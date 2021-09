На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

Рис. 1. Типичные каменные орудия из пяти последовательных палеолитических комплексов, найденных в пустыне Нефуд. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Международная команда археологов описала пять последовательных комплексов каменных орудий из уникального местонахождения Халл Амайшан в пустыне Нефуд на севере Аравийского полуострова. Возраст древнейшего комплекса — около 400 тысяч лет, самого молодого — 55 тысяч лет. Каждый комплекс имеет свои особенности. Первые два относятся к нижнему палеолиту и содержат многочисленные ашельские рубила (бифасы), а в трех остальных преобладают среднепалеолитические орудия, изготовленные при помощи разных вариантов технологии леваллуа. Артефакты из комплексов 3 и 4 напоминают изделия древних сапиенсов из Восточной Африки, а комплекс 5 (самый молодой) сопоставим с неандертальскими орудиями из Леванта. Исследование показало, что засушливые районы Юго-Западной Азии в прошлом многократно заселялись разнообразными человеческими популяциями. Это происходило в относительно влажные эпохи, когда на месте нынешней пустыни в Аравии, как и в Северной Африке, росла трава, текли реки и бродили стада копытных.

Миграционные маршруты древних людей, выходивших из Африки на просторы Евразии, неизбежно проходили через Юго-Западную Азию. Однако археологические данные по раннему и среднему палеолиту этого региона, столь важного для понимания истории человечества, остаются скудными и фрагментарными. В основном они происходят из лесных районов Леванта, где в течение последних 400 тысяч лет природные условия были относительно благоприятными для древних охотников-собирателей и менялись не слишком сильно. Именно там находятся знаменитые пещеры Схул, Кафзех (Qafzeh), Табун, Кебара, Мислия (Misliya) и другие, где попеременно жили то древние сапиенсы, то приходившие с севера неандертальцы.

Гораздо меньше данных по засушливым районам, которые занимают большую часть территории Юго-Западной Азии. Сейчас эти районы пустынны, но в прошлом неоднократно случались влажные периоды (в основном приуроченные к межледниковьям), когда на этих территориях, как и в Северной Африке, выпадало гораздо больше осадков и существовала растительность саванного типа (рис. 2). В эти эпохи по Аравии текли полноводные реки, бродили стада копытных (в основном африканских, а не евразийских) и даже были озера с гиппопотамами.

Рис. 2. Природные условия Юго-Западной Азии и палеоантропологические находки. а — современные биомы. Темно-зеленым цветом показаны леса, светло-зеленым — травяные биомы (степи и саванны), желтым — пустыни и полупустыни. b — современные осадки (мм в год, см. легенду), c — осадки во время предыдущего межледниковья, 124–119 тысяч лет назад (см. MIS 5e). Треугольниками обозначены палеолитические местонахождения возрастом от 50 до 500 тысяч лет. KAM 4 и Jubbah — местонахождения, из которых происходят новые находки. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Статья большого международного коллектива археологов, опубликованная 1 сентября в журнале Nature, показывает, что вместе с африканской фауной на Аравийский полуостров в эти влажные периоды регулярно приходили люди — ранне- и среднепалеолитические охотники-собиратели. Кости самих людей, правда, не найдены, зато найдены их каменные орудия.

Большинство описанных в статье находок происходит из уникального местонахождения Халл Амайшан 4 (Khall Amayshan 4, KAM 4) в пустыне Нефуд. Там среди песчаных дюн на поверхность выходят разновозрастные пласты средне- и позднеплейстоценовых озерных отложений (рис. 3). Авторы предполагают, что вплоть до относительно недавнего времени эти пласты были прикрыты сверху дюнами, что спасало их от эрозии. Уникальность местонахождения в том, что здесь сохранилась подробная летопись смены сухих и влажных эпох за очень долгий период — от 400 до 55 тысяч лет назад. В Аравии известны и другие плейстоценовые озерные отложения, но это, как правило, остатки единичных озер, а не последовательности из нескольких разновозрастных озерных слоев.

Рис. 3. Один из выходов озерных отложений в Халл Амайшан 4 — так называемое Северо-западное озеро возрастом 190–210 тысяч лет (находится между исследователями и их автомобилем). фото из обсуждаемой статьи в Nature

Исследование показало, что во влажные эпохи в Халл Амайшан в котловине между большими, относительно стабильными дюнами раз за разом формировались озера, которые затем исчезали с наступлением очередного засушливого периода. Водоемы были достаточно большими и глубокими, чтобы в них селились гиппопотамы. Очертания озер менялись от одной влажной эпохи к другой, предположительно из-за перемещения дюн. Разновозрастные пласты озерных отложений сейчас выходят на поверхность в разных местах, но по краям они кое-где налегают друг на друга, что помогло (наряду с люминесцентными и радиометрическими датировками) разобраться в их стратиграфической последовательности.

Помимо ископаемых остатков фауны, больше похожей на фауну африканских саванн, чем левантийских лесов, в озерных отложениях сохранились многочисленные каменные артефакты. Они свидетельствуют о как минимум пяти волнах заселения региона палеолитическими Homo в период от 400 до 55 тысяч лет назад.

