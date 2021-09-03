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Словарь русского языка коронавирусной эпохи
Институт лингвистических исследований РАН издал «Словарь русского языка коронавирусной эпохи». В словаре представлено около 3500 слов, появившихся или актуализированных в русском языке в 2020–2021 гг.
Мы подобрали для вас несколько, на наш взгляд, самых удачных и занятных неологизмов.
АЛКОИЗОЛЯЦИЯ
Об употреблении спиртных напитков как форме досуга и развлечения на самоизоляции в период пандемии.
ВАКХЦИНАЦИЯ
Об употреблении алкогольных напитков как о возможном средстве излечения от коронавирусной инфекции.
ВАКЦИНОДИССИДЕНТ
О противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
ВАКЦИНОТУРИЗМ
О поездках в другие страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции.
ВЖОПЕРТИ
На строгой самоизоляции, в замкнутом пространстве.
ДОМОСЕК
О том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции, карантин и находится преимущественно дома.
ЗУМ-РУСАЛКА
Об участнике сеанса видео-конференц-связи (обычно с использованием сервиса Zoom), сочетающем в одежде элементы официального — для видимой на экране части — и неофициального стиля.
ПАНДЕМИАЛ
О том, чье детство и юность пришлись на период пандемии коронавирусной инфекции.
ПУТИКУЛЫ
Об оплачиваемых выходных днях, официально предоставленных работающим гражданам по распоряжению президента РФ В.В. Путина для соблюдения режима строгой самоизоляции в марте—апреле 2020 г.
СОБЯУСВАЙС
О цифровом пропуске, введенном в Москве во время режима самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции.
03 сентябрь 2021 /
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