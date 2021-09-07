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На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур


На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

Рис. 1. Типичные каменные орудия из пяти последовательных палеолитических комплексов, найденных в пустыне Нефуд. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature


 

Международная команда археологов описала пять последовательных комплексов каменных орудий из уникального местонахождения Халл Амайшан в пустыне Нефуд на севере Аравийского полуострова. Возраст древнейшего комплекса — около 400 тысяч лет, самого молодого — 55 тысяч лет. Каждый комплекс имеет свои особенности. Первые два относятся к нижнему палеолиту и содержат многочисленные ашельские рубила (бифасы), а в трех остальных преобладают среднепалеолитические орудия, изготовленные при помощи разных вариантов технологии леваллуа. Артефакты из комплексов 3 и 4 напоминают изделия древних сапиенсов из Восточной Африки, а комплекс 5 (самый молодой) сопоставим с неандертальскими орудиями из Леванта. Исследование показало, что засушливые районы Юго-Западной Азии в прошлом многократно заселялись разнообразными человеческими популяциями. Это происходило в относительно влажные эпохи, когда на месте нынешней пустыни в Аравии, как и в Северной Африке, росла трава, текли реки и бродили стада копытных.

Миграционные маршруты древних людей, выходивших из Африки на просторы Евразии, неизбежно проходили через Юго-Западную Азию. Однако археологические данные по раннему и среднему палеолиту этого региона, столь важного для понимания истории человечества, остаются скудными и фрагментарными. В основном они происходят из лесных районов Леванта, где в течение последних 400 тысяч лет природные условия были относительно благоприятными для древних охотников-собирателей и менялись не слишком сильно. Именно там находятся знаменитые пещеры Схул, Кафзех (Qafzeh), Табун, Кебара, Мислия (Misliya) и другие, где попеременно жили то древние сапиенсы, то приходившие с севера неандертальцы.

Гораздо меньше данных по засушливым районам, которые занимают большую часть территории Юго-Западной Азии. Сейчас эти районы пустынны, но в прошлом неоднократно случались влажные периоды (в основном приуроченные к межледниковьям), когда на этих территориях, как и в Северной Африке, выпадало гораздо больше осадков и существовала растительность саванного типа (рис. 2). В эти эпохи по Аравии текли полноводные реки, бродили стада копытных (в основном африканских, а не евразийских) и даже были озера с гиппопотамами.


На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

Рис. 2. Природные условия Юго-Западной Азии и палеоантропологические находки. а — современные биомы. Темно-зеленым цветом показаны леса, светло-зеленым — травяные биомы (степи и саванны), желтым — пустыни и полупустыни. b — современные осадки (мм в год, см. легенду), c — осадки во время предыдущего межледниковья, 124–119 тысяч лет назад (см. MIS 5e). Треугольниками обозначены палеолитические местонахождения возрастом от 50 до 500 тысяч лет. KAM 4 и Jubbah — местонахождения, из которых происходят новые находки. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature


Статья большого международного коллектива археологов, опубликованная 1 сентября в журнале Nature, показывает, что вместе с африканской фауной на Аравийский полуостров в эти влажные периоды регулярно приходили люди — ранне- и среднепалеолитические охотники-собиратели. Кости самих людей, правда, не найдены, зато найдены их каменные орудия.

Большинство описанных в статье находок происходит из уникального местонахождения Халл Амайшан 4 (Khall Amayshan 4, KAM 4) в пустыне Нефуд. Там среди песчаных дюн на поверхность выходят разновозрастные пласты средне- и позднеплейстоценовых озерных отложений (рис. 3). Авторы предполагают, что вплоть до относительно недавнего времени эти пласты были прикрыты сверху дюнами, что спасало их от эрозии. Уникальность местонахождения в том, что здесь сохранилась подробная летопись смены сухих и влажных эпох за очень долгий период — от 400 до 55 тысяч лет назад. В Аравии известны и другие плейстоценовые озерные отложения, но это, как правило, остатки единичных озер, а не последовательности из нескольких разновозрастных озерных слоев.


На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

Рис. 3. Один из выходов озерных отложений в Халл Амайшан 4 — так называемое Северо-западное озеро возрастом 190–210 тысяч лет (находится между исследователями и их автомобилем). фото из обсуждаемой статьи в Nature


Исследование показало, что во влажные эпохи в Халл Амайшан в котловине между большими, относительно стабильными дюнами раз за разом формировались озера, которые затем исчезали с наступлением очередного засушливого периода. Водоемы были достаточно большими и глубокими, чтобы в них селились гиппопотамы. Очертания озер менялись от одной влажной эпохи к другой, предположительно из-за перемещения дюн. Разновозрастные пласты озерных отложений сейчас выходят на поверхность в разных местах, но по краям они кое-где налегают друг на друга, что помогло (наряду с люминесцентными и радиометрическими датировками) разобраться в их стратиграфической последовательности.

Помимо ископаемых остатков фауны, больше похожей на фауну африканских саванн, чем левантийских лесов, в озерных отложениях сохранились многочисленные каменные артефакты. Они свидетельствуют о как минимум пяти волнах заселения региона палеолитическими Homo в период от 400 до 55 тысяч лет назад.