Самый древний комплекс каменных орудий, KAM 4A, приурочен к так называемому Центральному озеру, существовавшему в межледниковую эпоху 424–374 тысячи лет назад (см. MIS 11). Он представлен типичными раннепалеолитическими (ашельскими) бифасами небольшого размера (рис. 1, слева) и отходами их производства. Это самые древние датированные ашельские орудия, найденные в Аравии. Такие комплексы каменных изделий типичны для ранних представителей человеческого рода, таких как эректусы и гейдельбергские люди. Создателями KAM 4A в принципе могли быть люди, близкие к предкам неандертальцев, денисовцев или сапиенсов, но это могла быть и какая-то иная ветвь человеческого рода.

Второй комплекс, KAM 4B, происходит из Северо-восточного озера, возраст которого (около 300 тысяч лет) соответствует следующей по счету влажной межледниковой эпохе (MIS 9). Это тоже раннепалеолитический ашельский комплекс, в котором преобладают небольшие бифасы с заостренными кончиками (рис. 1, вторая колонка слева). Но здесь уже встречаются и более «прогрессивные» изделия, изготовленные при помощи леваллуазской технологии. Орудия из KAM 4A и KAM 4B не похожи на современные им раннепалеолитические орудия из Леванта (см. Acheulo-Yabrudian complex), что говорит о культурном разнообразии тогдашнего населения Юго-Западной Азии.

Третий комплекс, KAM 4C, связан с Северо-западным озером (рис. 3), время существования которого (190–210 тысяч лет назад) совпадает с теплой и влажной эпохой перед началом предпоследнего оледенения (MIS 7). Это уже не ранне-, а среднепалеолитический комплекс. Бифасы полностью отсутствуют, преобладают разнообразные леваллуазские изделия. Интересно, что по своим характеристикам эти орудия занимают промежуточное положение между одновозрастными орудиями древних сапиенсов из Восточной Африки (Омо Кибиш) и Леванта (Мислия), причем на восточноафриканские они похожи чуть больше.

Четвертый комплекс, KAM 4D, тоже среднепалеолитический, присутствует в отложениях так называемого Юго-восточного озера. Его возраст — 125–75 тысяч лет, что соответствует межледниковью, последнему перед нынешним (MIS 5). Здесь преобладает «центростремительный» (centripetal) вариант техники Леваллуа, когда заготовку оббивали ударами с разных сторон от краев к центру. Для этой эпохи метод главных компонент позволяет отличить орудия, ассоциированные с древними сапиенсами, от неандертальских. Комплекс KAM 4D больше похож на изделия сапиенсов. В это время сапиенсы определенно присутствовали в Юго-Западной Азии, судя по левантийским находкам.

Пятый комплекс, KAM 4E, происходит из Южного озера и имеет возраст около 55 тысяч лет. Это соответствует относительно теплой и влажной эпохе (MIS 3) перед наступлением последнего ледникового максимума. Создатели этих орудий предпочитали другой вариант леваллуазской техники (unidirectional-convergent), при котором у заготовки делали прямые сходящиеся края, так что в итоге получалось остроконечное изделие (рис. 1, справа). Комплекс KAM 4E напоминает одновозрастные орудия левантийских неандертальцев.

Между третьим комплексом (KAM 4C, Северо-западное озеро, MIS 7) и четвертым (KAM 4D, Юго-восточное озеро, MIS 5) в Халл Амайшан был еще один «озерный» эпизод — Юго-западное озеро возрастом 143 ± 10 тысяч лет (MIS 6). Но в этом пласте озерных отложений каменных орудий найти не удалось.

Таким образом, следы человеческой деятельности присутствуют в пяти из шести последовательных толщ озерных отложений, соответствующих влажным эпохам. Все пять комплексов каменных орудий отличаются друг от друга. Это говорит о долгой и сложной истории заселения региона разными человеческими популяциями и даже разными видами людей. В холодные сухие эпохи местные популяции сокращались, фрагментировались, вымирали или отступали в рефугиумы. Но затем наступала очередная теплая и влажная эпоха, и в Юго-Западную Азию устремлялись с разных сторон новые волны мигрантов. Среди них могли быть и африканские сапиенсы, и неандертальцы с севера. Новые данные хорошо согласуются с гипотезой о том, что именно в Юго-Западной Азии 50–60 тысяч лет назад произошла гибридизация сапиенсов с неандертальцами, из-за которой всё современное внеафриканское человечество несет в себе толику неандертальских генов. Здесь же ранее могли происходить другие эпизоды гибридизации, привнесшие гены сапиенсов в неандертальские популяции (см.: Происхождение человечества в свете новых данных палеоантропологии и генетики, «Элементы», 15.02.2021). Впрочем, прямые археологические свидетельства строго одновременного присутствия сапиенсов и неандертальцев в каком-нибудь конкретном районе Юго-Западной Азии по-прежнему отсутствуют.

Источник: H. S. Groucutt, T. S. White, E. M. L. Scerri, E. Andrieux, R. Clark-Wilson, P. S. Breeze, S. J. Armitage, M. Stewart, N. Drake, J. Louys, G. J. Price, M. Duval, A. Parton, I. Candy, W. C. Carleton, C. Shipton, R. P. Jennings, M. Zahir, J. Blinkhorn, S. Blockley, A. Al-Omari, A. M. Alsharekh & M. D. Petraglia. Multiple hominin dispersals into Southwest Asia over the past 400,000 years // Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03863-y.





Александр Марков