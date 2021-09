Тапуннгака — крупнейший птерозавр Австралии

Реконструкция внешнего вида тапуннгаки (Thapunngaka shawi). Рисунок c сайта Квинслендского университета

Находки птерозавров в Австралии случаются крайне редко: со времен обнаружения первой крылатой рептилии около сорока лет назад в руки австралийских ученых попало всего около двадцати образцов. Описанный в августе этого года тапуннгака (Thapunngaka shawi) стал четвертым видом австралийских птерозавров — и самым крупным из всех. И хотя был найден лишь небольшой фрагмент челюсти, ученым удалось оценить размеры древнего летающего ящера. Размах его крыльев составлял от шести до девяти с половиной метров, что делает тапуннгаку одним из крупнейших живых существ, когда-либо поднимавшихся в воздух .

Птерозавры — разнообразная и процветающая группа мезозойских рептилий — являются одними из самых известных вымерших животных. Эти летающие ящеры занимали разнообразные экологические ниши, среди них были как карлики размером не больше домового воробья (например, Nemicolopterus), так и невероятные гиганты с размахом крыльев 11–13 метров вроде хацегоптерикса. Птерозавры были распространены на всех континентах, включая Антарктиду, и просуществовали в течение более чем 150 миллионов лет — с конца триасового периода по конец мелового. Первый скелет птерозавра — немецкого птеродактиля из знаменитых сланцев Зольнхофен, — был описан еще в 1784 году, и с тех пор ученым стали известны сотни родов этих вымерших рептилий, ставших первыми позвоночными животными, поднявшимися в воздух на собственных крыльях.

Распределение обнаруженных родов птерозавров на карте мира. Красными кружочками обозначены крупные местонахождения окаменелостей — лагерштетты. Разными цветами обозначены представители различных семейств птерозавров. Рисунок с сайта ru.wikipedia.com

В популярной культуре птерозавров нередко называют «летающими динозаврами», однако это абсолютно неверно: летающие ящеры включаются в кладу авеметатарзалий, куда входят также динозавры и современные птицы, но они не принадлежат к динозавриформам, куда входят все динозавры и их вымершие родственники. Проводя аналогию с современными млекопитающими, птерозавры находятся с птицами и динозаврами в той же степени родства, в какой современные грызуны родственны приматам и, в частности, человеку разумному.

Упрощенная схема эволюции архозавров в триасовом периоде: птерозавроморфы, к которым относятся птерозавры, являются сестринской группой по отношению к динозавроморфам, куда относятся динозавры и их ближайшие родственники. Рисунок с сайта people.eku.edu

Из-за адаптаций к полету — полых костей, хрупких черепов и редукции, а порой и полному отсутствию покрытых эмалью зубов, — остатки птерозавров сохраняются плохо (см. Why Are Pterosaur Fossils Rare?), и порой ученым приходится объединять данные по нескольким видам, чтобы составить представление об их внешнем виде и повадках. К сожалению, не все места на Земле одинаково подходят для сохранения окаменелостей птерозавров, и в то время как из одной формации Цзюфотан (Jiufotang Formation) на севере Китая известно около полутора десятков видов летающих ящеров, во всей Восточной Африке найден только один вид — тендагуриптер.

Не повезло в этом отношении и Зеленому континенту, Австралии: из-за особенностей австралийской геологии окаменелости на этом континенте сохраняются хуже, чем где-либо еще на Земле (см. Why haven't there been many big dinosaurs found in Australia?). Большинство окаменелостей старше мезозойской эры все еще покоятся под толстым слоем породы и недоступны для исследования, тогда как животным, жившим после динозавров, повезло еще меньше: их остатки за миллионы лет эрозии и выветривания были разрушены и/или унесены ветром и водой.

Неудивительно, что большая часть птерозавровых окаменелостей, найденных в Австралии, — это лишь разрозненные кусочки костей, по которым ученые пытаются восстанавливать облик древних животных. Все образцы происходят из морских и приморских отложений, образовавшихся на месте древнего шельфового моря Эроманга (Eromanga Basin), в меловом периоде занимавшего большую часть современного континента (S. Russel, 2017. Modelling the evolution of the Eromanga Sea in the context of tectonics, geodynamics and surface processes). Первым австралийским птерозавром стал митунга (Mythunga camara). Остатки его черепа были найдены в 1991 году, а сам вид описан только в 2007 году (R. Molnar, R. A. Thulborn, 2007. An incomplete pterosaur skull from the Cretaceous of north-central Queensland, Australia). Изначально митунгу отнесли к базальным птеродактилоидам (подотряду прогрессивных птерозавров, наиболее заметной чертой которых является редуцированный хвост), но позже его переописали как члена аньянгуэрид — группы поздних птеродактилоидов, родственных знаменитому птеранодону и в свое время распространившихся по всему миру (A. W. A. Kellner et al., 2010. New isolated pterodactyloid bones from the Albian Toolebuc Formation (western Queensland, Australia) with comments on the Australian pterosaur fauna).

