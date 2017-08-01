Такое название она получила из-за того, что поглощает свет, но не отражает его как другие объекты. На самом деле фактов про черные дыры существует множество, и о некоторых самых интересных мы сегодня расскажем. До относительно недавнего времени считалось, что черная дыра в космосе всасывает в себя все, что рядом с ней находится или пролетает: планеты мусор, но, недавно ученые стали утверждать – содержимое через некоторое время «выплевывается» обратно, только совершенно в другом виде. Если вас интересуют черные дыры в космосе интересные факты о них мы сегодня расскажем подробнее.

Существует ли угроза для Земли?

Есть две черные дыры, которые могут представлять реальную угрозу нашей планете, но находятся они, к счастью, для нас далеко на расстоянии примерно 1600 световых лет. Ученые смогли обнаружить эти объекты только потому, что находились они вблизи Солнечной Системы и специальные приборы, улавливающие рентгеновские лучи, смогли их увидеть. Есть предположение, что огромная сила гравитации способна повлиять на черные дыры таким образом, что они сольются в одну.

Вряд ли кто-то из современников сможет застать тот момент, когда эти таинственные объекты исчезнут. Настолько медленно происходит процесс гибели дыр.

Черная дыра – это звезда в прошлом

Как образуются черные дыры в космосе? Звезды имеют внушительный запас термоядерного топлива, из-за чего они и светятся так ярко. Но все ресурсы заканчиваются, и звезда охлаждается, постепенно теряя свое свечение и превращаясь в черного карлика. Известно, что в остывшей звезде происходит процесс сжатия, в итоге она взрывается, а ее частицы разлетаются на огромные расстояния в космосе, притягивая соседние объекты, тем самым увеличивая размер черной дыры.

Самое интересное про черные дыры в космосе нам еще предстоит изучить, но удивительно, плотность ее, несмотря на внушительные размеры, может равняться плотности воздуха. Это говорит о том, что даже самые крупные объекты космоса могут иметь такой же вес, как воздух, то есть быть невероятно легкими. Вот как появляются черные дыры в космосе.

Время в самой черной дыре и возле течет очень медленно, поэтому объекты, пролетающие рядом замедляют свое движение. Причиной всему огромная сила гравитации, еще более удивительный факт, все процессы, происходящие в самой дыре, имеют невероятную скорость. Допустим, если наблюдать за тем как выглядит черная дыра в космосе, находясь за границами всепоглощающей массы, кажется, что все стоит на месте. Однако стоит только попасть внутрь объекту, его в мгновение бы разорвало. Сегодня нам показывают, как выглядит черная дыра в космосе фото, смоделированное специальными программами.

Определение черной дыры?

Теперь мы знаем откуда берутся черные дыры в космосе. Но что в них еще особенного? Сказать, что черная дыра – это планета или звезда невозможно априори, потому что это тело не газовое и не твердое. Это объект, который способен искажать не только ширину, длину и высоту, но и временную шкалу. Что совершенно не поддается физическим законам. Ученые утверждают, что время в районе горизонта пространственной единицы может двигаться вперед и назад. Что находится в черной дыре в космосе невозможно себе представить, световые кванты, попадающие туда, умножаются в несколько раз на массу сингулярности, этот процесс увеличивает мощь гравитационной силы. Поэтому, если взять с собой фонарик и отправиться черную дыру, светиться он не будет. Сингулярность – точка, в которой все стремится к бесконечности.

Структура черной дыры – это сингулярность и горизонт событий. Внутри сингулярности физические теории полностью теряют свой смысл, поэтому до сих пор она остается загадкой для ученых. Пересекая границу (горизонт событий), физический объект теряет возможность вернуться. Мы знаем далеко не все о черных дырах в космосе, но интерес к ним не угасает.