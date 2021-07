Птицы плато Наска

На этом фото , сделанном с воздуха, вы видите геоглиф плато Наска, изображающий колибри. Геоглифы — это нанесенные на землю крупные геометрические или фигурные рисунки, которые заметны с воздуха. Самыми известными считаются геоглифы, обнаруженные на плато Наска в южной части Перу.

Первое упоминание о «рисунках в пустыне» относится к XVI веку. В 1547 году испанский священник, историк, географ и конкистадор Педро Сьеса де Леон сообщил, что видел несколько «знаков» в пустыне вокруг плато Наска. В 1568 году коррехидор Луис Монсон, организовавший исследование пустынных знаков, решил, что эти линии были дорогами. Полноценное изучение и классификация геоглифов начались лишь в первой половине прошлого столетия, когда появилась возможность разглядеть фигуры с воздуха. В 1930-е годы систематизировать геоглифы удалось перуанскому археологу Торибио Меджиа Ксеспе (Toribio Mejia Xesspe). После него исследованием перуанских рисунков занялся американец Пол Косок (Paul Kosok), предположивший, что линии могут представлять собой астрономический календарь. Эту гипотезу также поддерживала немецкий археолог Мария Райхе, которая посвятила более 40 лет изучению геоглифов Наска. Но более свежие исследования, например описанные в книге Йохана Рейнхарда (Johan Reinhard) «Линии Наска: Новый взгляд на их происхождение и значение» (The Nasca Lines: A New Perspective on their Origin and Meanings), говорят о том, что эти линии вряд ли имеют отношение к карте звездного неба. Скорее всего, нанесенные на землю отметины — это маршруты к местам, где проводились древние ритуалы и церемонии.

Плато Наска с воздуха, можно хорошо рассмотреть разные геоглифы

Всего насчитывается более 800 прямых линий, 300 геометрических фигур и 70 рисунков растений и животных. Линии простираются на расстояние до 48 километров, в то время как изображения животных могут достигать в длину от 15 до 365 метров. Ученые полагают, что большинство геоглифов были сделаны народом наска — доколумбовой цивилизацией, процветавшей с 100 г. до н. э. до 800 г. н. э. Древние индейцы выкапывали траншеи глубиной 30–40 сантиметров, обнажая светлую почву, которая скрывалась под темно-рыжей поверхностью пустыни. Контрастные рисунки были хорошо видны с высоких холмов. Так как на плато редко выпадают осадки, геоглифы прекрасно сохранились до наших дней. Однако археологи до сих пор не знают, что именно и зачем изображали индейцы Наска. Это связано с тем, что культуры доинкского периода не имели письменности.

Птицы — наиболее часто встречающиеся фигурные геоглифы Наска, всего их 16. Ранее предполагалось, что индейцы изображали в основном местных птиц, но последние исследования говорят о том, что некоторые геоглифы были интерпретированы неверно. В частности, ученые обнаружили изображения птиц, которые не могли водиться в этой местности.

Геоглиф с главного фото определили как колибри благодаря длинному клюву и коротким трехпалым ногам. Недавно подробное исследование с привлечением орнитологов помогло уточнить, что это изображение представителя подсемейства колибри-отшельники (Phaethornithinae), так как в Перу такие длинные заостренные хвосты встречаются только у его представителей. У других местных колибри хвост раздвоен или имеет форму веера. Однако колибри-отшельники обитают в лесных районах Северного и Восточного Перу, а не в южной части, где обнаружены геоглифы. И маловероятно, что они жили на юге Перу во время создания рисунков на плато Наска.

Три геоглифа Наска, которые ученые определяют как колибри. На рисунке a — геоглиф с главного фото . d — чучело длиннохвостого колибри-отшельника (Phaethornis superciliosus). Изображение из статьи M. Eda, T. Yamasaki, M. Sakaic, 2016. Identifying the bird figures of the Nasca pampas: An ornithological perspective

На пустынном плато Наска есть и изображения пеликанов. Один геоглиф изображает голову в профиль и шею или выступающую грудь пеликана. Ученые предположили, что древние художники могли видеть пеликана, отдыхающего на рифе. Такая поза, когда горловой мешок незаметен, характерна для сидячего положения птицы. Второго пеликана получилось идентифицировать по характерному хохолку из перьев и длинному крючковатому клюву. Пеликаны — единственные птицы в Перу с такими особенностями. Но они обитают далеко от места, где были найдены геоглифы, на побережье.

Геоглифы, предположительно изображающие пеликанов (a–c; хотя для геоглифа a меньше всего оснований для отнесения его к пеликану). d, e — сидящие и летящие перуанские пеликаны (Pelecanus thagus). Изображение из статьи M. Eda, T. Yamasaki, M. Sakaic, 2016. Identifying the bird figures of the Nasca pampas: An ornithological perspective

Есть среди геоглифов и странная птица с зигзагообразной шеей и длинным прямым клювом. Раньше ее интерпретировали как чилийского фламинго (Phoenicopterus chilensis). Однако клюв настоящего фламинго массивный и изогнутый, а ноги длинные и тонкие, тогда как на рисунке они короче хвоста. Возможно, геоглиф представляет собой сборное изображение сразу нескольких птиц — змеешеек, аистов, цапель и солнечных цапель.

Геоглиф, раньше считавшийся фламинго, а ныне — чем-то средним между цаплями и аистами. фото с сайта en.wikipedia.org

Также геоглифы изображают попугаев и ряд птиц, которых никак не удается идентифицировать.

Слева — этот геоглиф считался пеликаном, фрегатом, попугаем. фото с сайта en.wikipedia.org. Справа — это изображение интерпретировалось как утка, но есть версия, что это птенец попугая. Для сравнения на фото d показан птенец красного ара (Ara macao). Изображение из статьи M. Eda, T. Yamasaki, M. Sakaic, 2016. Identifying the bird figures of the Nasca pampas: An ornithological perspective

Многие птицы, изображенные на плато Наска, встречаются в регионах, далеких от пустынных равнин Перу. Вполне возможно, это говорит о том, что древние художники встречали этих птиц во время охоты на побережье. Если бы эти птицы не были значимы для народа Наска, индейцы не стали бы их изображать. Ученые планируют сравнить геоглифы с другими рисунками птиц, встречающимися на керамике индейцев, чтобы идентифицировать оставшихся.

Этот геоглиф определяли как андского кондора (Vultur gryphus), фрегата, длиннохвостого пересмешника (Mimus longicaudatus). Однако сейчас ученые сомневаются, что его можно к кому-либо однозначно отнести, так что его прототипы неизвестны. фото с сайта en.wikipedia.org

Помимо птиц известны изображения собаки, кита, обезьяны и даже кота. Последний, 37-метровый геоглиф кошки, был обнаружен в Перу в 2020 году при реставрации смотровой площадки.

Схема расположения некоторых известных геоглифов Наска. Рисунок из статьи D. Iammarino, 2016. The Nazca Geoglyphs: a pictographic creation story

Плато Наска — не единственное место в мире, где были найдены геоглифы. На юге Англии находится 55-метровый геоглиф, изображающий обнаженного мужчину, под названием «Великан из Серн-Эббас». Новейшие исследования показывают, что рисунок был создан между 700 и 1100 гг. н.э., хотя первые письменные упоминания о фигуре появляются только в середине XVIII века.

Вид на геоглиф из Серн-Эббас (Cerne Abbas) с воздуха. фото с сайта en.wikipedia.org

фото с сайта ru.wikipedia.org.

Эрика Ефремова