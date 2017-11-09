Теория копного государственного строительства (часть 1)

Чефонов Владимир Михайлович

Директор ОКФ «Русская философская культура»

Россия, Иркутская обл. г. Ангарск.

Чефонов Андрей Владимирович

Инженер проекта ОКФ «Русская философская культура»

Россия, Иркутская обл. г. Ангарск.

Русская технология Копного права.

(на основе технологии триединства от идеалистического начала)

Аннотация: Представляется современное научное толкование трех триединых персон собственности – частная, государственная, МЕЖ-государственная. В основе современного научного толкования лежит технология государственного устройства до христианской Руси – это Копное право Копная технология. Основа технологии это метод русской философии – триединство от идеалистического начала. Это методологическое направление просто дополняет все прежние концепции путем их систематизации в единый процесс.

Ключевые слова: метод триединства всеединства гармонии многообразия, русская экономическая школа, копная технология, копное право.

Русская технология копной демократии.

(на основе технологии триединства от идеалистического начала)

Вместо введения о копности.

Современный этап общественно исторического развития товарных процессов диктует необходимость применения современных, и философский, и экономических технологий мирового устройства. Глобализация это процесс перехода к практике работы трех триединых уровней сложности товарных процессов – это МИКРО-процессы, это МАКРО-процессы, это МЕЗО-процессы.

Таким образом, глобализация это появление нового уровня предметности товарных процессов и появление новой персоны собственности – это частная, государственная, МЕЖ-государственная.

Таким образом, всякое всеобщее это просто работа технологии триединства, ну или это культура жизни трех триединых совокупности процессов:

- первая совокупность это ПРЕДМЕТНОСТЬ работы процесса или это материя, пространство, время.

- вторая совокупность это ТЕХНОЛОГИЯ работы процесса или это монистические технологии, диалектические, триединые.

- третья совокупность процессов это работа трех триединых ТЕНДЕНЦИЙ количественно-качественных переходов или взаимосвязей между компонентами процессов – это эволюционные процессы, это революционные процессы, это процессы СКАЧКА или перехода в новее качество работы процесса.

Копность – Копа́ (копна́, скоп народа, укр. круг, мир, сходка, громада) - собрание сходатаев для решения вопросов, связанных с жизнью общины. Копной суд считается некоторыми историками одним из древнейших коллегиальных судебных органов на территории славянских государств. Копное право - это совокупность народных экономических, политических, правовых норм и обычаев, мирское самоуправление, форма прямой обыденной демократии.

Историческая память этого слова.

Слово «копа» («купа») - являет собой древний славянский корень, встречающийся в таких словах как «скопом», «совокупность», «скопище», «копна», «копить», «копать» и т. д.

В южнославянских языках синонимом слова «собрание» (сборщина) по-прежнему является слово «скупщина», именно скупщиной именуются парламенты в некоторых республиках бывшей Югославии. «В актах XVII века слово копа исчезает и употребляется везде словогромада.[6]

Толкования русскими учеными копности.

Исследованием копного права занимались и простые люди через обычаи, традиции, навыки и т.д. используя обыденные знания; и эмпирики типа поповско-церковной братвы, теологи и т.д.; это ученые, которые строят свои знания на основе трех триединых совокупности знаний -обыденные, эмпирические, научные.

Таким образом, технология работы КОПНОСТИ это просто эмпирика или совокупность ЗНАНИЙ о правилах работы процесса жизни людей накопленная в народе, в исторической памяти НАРОДА, на протяжении жизни. Копность была практически сформирована в работе определенных трех триединых совокупности процессов - это предмет государственного устройства, технология работы процесса жизни и тенденции качественных взаимосвязей в ходе работы процесса.

В исторической памяти Русского Народа это работает, как три триединых совокупности процессов - это Правь, Явь, Навь. Ну или это работа трех триединых совокупности ПЕРСОН процесса жизни людей - это предки, современники, потомки. Причем в каждом из них работает три триединых совокупности персон - предки, современники, потомки. Но одна из персон господствует, вторая составляет ей противоречие, а третья гармонизирует работу процесса.

Так что, историческая память это просто наследие, которое создали предки, на основании которого им досталось из истории жизни. Затем это наследие переработано и достается современникам и формирует потомков в их трех триединых совокупности начал или оснований - это материальные процессы, социальные, духовные.

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