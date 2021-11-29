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Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Тригоны — пчелы, которые едят мясо животных

На данный момент ученым известно о существовании около 21 тысячи видов пчел. Эти летающие насекомые, которые являются родственниками ос и муравьев, играют большую роль в жизни человека. Ведь они не только добывают мед, но и опыляют растения — без них не существовало бы сельского хозяйства и люди были лишены многих продуктов питания. В ходе эволюции большинство из пчел научились питаться нектаром и пыльцой растений. Но есть исключение в виде тригонов (Trigona), которые обитают в теплых странах и в качестве источника энергии используют гниющее мясо. Недавно ученые отправились в Коста-Рику, чтобы тщательно изучить их образ жизни. Оказалось, что их пищеварительная система очень похожа на таковую у стервятников, гиен и прочих падальщиков. Исследователи узнали и о других особенностях пчел.

 


Особенности плотоядных пчел

Своими наблюдениями ученые поделились в научном журнале mBio. По размерам тригоны такие же, как обычные пчелы, но в остальном есть много различий. Самым заметным является отсутствие жала — оно существует, но не может выполнять свою основную функцию. В качестве средства защиты эти создания используют сильные челюсти, которые ввиду необычного рациона питания, покрыты болезнетворными бактериями. В большинстве случаев, укусы тригонов не несут смертельной опасности. Он это не отменяет того, что после укуса у человека и животных могут возникнуть болезненные воспаления.

Это единственные пчелы в мире, которые в ходе эволюции получили возможность не питаться цветочным нектаром. Это довольно заметное изменение в пищевых привычках, — поделился энтомолог Дуглас Янега (Douglas Yanega).
Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Пчелы-падальщики не имеют жала, но у них есть мощные челюсти

Менее заметной, но при этом самой удивительной особенностью тригонов является рацион питания. Как я уже отметил выше, в качестве источника энергии им служит не цветочный нектар, а мясо умерших животных. Устроившие экспедицию в Коста-Рику ученые приманили пчел-падальщиков к кусочкам курятины и поймали их для изучения. Оказалось, что в их пищеварительной системе постоянно живут карнобактерии, лактобациллы и другие микробы, способные переваривать мертвую плоть. Вдобавок к этому, бактерии защищают пчел от воздействия ядовитых веществ, которые накапливаются в телах мертвых животных.

Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Пчелы-падальщики обитают в Коста-Рике и других теплых местах

Как пчелы делают мед?

При далеко не самом приятном рационе питания, тригоны производят вкусный мед. А все потому, что гнилое мясо они используют только в качестве источника энергии. Для изготовления меда они, как и обычные пчелы, собирают цветочный нектар и даже фруктовый сок. Как и другие виды этих насекомых, в ульях пчел-падальщиков есть сборщики и приемщики. Первые ищут и приносят в улей нектар, а вторые всасывают их в себя и обрабатывают ферментами своей слюны для расщепления сложных сахаров на простые глюкозу и фруктозу. После повторения этого процесса около 240 раз, нектар перекладывается между сотами до тех пор, пока концентрация воды не опустится примерно до 21%. После этого соты запечатываются воском для полного дозревания.

Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Пчелы из Коста-Рики тоже производят мед

Ученые сообщают, что мед пчел-падальщиков полностью безопасен для людей. Дело в том, что их ульи устроены таким образом, чтобы запасы гнилого мяса хранились отдельно от запасов меда. Как и у других пчел, на задних лапах тригонов есть углубления для переноса пыльцы. Только у плотоядных насекомых они улучшены для возможности перетаскивать куски мяса на большие расстояния.

У пчел есть опасные враги — огромные шершни-убийцы. Недавно я рассказывал о том, при помощи каких хитростей производящие мед насекомые спасаются от атакующих гигантов. В частности, речь идет об особых сигналах, которые даже были захвачены на видеокамеру. Возможно, обладающие мощными челюстями пчелы могут дать отпор шершням, но на данный момент это не проверено наукой. А жаль, лично мне было бы интересно узнать, кто из них сильнее.

29 ноябрь 2021 /
Иной мир
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