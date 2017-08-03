Несмотря на стремительное развитие астрофизики, многие вопросы так и не удалось разгадать до сих пор. Сегодня мы рассмотрим самые известные аномалии в космосе.

Черные дыры

Пожалуй, самые загадочные объекты, находящиеся в космосе. До сих пор неизвестна природа их появления, что они собой представляют, какие они внутри и как исчезают. Единственное, в чем мнение ученых сходится, в том, что черные дыры на самом деле существуют, но, ни один прибор еще не создан для того, чтобы можно было наблюдать за этой субстанцией, поэтому их наличие подтверждается косвенно. Уникальность их в том, что они поглощают свет и не отражают его, а также всасывают все, что находится рядом, будь то планета или космический мусор. Есть предположение, что через некоторое время черная дыра «выплевывает» содержимое наружу, только в видоизмененном состоянии.

Космические лучи сверхвысокой энергии

Самые интересные аномалии в космосе. Есть в природе определенный механизм, разгоняющий частицы до сверхвысокой энергии. Каждый год на Землю летит такая частица, энергия которой в миллионы раз больше, энергии частиц адронного коллайдера. Ученые утверждают, что летят они из-за пределов нашей галактики, но что является их источником неизвестно.

Взрыв сверхновой

Внутри звезды находится огромный запас топлива, благодаря которому она так светится. Но ресурсы заканчиваются, ядро звезды сжимается, в итоге происходит мощнейший взрыв. Астрофизика называет это процесс вспышкой сверхновой, но до конца механизм его действия неизвестен.

Рождение науки связано с потребностями человека узнавать что-то новое, найти ответы на все вопросы. С древних времен человек пытался объяснить, почему происходит смена времен года, идет дождь, наступает ночь, затем день, как объяснить извержение вулканов. Изначально всеми этими процессами управляли боги, но потом их сменили неопровержимые физические законы. Чем больше развивалась наука, тем больше появлялись явления, которые она объяснить не смогла.

Странностей, на самом деле, в поведении небесных тел достаточно, они привлекают все больше ученых.

Полет знаменитого «Галилео»

В Америке в 1989 году запустили аппарат «Галилео», в задачу которого входило изучение планеты Юпитер. Ему нужно было набрать подходящую скорость, чтобы долететь до объекта, для этого он пролетел 2 раза рядом с Землей и один раз рядом с Венерой. Однако гравитационные силы планет разогнали аппарат намного сильнее, чем могли позволить его двигатели. Ничем другим астрономы не могли объяснить такое явление. А проверить возникло ли ускорения во время полета возле нашей планеты или нет, они не смогли.

Космос луна аномалии: все сааме неизвестное и интересное. Ученые пришли к выводу, что темная материя является причиной ускорения космических кораблей. Это уникальная субстанция, которая принимает непосредственное участие в гравитационном воздействии. Ее существование доказывают только косвенные эксперты, так как обнаружить субстанцию пока не удалось. Наиболее часто инопланетную активность проявляет Луна, по утверждениям уфологов. И этому было представлено учеными немало доказательств, NASA в ответ на них никаких комментарий не дает. Всему виной коммерциализация науки, поэтому все факты, которые она не может объяснить скрываются.

Аномалии – это явления, объекты, процессы, которые происходят на Земле или в космосе, но не поддаются никакому объяснению.