Позже были описаны еще два эндемичных австралийских рода птерозавров: оссидрако (Aussiedraco molnari) был выделен в 2011 году, хотя саму окаменелость обнаружили за тридцать лет до этого (A. W. A. Kellner, 2011. Short note on a Pteranodontoid pterosaur (Pterodactyloidea) from western Queensland, Australia), а ферродрако (Ferrodraco lentoni) — в 2019 году (A. H. Pentland et al., 2019. Ferrodraco lentoni gen. et sp. nov., a new ornithocheirid pterosaur from the Winton Formation (Cenomanian–lower Turonian) of Queensland, Australia). Оба новых вида были изначально отнесены к аньянгуэридам, но позже оссидрако был переопределен как член таргариендраконид (Targaryendraconidae), сестринской группы по отношению к аньянгуэридам.

Гипотетическая реконструкция суровых будней австралийских птерозавров: ныряющих за рыбой оссидрако вполне могли изредка ловить гигантские морские рептилии, такие как этот кронозавр. Рисунок © R. J. Palmer из личного твиттера художника

Таким образом, новый вид птерозавров, названный Thapunngaka shawi, стал лишь четвертым видом крылатых ящеров Австралии, но при этом — самым крупным из всех. Единственную окаменелость тапуннгаки нашли в 2011 году в отложениях формации Тулебук (Toolebuc Formation) на северо-востоке Австралии: около 105 миллионов лет назад на этом месте плескались прохладные воды моря Эроманга, в котором жили различные морские рептилии. Остатки наземных животных также изредка попадали в морские отложения, — например, именно из формации Тулебук происходит знаменитый австралийский муттабурразавр, известный по почти полному скелету, — и птерозавры не были исключением: три из четырех австралийских видов летающих рептилий были найдены именно здесь.

«Земляки» тапуннгаки — митунга и оссидрако, — тоже не были карликами, но на фоне новообнаруженного родственника явно проигрывали: оссидрако, с его размахом крыльев в 3–3,5 метра, был размером со странствующего альбатроса, у митунги размах крыльев был еще на метр больше, а вот у тапуннгаки он оценивается в 6–9,5 метра, что даже на нижней границе сопоставимо с размерами крупнейших летающих птиц в истории — пелагорниса и аргентависа, но не идет ни в какое сравнение с размерами других крупных птерозавров — например, кетцалькоатля, чей размах крыльев оценивается в 10–12 метров. К сожалению, более точно оценить габариты животного едва ли получится: все, что попало в руки ученых от целого скелета — это фрагмент нижней челюсти, размером чуть побольше человеческой ладони и украшенный крупным плоским гребнем, вероятно, игравшим роль в динамике полета. Формой находка несколько похожа на наконечник копья, и именно поэтому птерозавр получил свое название: в переводе с языка народа ванамара (wanamara), некогда жившего на территории Квинсленда, «тапуннгака» означает «копьеротый» (thapun — читается «та-бун» — «копье», а ngaka — читается «нга-га» — «рот»). Видовое же название, «shawi», дано в честь Лена Шоу (Len Shaw), местного палеонтолога-любителя, обнаружившего окаменелость.

Найденный фрагмент челюсти таппунгаки и реконструированная челюсть птерозавра. Рисунок из обсуждаемой статьи в Journal of Vertebrate Paleontology

Судя по размеру фрагмента, челюсть тапуннгаки была огромной, как и сама голова: по выражению ведущего автора обсуждаемой статьи палеонтолога Тима Ричардса (Tim Richards), по сути это «был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев». Зубы животного не сохранились, но, основываясь на анатомии его ближайших родственников, можно предположить, что они были ровными и тонкими, похожими на иглы, и только на нижней челюсти их было 26, а всего — около сорока. Проводя аналогию с другими аньянгуэридами, сохранившимися лучше, — например, собственно аньянгуэрой, впервые обнаруженной в Бразилии, — можно предположить, что тапуннгака был рыбоядным животным, при этом он мог не только охотиться сам, но и отбирать добычу у меньших по размеру птерозавров, как это делают некоторые современные морские птицы (см. Обед за чужой счет).

Размеры тапуннгаки (А) в сравнении с митунгой (B) и ферродрако (C). Человеческий силуэт приведен для сравнения, рост человека — 1,8 м. Рисунок из обсуждаемой статьи в Journal of Vertebrate Paleontology

Вполне вероятно, что время от времени гигантский птерозавр промышлял и на берегу, разграбляя гнезда и убивая мелких динозавров, которые не успевали вовремя от него спрятаться. Нынешние чайки нередко промышляют грызунами, а огромный тапуннгака вполне мог живьем проглотить какого-нибудь некрупного динозавра или беспомощного детеныша.

Источник: Timothy M. Richards, Paul E. Stumkat, Steven W. Salisbury. A new species of crested pterosaur (Pterodactyloidea, Anhangueridae) from the Lower Cretaceous (upper Albian) of Richmond, North West Queensland, Australia // Journal of Vertebrate Paleontology. 2021. DOI: 10.1080/02724634.2021.1946068.

Анна Новиковская