Зачем осваивать космос и окружающий мир?

Первые изучения с применением инновационной техники и полученных знаний, начались проводиться в середине прошлого века.

Ставя перед собой вопрос – зачем осваивать космос, ученые и инженеры ориентируются как на насущные потребности человечества, так и заглядывают в будущее.

Инновационные продукты

Множество материалов и технологий, применение которых предназначалось изначально в пространстве невесомости, используются на Земле. Например, понятие «сухая заморозка» продуктов известно, теперь не только летчикам и космонавтам. Пластик с металлическим покрытием отражает 80% тепла, он необходим пост-марафонцам и участникам катастроф, чтобы оставаться некоторое время в тепле. Нитинол был изобретен для расплавки спутников, после упаковки в ракету, сегодня этот гибкий сплав широко используется в стоматологии.

Космонавтика и медицина

На МКС было произведено множество открытий в области биологии, медицины и химии, все это дало возможность создавать инновационную аппаратуру и препараты, которые сегодня спасают жизни миллионам людей. Например, теперь можно доставлять противораковое лекарство непосредственно к опухоли. Аппараты для УЗИ, проведения МРТ анализов, изготовление техники берет свое начало именно из космоса.

Перед тем, как отправить человека в космос, ученые стремились создать максимально комфортные условия для пребывания в невесомости. В частности, был протестирован аппарат Prolia, который защищает участников полета от потери мышечной и костной массы. Сегодня лекарство назначают пациентам с остеопорозом. Вот зачем люди осваивают космос, чтобы найти что-то новое, полезное и интересное.

Полезные ископаемые. Ценное сырье

На других планетах Солнечной системы есть множество минералов, которые могли бы принести колоссальную пользу землянам. В электронике и энергетике весьма востребовано такое сырье, как гелий-3 и кремний. В избытке они находятся на Луне. Энергии в космосе нет границ, именно это стало причиной тщательного изучения Вселенной. Кометы и астероиды, летающие у Земли, содержат лед и элементы, которые могут стать источником водорода. Здесь есть платина, золото, серебро, разрабатываются проекты по добыче полезных ископаемых.

Главный вопрос. Есть ли в космосе жизнь?

Основная цель, зачем нужно осваивать космос – поиск новой жизни. Подавляющее число жителей планеты Земля уверены, что за пределами нашей орбиты есть другая цивилизация. Многие думают, что инопланетные жители уже были у нас в гостях. Совершались неоднократные попытки найти другие живые существа, но все они были безрезультатными. Причин этому может быть много и большие расстояния, и земная атмосфера, препятствующая поступлению сигналов извне. Именно для таких целей была разработана уникальная обсерватория телескопа Джеймса Уэбба. Планируется запустить спутник уже в следующем 2018 году. Его основная задача – поиск химических признаков жизни за пределами Солнечной системы. Зачем изучается окружающий мир зачем люди осваивают космос – все эти ответы лежат на поверхности и нам сегодня доступны. Мы надеемся, что исследования помогут ответить на главный вопрос – одиноки мы или нет во Вселенной.