Самый древний комплекс каменных орудий, KAM 4A, приурочен к так называемому Центральному озеру, существовавшему в межледниковую эпоху 424–374 тысячи лет назад (см. MIS 11). Он представлен типичными раннепалеолитическими (ашельскими) бифасами небольшого размера (рис. 1, слева) и отходами их производства. Это самые древние датированные ашельские орудия, найденные в Аравии. Такие комплексы каменных изделий типичны для ранних представителей человеческого рода, таких как эректусы и гейдельбергские люди. Создателями KAM 4A в принципе могли быть люди, близкие к предкам неандертальцев, денисовцев или сапиенсов, но это могла быть и какая-то иная ветвь человеческого рода.

Второй комплекс, KAM 4B, происходит из Северо-восточного озера, возраст которого (около 300 тысяч лет) соответствует следующей по счету влажной межледниковой эпохе (MIS 9). Это тоже раннепалеолитический ашельский комплекс, в котором преобладают небольшие бифасы с заостренными кончиками (рис. 1, вторая колонка слева). Но здесь уже встречаются и более «прогрессивные» изделия, изготовленные при помощи леваллуазской технологии. Орудия из KAM 4A и KAM 4B не похожи на современные им раннепалеолитические орудия из Леванта (см. Acheulo-Yabrudian complex), что говорит о культурном разнообразии тогдашнего населения Юго-Западной Азии.

Третий комплекс, KAM 4C, связан с Северо-западным озером (рис. 3), время существования которого (190–210 тысяч лет назад) совпадает с теплой и влажной эпохой перед началом предпоследнего оледенения (MIS 7). Это уже не ранне-, а среднепалеолитический комплекс. Бифасы полностью отсутствуют, преобладают разнообразные леваллуазские изделия. Интересно, что по своим характеристикам эти орудия занимают промежуточное положение между одновозрастными орудиями древних сапиенсов из Восточной Африки (Омо Кибиш) и Леванта (Мислия), причем на восточноафриканские они похожи чуть больше.

Четвертый комплекс, KAM 4D, тоже среднепалеолитический, присутствует в отложениях так называемого Юго-восточного озера. Его возраст — 125–75 тысяч лет, что соответствует межледниковью, последнему перед нынешним (MIS 5). Здесь преобладает «центростремительный» (centripetal) вариант техники Леваллуа, когда заготовку оббивали ударами с разных сторон от краев к центру. Для этой эпохи метод главных компонент позволяет отличить орудия, ассоциированные с древними сапиенсами, от неандертальских. Комплекс KAM 4D больше похож на изделия сапиенсов. В это время сапиенсы определенно присутствовали в Юго-Западной Азии, судя по левантийским находкам.

Пятый комплекс, KAM 4E, происходит из Южного озера и имеет возраст около 55 тысяч лет. Это соответствует относительно теплой и влажной эпохе (MIS 3) перед наступлением последнего ледникового максимума. Создатели этих орудий предпочитали другой вариант леваллуазской техники (unidirectional-convergent), при котором у заготовки делали прямые сходящиеся края, так что в итоге получалось остроконечное изделие (рис. 1, справа). Комплекс KAM 4E напоминает одновозрастные орудия левантийских неандертальцев.

Между третьим комплексом (KAM 4C, Северо-западное озеро, MIS 7) и четвертым (KAM 4D, Юго-восточное озеро, MIS 5) в Халл Амайшан был еще один «озерный» эпизод — Юго-западное озеро возрастом 143 ± 10 тысяч лет (MIS 6). Но в этом пласте озерных отложений каменных орудий найти не удалось.

Таким образом, следы человеческой деятельности присутствуют в пяти из шести последовательных толщ озерных отложений, соответствующих влажным эпохам. Все пять комплексов каменных орудий отличаются друг от друга. Это говорит о долгой и сложной истории заселения региона разными человеческими популяциями и даже разными видами людей. В холодные сухие эпохи местные популяции сокращались, фрагментировались, вымирали или отступали в рефугиумы. Но затем наступала очередная теплая и влажная эпоха, и в Юго-Западную Азию устремлялись с разных сторон новые волны мигрантов. Среди них могли быть и африканские сапиенсы, и неандертальцы с севера. Новые данные хорошо согласуются с гипотезой о том, что именно в Юго-Западной Азии 50–60 тысяч лет назад произошла гибридизация сапиенсов с неандертальцами, из-за которой всё современное внеафриканское человечество несет в себе толику неандертальских генов. Здесь же ранее могли происходить другие эпизоды гибридизации, привнесшие гены сапиенсов в неандертальские популяции (см.: Происхождение человечества в свете новых данных палеоантропологии и генетики, «Элементы», 15.02.2021). Впрочем, прямые археологические свидетельства строго одновременного присутствия сапиенсов и неандертальцев в каком-нибудь конкретном районе Юго-Западной Азии по-прежнему отсутствуют.

Источник: H. S. Groucutt, T. S. White, E. M. L. Scerri, E. Andrieux, R. Clark-Wilson, P. S. Breeze, S. J. Armitage, M. Stewart, N. Drake, J. Louys, G. J. Price, M. Duval, A. Parton, I. Candy, W. C. Carleton, C. Shipton, R. P. Jennings, M. Zahir, J. Blinkhorn, S. Blockley, A. Al-Omari, A. M. Alsharekh & M. D. Petraglia. Multiple hominin dispersals into Southwest Asia over the past 400,000 years // Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03863-y.


Александр Марков


07 сентябрь 2021 /
Иной мир
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