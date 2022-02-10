Кровь из глаз

Жутковато, не правда ли? Жабовидная, или рогатая, ящерица (Phrynosoma) брызжет кровью из глаз в хищника, когда все остальные методы обороны оказываются неэффективными. Такая «кровавая пушка» выстреливает на расстояние до полутора метров! Эта способность называется «автогеморрагия» (см. Autohaermorrhaging), и среди животных она встречается довольно редко.

Солнечная рогатая ящерица (Phrynosoma solare) после успешной атаки. фото © John Cancalosi с сайта curioussengi.wordpress.com

Как минимум восемь видов жабовидных ящериц из известных двадцати двух способны брызгать кровью. Это достигается за счет использования сфинктерных мышц в крупных черепных венах, типичных для всех лепидозавров (надотряда, куда входят ящерицы, змеи и гаттерии). Обычно эти мышцы используются для контроля кровяного давления, однако рогатые ящерицы применяют их довольно оригинальным способом, перекрывая отток крови из головы, в результате чего давление в черепе резко повышается. Из-за этого мелкие капилляры вокруг век лопаются, и кровь выбрызгивается из слезного протока.

Поскольку из каждой половины головы кровь оттекает по своим венам, ящерица может регулировать, каким глазом ей «брызгаться». Такая атака мало того что оказывает ошарашивающий эффект, так еще и может отпугнуть койота или дикую кошку неприятным запахом крови; впрочем, на хищных птиц она не оказывает столь сильного эффекта.

Рогатая ящерица использует свою «кровавую пушку» против попытавшегося ее съесть койота. В результате испугавшийся хищник отступает

Раньше предполагали, что соединения, из-за которых кровь ящерицы неприятна на вкус, выделяются железами в полости глазницы непосредственно перед атакой, однако сейчас понятно, что они циркулируют в крови рогатых ящериц постоянно. До сих пор неизвестно происхождение этих веществ, хотя можно предположить, что ящерица получает их из пищи — разнообразных насекомых и пустынных растений.

Но всё же стрелять кровью из глаз — довольно расточительно, и ящерицы прибегают к этому в крайнем случае. В пустынях Северной и Центральной Америки, где обитают рогатые ящерицы, довольно много хищников, поэтому к обороне эти рептилии подошли со всей ответственностью. Во-первых, их небольшие округлые тельца (размером не больше человеческой ладони) окрашены в серые, коричневые и черные тона, что позволяет им отлично сливаться с местностью. Во-вторых, многочисленные шипы и рогообразные выросты не только выполняют функцию пассивной защиты, но и «размывают» силуэт ящерицы, так что врагу становится еще сложнее ее заметить. Убегая, эти рептилии стараются двигаться короткими перебежками с резкими остановками, стараясь сбить хищника с толку и заставить его потерять себя из виду. Если и это не помогает, ящерица переходит к активной обороне. Первым делом она раздувается, поднимая дыбом все свои шипы и придавая себе еще более шипастый, «несъедобный» вид. Чтобы врагу было сложнее схватить ее за голову или шею, ящерица пригибается или, наоборот, приподнимает голову так, чтобы ее черепные шипы были направлены вверх или назад. Чтобы не позволить хищнику схватить себя за тело, ящерица может прижать брюхо к земле — это помешает, скажем, голодному койоту сомкнуть челюсти вокруг ее туловища. Ну а если весь этот набор действий всё равно не помогает, то, как мы уже знаем, ящерица выстреливает в обидчика кровью.

Техасская рогатая ящерица (Phrynosoma cornutum) в «высокой позе»: ящерицы принимают эту позу, когда хотят что-то рассмотреть или выглядеть более угрожающими. фото с сайта freewechat.com

Из позвоночных, помимо рогатых ящериц, могут брызгать кровью также некоторые виды змей. Они в основном выделяют кровь изо рта или клоаки — например, притворяющийся мертвым обыкновенный уж для убедительности выпускает кровь изо рта. Но только представители рода земляных удавов (Tropidophis) способны выделять кровь из ноздрей или глаз.

Земляной удав седой тропидофис (Tropidophis canus) «кровотечет» из ноздрей, а его глаза наливаются кровью

Однако чаще всего автогеморрагия наблюдается у насекомых. При этом у многих видов в гемолимфе содержатся токсичные или неприятно пахнущие вещества, отпугивающие врагов: например, в гемолимфе жуков-нарывников циркулирует едкое вещество кантаридин (чем умело пользуются дрофы, см. картинку дня Танец дрофы и жуки-нарывники), а «молочко» божьих коровок, которое они выделяют из коленных сочленений, содержит алкалоидные токсины, чей вкус и запах надежно отпугивают даже самых непритязательных хищников.

Божьи коровки — пожалуй, самые известные насекомые со способностью целенаправленно выделять гемолимфу. фото с сайта moscsp.ru

Гемолимфа кузнечика Eugaster spinulosa, которой он брызгает из отверстий на ногах, неядовитая, но зато липкая. (см. картинку дня Кузнечик, брызгающий «кровью»). Помимо жуков и кузнечиков используют этот способ защиты также клопы, некоторые перепончатокрытылые (такие как личинки сидячебрюхих) и веснянки.

Изображение с сайта freewechat.com.

Анна Новиковская