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Золотые правила долголетия

Золотые правила долголетия

- Сформулируйте для себя жизненную цель. Подумайте, чем вы страстно увлечены, что для вас по-настоящему важно, какие свои таланты вы хотели бы использовать. Чёткий смысл жизни защищает от стресса и снижает риск развития болезней. В качестве цели может выступать стремление увидеть взрослыми своих детей и внуков. Цель может быть связана с работой или хобби.

- Старение мозга происходит параллельно со старением всех систем организма. Выражается оно в нарушении памяти, рассеянности, перепадах настроения, проблемах со сном. Во избежание заболеваний следует нагружать мозг и постоянно его тренировать.

Постоянно познавайте новое, например, научитесь играть на музыкальном инструменте, выучите иностранный язык, пишите стихи или рассказы. Хотя бы решайте кроссворды и судоку. Всё это способствуют сохранению ясности и остроты ума. Очень важно тренировать мозг, нужно постоянно пробовать себя в чём-то новом и сложном. Как только вы достигнете высот в этой деятельности, и она утратит новизну, переходите к другой. Это упражнения для мозга, они укрепляют память и снижают риск развития болезней.

Самое худшее, что может сделать человек — это перестать учиться и уставиться в телевизор, чтобы пассивно поглощать информацию, и постепенно тупеть.

- Основы здоровья закладываются, начиная с внутриутробного периода. Здоровье мамы определяет скорость старения ребёнка в последующем. С возрастом, нам остаётся лишь быть внимательными к своему организму и препятствовать развитию заболеваний. В детстве закладываются пищевые привычки, поэтому важно приучить ребёнка к правильной и здоровой пище.

- Здоровое питание позволяет избежать избыточного веса, который влияет на сердечно-сосудистую систему, печень, суставы. С раннего детства следует избегать пищи, содержащей добавленный сахар. Вместо этого питаться овощами и фруктами, содержащими легко усваиваемые натуральные сахара. Нужно ограничить употребление соли (максимум 5 граммов в день). Это количество могут обеспечить — овощи. Употребление фастфуда, жирных и копчёных продуктов, мяса и рыбы — сокращает срок жизни. Избыточная масса тела и ожирение — это стресс для всех систем организма. Излишняя полнота укорачивает жизнь.


- Оптимальное время сна у долгожителей — от 6 до 8 часов в сутки. Такого времени организму хватает для того, чтобы восстановиться.

- Курение может ускорять старение, особенно этому способствуют «слабые» сигареты.

- Употребление алкоголя провоцирует развитие многих хронических заболеваний — сердца, сосудов, печени, влияет на психическое состояние, провоцирует развитие некоторых типов онкологических заболеваний.

- Те, кто отказался от регулярного труда — подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

- Оптимисты живут дольше пессимистов, поэтому, пытайтесь найти в плохом — зёрна хорошего. Позитивный настрой (способность человека испытывать радость) защищает от развития болезней сердца.

- Даже несколько минут занятий физкультурой или обычная прогулка продлевают жизнь. В процессе движения высвобождаются гормоны роста, выработка которых резко сокращается после 30 лет. Люди, активно занимающиеся физкультурой, биологически минимум на 10 лет моложе своих одногодков, которые ведут сидячий образ жизни. Физическая активность обязательна в любом возрасте. Старение связано с атрофией мышечной ткани. Человеку нужно делать 10 тыс. шагов в день. Минимум — это 40 минут быстрой ходьбы в день.

- Учёные утверждают, что генетика в долгожительство составляет около 25%. Все остальное зависит от образа жизни. Они предполагают, что курение, употребление алкоголя — запускают работу генов старения.
03 сентябрь 2021 /
Иной мир
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