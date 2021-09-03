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Словарь русского языка коронавирусной эпохи

Словарь русского языка коронавирусной эпохи




Институт лингвистических исследований РАН издал «Словарь русского языка коронавирусной эпохи». В словаре представлено около 3500 слов, появившихся или актуализированных в русском языке в 2020–2021 гг.


Мы подобрали для вас несколько, на наш взгляд, самых удачных и занятных неологизмов.


АЛКОИЗОЛЯЦИЯ

Об употреблении спиртных напитков как форме досуга и развлечения на самоизоляции в период пандемии.


ВАКХЦИНАЦИЯ

Об употреблении алкогольных напитков как о возможном средстве излечения от коронавирусной инфекции.


ВАКЦИНОДИССИДЕНТ

О противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции.


ВАКЦИНОТУРИЗМ

О поездках в другие страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции.


ВЖОПЕРТИ

На строгой самоизоляции, в замкнутом пространстве.


ДОМОСЕК

О том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции, карантин и находится преимущественно дома.


ЗУМ-РУСАЛКА

Об участнике сеанса видео-конференц-связи (обычно с использованием сервиса Zoom), сочетающем в одежде элементы официального — для видимой на экране части — и неофициального стиля.


ПАНДЕМИАЛ

О том, чье детство и юность пришлись на период пандемии коронавирусной инфекции.


ПУТИКУЛЫ

Об оплачиваемых выходных днях, официально предоставленных работающим гражданам по распоряжению президента РФ В.В. Путина для соблюдения режима строгой самоизоляции в марте—апреле 2020 г.


СОБЯУСВАЙС

О цифровом пропуске, введенном в Москве во время режима самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции.
03 сентябрь 2021 /
Иной мир
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