Как макаки-крабоеды захватили город в Тайланде

Город Лопбури в Тайланде заполонили голодные и агрессивные макаки-крабоеды.

Так уж завелось, что по улицам российских городов не бегают обезьяны. Большая часть нашей страны расположена в умеренном климатическом поясе, сами понимаете. Поэтому представить себе, что ваш город захватила стая агрессивных макак-крабоедов довольно трудно. Между тем жители города Лопбури, расположенного в Тайланде, в прошлом году столкнулись с самым настоящим обезьяним бунтом. Ограничения в связи с пандемией COVID-19 негативно сказались на всей туристической отрасли, а туристы – основной источник пищи макак-крабоедов. Пытаясь успокоить голодных животных, местные жители начали подкармливать их, в основном сладкой и нездоровой пищей. Результаты не заставили себя долго ждать – вооруженные рогатками полицейские мало что могли сделать, чтобы остановить сексуально озабоченных макак, наводнивших город. Как сообщило издание Mirror Online в июне 2020 года, около шести тысяч обезьян терроризировали местных жителей, нападая на всех, кто оказался на их пути. Более того, некоторые части города стали запретными районами, которые в полном смысле этого слова оккупировали крабоеды, разрушая магазины и целые предприятия.

Как обезьяны захватили город

Лопбури, бывшая столица сиамского королевства и хранилище древней архитектуры, находится в осаде. Макаки-крабоеды – вид обезьян из Юго-Восточной Азии с пронзительными глазами и любопытной натурой летом прошлого года захватили сердце старого города. Необходимо отметить, что с каждым годом их растущая численность буквально уничтожала часть местной экономики. Бродячие по окрестностям группы макак привели к закрытию десятков предприятий, в том числе музыкальной школы, магазина золота, парикмахерской, магазина мобильных телефонов и кинотеатра.

С годами обезьяны перебирались в заброшенные здания, громили витрины и гремели решетками, установленными для того, чтобы их не пускали. Если охранники не проявляют бдительности, животные срывают антенны и стеклоочистители с припаркованных автомобилей. Болтающиеся серьги, солнцезащитные очки и пластиковые пакеты, которые выглядят так, будто в них может быть еда, неотразимы для обезьян. А в районах города, наиболее плотно забитых животными, многие жители живут в страхе перед очередным внезапным нападением.

Пандемия COVID-19 добавила хаоса. Раньше резвящиеся обезьяны привлекали толпы туристов и верующих буддистов, полагающих, что кормление животных – дело достойное. В список любимых лакомств входили кокосовый йогурт, клубничная газировкка и яркие упаковки разнообразных закусок. Теперь же макаки не понимают, куда делся их источник пропитания, к тому же, им уже не хочется менять новые пищевые привычки.

Нездоровая пища, которой довольные туристы и местные жители делились с животными, в итоге заменила макакам привычные бананы и цитрусовые. Питание едой из помойки, чем обезьяны тоже не гнушались, привело к тому, что некоторые особи облысели, а вот самки стали быстрее рожать, имея под рукой неиссякаемый источник питания. Интересно, что о подобном эффекте фаст-фуда (речь об ускорении полового созревания), в своих исследованиях и книгах писал профессор Роберт Сапольски из Стэндфордского университета.

Как сообщает The New York Times, местные власти начали массово стерилизовать обезьян, чтобы контролировать их численность. Интересно, что в первый день июньской кампании ловцы обезьян носили камуфляжную форму и заманивали животных в клетки с едой. Но на второй день обезьяны уже знали, что их следует избегать, так что ловцам пришлось переодеться в шорты и цветастые рубашки, притворяясь туристами.

Обезьяны, фастфуд и еда из помойки

«Не злоупотребляйте фастфудом» – говорили они. И были правы. В книге «Записки примата» биолог, нейроэндокринолог и популяризатор науки Роберт Сапольски пишет о том, как каждое лето на протяжении почти тридцати лет он наблюдал за группой павианов в национальном парке Масаи Мара на равнине Серенгети в Кении. Сапольски интересовала взаимосвязь социального поведения павианов и позиции в иерархии, объем социального стресса и физиологические реакции на него. Но внезапные непредвиденные изменения в жизнь павианов и работу профессора внесла проблема – мусор.

Оказалось, что сотрудники всех национальных парков Кении не придумали ничего лучше, кроме как сваливать тонны мусора и пищевых отходов в специально выкопанные ямы, примерно 1,5 метра глубиной и 10 метров шириной, скрытые среди деревьев в отдаленных уголках парков. Группа павианов, за которой и наблюдал Сапольски, однажды нашла такую яму. Гниющие при тридцатиградусной жаре остатки пищи стали для обезьян аналогом выйгрыша в лотерею – ведь теперь пищу не нужно искать, она сама постоянно появляется в яме.



«Однажды во имя науки я натянул резиновые перчатки, вдохнул поглубже и ошеломил водителя грузовика, методично закопавшись в груды гниющего мусора. Конечно, там были совсем не клубни с листьями. Жареная курица или кусок мяса, выброшенные туристом. Слегка подпорченный фруктовый салат, который, вероятно, слишком долго пролежал на солнце . Куски пирожных и тортов, неестественно-желтые сгустки пудинга, которые только надкусили, помня о диете. Переработанные сахара, жир, красное мясо, холестерин — наши Четыре Всадника Апокалипсиса,» – пишет Сапольски.

Проведенные исследования показали, что у питания из помойной ямы были свои преимущества – так, половое созревание молодых особей сократилось с пяти до 3,5 лет, а самки стали рожать на полтора года раньше, чем обычно. А вот плохие новости заключались в том, что у павианов наблюдались те же негативные изменения в организме, как у людей, злоупотребляющих нездоровой пищей. Выходит, помойным обезьянам грозят диабет, сердечные заболевания и диеты? Как отмечает Сапольски, сказать трудно, ведь подобные исследования павианов пока никто не проводил.

Однако главным последствием такого питания для павианов стала инфекция. Группа обезьян, за которой наблюдал Сапольски, вероятно, съела зараженное коровьим туберкулезом мясо, после чего произошла первая в история вспышка этого заболевания у диких приматов. В результате вспышка туберкулеза унесла жизни половины стаи.