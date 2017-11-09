Теория копного государственного строительства (часть 2)

Что такое процесс жизни?

Это одновременная работа трех триединых совокупности процессов:

- персон проявления людей в ходе жизни - индивид, коллектив, общество.

- технология работы процесса жизни или проявление персон в ходе работы процесса жизни в ее трех триединых предметностях - материальная, социальная, духовная или это три триединых технологии - это монистическая, диалектическая, триединая.

- тенденция количественно-качественных взаимосвязей ВСЕХ компонентов в ходе работы процесса жизни.

Таким образом, копность это три триединых совокупности процессов работы эмпирики или опыта культуры жизни предков, современников, потомков.

В чем суть технологии триединства этого процесса работы копности.

Технология работы копности трех триединых совокупности процессов заключается в том, что всякая всячена в работе всякого из процессов имеет в своем составе ПОЛНУЮ совокупность технологий в их предметности, технологии работы и тенденции количественно-качественных взаимосвязей. Но всякая всячена работает в трех триединых совокупности степени участия в организации процессов - это свернуто, потенциально возможная к раскрытию или участию, раскрытая.

Ну или это три триединых или взаимоувязанных предмета, технологий и тенденций, которые РАБОТАЮТ только в соединении трех триединых совокупности процессов - это объективные, субъективные, коммуникативные ............

Объективные процессы в ходе работы процесса жизни людей это - материальные или физические, химические, биологические; это социальные или процессы ОТНОШЕНИЙ людей с природой, людей между собой и людей и РАЗУМОМ как вселенским или общими знаниями и отдельными и единичными.

Субъективные процессы это процессы работы разума в его трех триединых совокупности процессов работы РАЗУМА - это объективные, субъективные, коммуникативные процессы работы трех триединых процессов мышления - визуальное, вербальное, ВИРТУАЛЬНОЕ.

Коммуникативные процессы это работа всяких способностей людей в конкретной среде жизни. Это три триединых совокупности процессов - реальная реальность каждой из предметностей, технологий работы и тенденций взаимосвязей; моделированная или процесс работы в среде жизни; отраженная и в материальных процессах, и в социальных, и в духовных.

Русскость копной технологии.

Русскость этой технологии в том, что она работает на основе метода триединства от идеалистического начала. А технологий триединства три триединых - триединство от материалистического начала или это культура жизни в основаниях Буддизма; это триединство от экзистенциального начала ну или от социального или от предметности отношений и т.д. или это культура жизни на основании Ислама; это технология триединства от идеалистического начала или от божественного, духовного, интеллектуального, НАУЧНОГО и т.д. начала. Или это культура работы технологии догмата Святой Троицы.

Таким образом православное христианство это просто современная ОДЕЖДА одетая на ТЕЛО русской культуры жизни. Эта технология христианства, которая поделила Русский народ и опыт предков на две противоречивые совокупности людей - это РАБЫ и власть. А в русской культуре жизни работала ГАРМОНИЯ трех триединых НАЧАЛ.

Копа – древнеславянское собрание.

Копное право на Руси это ТЕХНОЛОГИЯ в основе которой работает триединство от идеалистического начала ну или божественного, духовного, интеллектуального, научного и т.д. или культура ВЕРЫ, духовности русского народа - это Правь, Явь, Навь.

Что это такое технология копного права? Социум или среда отношений между людьми это три триединых предметности отношений - экономические, политические, правовые.

Экономические отношения это три триединых совокупности процессов формирования, исчисления, реализации пропорциональности товарных отношений между людьми. Причем основным МЕРИЛОМ в экономических процессах в культуре жизни Русского до христианского народа являлся ТРУД, в его трех триединых совокупности процессов - физический, управленческий, умственный. Именно поэтому в Русской до христианской цивилизации и работало три триединых сферы производства, воспроизводства, использования ТОВАРНОЙ продукции - это материальная, социальная, (ну или власть), духовная. Это гармония трех триединых совокупности товарных процессов - материальная, социальная, духовная. В материальных товарных процессах господствовали монистические технологии. В социальных процессах господствовали диалектические технологии. В духовных процессах работают триединые технологии.

Политические отношения это определения справедливости пропорциональности этих экономических отношений. Технология работы справедливости заключается в том что ТРУД затраченный в товарных процессах работает в трех триединых совокупности процессов - это во-первых, как живой труд или рабочая сила; это во-вторых процесс труда в товарных процессах; это в-третьих труд прошлый или овеществленный в товаре и который работает в каком либо конкретном процессе. Следовательно политика это гармония в пропорциональности трех триединых совокупности работы ТРУДА, как рабочей силы, процесса труда, овеществленного труда. Мною это изложено в НЕО-трудовой теории стоимости.

Правовые отношения это законодательно закрепленная справедливость пропорциональность товарных отношений. Что такое правовые отношения между людьми и как они изменяются по мере развития и усложнения культуры жизни людей? Это три триединых совокупности работы ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА или правовой культуры - это во-первых господство материальной культуры в толкованиях ПРАВИЛ работы товарных процессов; это во-вторых противоречие материальной и духовной культуры; и в-третьих это гармония трех триединых совокупности культур - материальной, социальной, духовной. причем. Причем следует категорически отметить, что ВСЯКИЙ процесс в жизни людей формируется под влиянием трех триединых совокупности участия компонентов в организации всяких процессов - случайные или один раз за процесс; это стихийные или два и более раз за процесс; это постоянные или господствующие в работе процессы.

Как решались эти отношения в ДО христианской Руси?

В этот период жизни русского народа работала технология трех триединых процессов - это Правь, Явь, Навь ну или трех триединых процессов - это отношения трех триединых поколений - это предки, современники, потомки. Это технология триединства от идеалистического начала в которой соединены три триединых совокупности процессов: во-первых это предметности - материи, пространства, времени; во вторых это три триединых совокупности технологий - монистические, диалектические, триединые; в третьих это тенденции качественных взаимосвязей в работе процесса жизни в целом - это эволюционные процессы, это революционные процессы, это СКАЧЕК или качественный переход в новое качество.

Следовательно смена поколений это просто развитие и усложнение технологии государственного устройства о жестко-централизованной к демократически-централизованной и далее к демократической. Ну или это усложнение самой технологии от господства монистической технологии к противоречию монистической и диалектической и далее к ГАРМОНИИ трех триединых технологий - монистической, диалектической, триединой. Но эти технологии смены правовых отношений в государственном устройстве до христианской Руси происходили в противоречии трех триединых совокупности поколений, НО при пропорциональности участия трех триединых видов ТРУДА рабочая сила, процесс труда, овеществленный труд. Ну или так, во-первых это уважение к предкам и их опыту жизни; во-вторых это способности современников в обеспечении процесса жизни в целом всей цивилизации; и в третьих это требования потомков к изменению культуры жизни в будущем.

При этом технология Прави, Яви, Нави в современном научном толковании дает полную структуру технологий копного права НЕ в какой то определенной форме ее работы а в СМЕНЕ технологий по мере "взросления" цивилизации от культуры жизни предков к совокупности опыта предков и требований современников и далее к учету трех триединых поколений - предков, современников, потомков.

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