола, также на копу созывали подачей светового сигнала — костра.

Одно многолюдное селение могло составлять отдельную общину. Такую общину составляло, например, село Богуринское в Луцком повете (Волынское воеводство), принадлежавшее нескольким помещикам. Но общины, состоящие из одного селения, встречались редко; большей частью они включали в себя несколько (от четырёх до десяти) соседних близлежащих весей (сёл), сходатаи которых собирались в особом месте («местечке»)[7]. Откуда до сих пор сохранилось название главного села (теперь районного центра) — «мисто». Со временем главное село могло перерасти в город, который сохранял в своём управлении копное право, а его жители назывались мищанами (мещанами).

Правом прийти на копу пользовались лишь домохозяева, женатые мужчины, имевшие кроме собственности и постоянную оседлость. Это были старейшины — главы родов. Их ещё называли сходатаи, судьи копные, мужеве, обчие, то есть общинные мужи. Сыновья и братья, не имевшие отдельных хозяйств, а также женщины являлись в собрание только по особому требованию копы, как правило, для свидетельских показаний.

Присутствовали на копе и старцы, мнение которых спрашивали в тех случаях, когда нужно было вынести приговор на основании давнишних решений копы. Однако, старцы и сходатаи — это не одно и то же. Старцы не имели права голоса на копе, но их советы играли решающую роль.

Присутствовал на копе и священник, он приводил подсудимых к присяге.[6]

Правовые принципы

Копное право основывалось на правиле единогласия — прихода к единому мнению всех собравшихся сходатаев.

На копе поощрялось индивидуальное прощение пострадавшим обидчику, а также искренне всенародное раскаяние преступника. Обязательно учитывалось прощение смертельно раненного и его последняя воля.[6]

Решения копного суда исполнялись немедленно, и обжаловать их было практически не возможно.[4]

Для славянина мнение Копы было высшим духовно-нравственным ориентиром. Русские люди говорили: «Мирская слава сильна», «Мир запоёт, так камень треснет», «С миром не поспоришь», «На мир и суда нет», «Мир силён и несокрушим», «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Что миром положено, так тому и быть».

Копа собиралась на совещания, т. е. на Вече (отсюда слова – вещий, вещать, извещать). Правом голоса в Копе пользовались только домохозяева, имевшие постоянную осёдлость. Это были семейные старейшины – Главы Родов. Их ещё называли Сходотаи, судьи Копные, Общинные Мужи. Братья, не имевшие отдельных хозяйств, сыновья и женщины права голоса не имели и являлись только по особому требованию Копы, для свидетельских показаний.

Вече в Копе было одновременно и учёбой, и опытом для изучения права. Священные положения Копного Права сохранялись в памяти Сходотаев и передавались из поколения в поколение.

Решения Копы выполнялись всеми добросовестно и с большим желанием. Нарушение Копного Права, постановлений Копы, никогда не наблюдалось, а если это и случалось иногда, то воспринималось как чрезвычайное происшествие. При этом каждый славянин, столкнувшись с нарушением Копного Права или обычаев, обязан был приложить все свои силы для пресечения нарушения. Если он этого не делал, то считался участником преступления, свидетелем которого был, и нёс за это полную ответственность наравне с нарушителем. Жили, соблюдая заповедь Бога Одина: «Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил зло не наказанным и не привел его на правый Божий суд».

Значение широкого самоуправления усиливалось выборными должностями десятского – по одному из 10 дворов и сотского – от 100 дворов. Сотский, при содействии десятских, наблюдал за чистотой в селениях, за чистотой воды в реках, за пожарной безопасностью, за порядком во время торгов, базаров, за продажей доброкачественных продуктов, за проведением торговли.

Уважаемые гости, продолжение читайте здесь.