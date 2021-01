Изображения свиней в пещере на острове Сулавеси созданы 45,5 тысяч лет назад

Рис. 1. Пещера Леанг Тедонгнге и найденные в ней древнейшие рисунки — изображения сулавесских бородавчатых свиней (Sus celebensis). Изображение из обсуждаемой статьи в Science Advances

Индонезийские и австралийские археологи, изучающие палеолитическую пещерную живопись островов Зондского архипелага, выяснили, что минимальный возраст изображения сулавесской бородавчатой свиньи из пещеры Леанг Тедонгнге на юго-западе острова Сулавеси составляет 45,5 тысяч лет. Такой результат дало уран-ториевое датирование известкового натёка на ноге нарисованной свиньи. Это делает рисунок древнейшим из надежно датированных произведений изобразительного (фигуративного) искусства. Прежний рекорд — 43,9 тысяч лет — принадлежал сцене охоты из расположенной в том же районе пещеры Леанг Булу Сипонг 4.

«Элементы» уже рассказывали о сенсационных открытиях австралийских и индонезийских ученых во главе с Максимом Обером (Maxime Aubert), изучающих пещерную живопись островов Борнео и Сулавеси (см. ссылки в конце новости). Сенсационными эти находки стали благодаря своему возрасту, который удалось определить при помощи уран-ториевого датирования (см. Uranium–thorium dating) спелеотем (см. Speleothem) — натечных образований, сформировавшихся поверх рисунков, а значит, заведомо позже них.

Чуть больше года назад, в декабре 2019 года, Обер и его коллеги поведали миру о впечатляющем художественном панно из пещеры Леанг Булу Сипонг 4 на юго-западе острова Сулавеси, изображающем охоту фантастических существ — полулюдей, полузверей — на местных свиней и карликовых буйволов аноа. На тот момент панно оказалось самым древним надежно датированным произведением фигуративного искусства (см. Figurative art): его минимальный возраст, определенный по известковому натеку на ноге одной из свиней, составляет 43,9 тысяч лет. Об этом открытии рассказано в новости В пещере на острове Сулавеси найдено древнейшее изображение сцены охоты («Элементы», 16.12.2019).

Рекорд продержался недолго. В новой статье, опубликованной 13 января в журнале Science Advances, Обер и его коллеги сообщили о еще более древних рисунках из пещеры Леанг Тедонгнге, расположенной в том же районе на юго-западе Сулавеси (рис. 1). Всего в этом районе уже найдено около 300 карстовых пещер с доисторическими рисунками.

На стене пещеры сохранились изображения как минимум трех животных. Возможно, было и четвертое, но оно слишком сильно облупилось, так что уверенности нет. По щетинистому гребню на голове и характерным выростам в передней части морды — лицевым бородавкам (рис. 2) авторы определили животных как сулавесских бородавчатых свиней (Sus celebensis).

Рис. 2. Голова свиньи Pig 1 с характерными признаками, по которым животное можно определить как сулавесскую бородавчатую свинью: щетинистым гребнем (HC, head crest) и преорбитальными лицевыми бородавками (FW, preorbital facial warts). На голове этой и двух других нарисованных свиней снизу заметны два выступа (отмечены стрелками), природу которых авторы обещали обсудить в последующих публикациях. Рядом для сравнения — фотография живой сулавесской свиньи. Изображения из обсуждаемой статьи в Science Advances и с сайта cambridge.org

По мнению авторов, выросты слишком велики и расположены слишком близко к кончику морды, чтобы быть ушами. Лицевые бородавки характерны как для самцов, так и для самок Sus celebensis, но у самцов они намного крупнее. Так что животные, изображенные доисторическими художниками на стене пещеры, скорее всего, самцы. Снизу на головах нарисованных свиней имеется по паре не очень понятных выростов, природу которых авторы пока не стали обсуждать, обещав это сделать в последующих публикациях. Авторы не исключают, что свиные портреты — не независимые изображения, а части единой композиции, возможно, некой сценки из социальной жизни сулавесских свиней.

Одну из свиней (Pig 1) удалось датировать благодаря слоистому кальцитовому натёку, образовавшемуся на ее задней ноге прямо над копытцем (рис. 3). Получилось, что рисунок был создан не позднее, чем 45,5 тысяч лет назад. Это делает его самым древним (на сегодняшний день) произведением фигуративного искусства. Впрочем, не исключено, что среди многочисленных пещерных рисунков Сулавеси и Борнео вскоре обнаружатся и еще более древние (вспомним, что предыдущий рекорд — 43,9 тысяч лет — продержался лишь год с небольшим).

Рис. 3. Кальцитовый натёк (образец Lted3), образовавшийся поверх слоя красного пигмента на ноге свиньи Pig 1, и результаты уран-ториевой датировки — минимальные возраста разных частей натека (Lted3.2, Lted3.3, Lted3.4). Минимальный возраст рисунка определяется как самая древняя из полученных дат, в данном случае 46,4 – 0,9 = 45,5 тысяч лет. Изображения из обсуждаемой статьи в Science Advances

Создателями свиных портретов в пещере Леанг Тедонгнге, скорее всего, были люди современного типа, то есть сапиенсы, стремительное заселение которыми Евразии началось около 60 тысяч лет назад (хотя отдельные группы и раньше выходили из Африки, см.: Данные археологии и генетики свидетельствуют о многократных попытках африканских сапиенсов заселить Евразию, «Элементы», 12.12.2017). Утверждение, что создателями рисунков почти наверняка были сапиенсы, основано на том, что до сих пор фигуративное искусство, как и другие проявления высокой верхнепалеолитической культуры, удавалось надежно связать только с сапиенсами, но не с другими видами поздних Homo (см., например: Палеогенетические данные подтвердили, что создателями протоориньякской культуры были люди современного типа, «Элементы», 27.04.2015). Поэтому у ученых пока нет оснований предполагать, что свиней в пещере Леанг Тедонгнге мог нарисовать кто-то кроме сапиенсов.

Впрочем, нужно иметь в виду, что какие-то люди добирались до Сулавеси уже около 200 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют недавно найденные на острове грубые каменные орудия (G. D. van den Bergh et al., 2016. Earliest hominin occupation of Sulawesi, Indonesia). До соседнего Флореса люди добрались еще раньше: предполагаемые предки флоресских хоббитов жили здесь уже около миллиона лет назад (см.: «Хоббиты» были наследниками древней культуры, «Элементы», 06.06.2006). Аналогичная история и с островом Лусон (Филиппины), где древнейшие следы человеческого присутствия имеют возраст около 700 тысяч лет (см.: Люди жили на Филиппинах 700 000 лет назад, «Элементы», 07.05.2018). Во всех трех случаях людям пришлось пересекать морские проливы, чтобы добраться до островов, которые не соединялись с Азиатским материком даже в периоды ледниковых максимумов, когда уровень моря был намного ниже нынешнего.

Древнейшие обитатели Флореса, Сулавеси и Лусона, конечно, не были сапиенсами. Скорее всего, это были эректусы, а позднее, возможно, денисовцы (последним удалось добраться аж до Новой Гвинеи, судя по распределению денисовских примесей в геномах папуасов, см.: G. S. Jacobs et al., 2019. Multiple Deeply Divergent Denisovan Ancestries in Papuans). Но это древнее население Сундаланда и Уоллесии вряд ли имеет отношение к обсуждаемым пещерным рисункам.

Сапиенсы добрались до крайнего юго-востока Азии (Сундаланда), может быть, уже 73–63 ысячи лет назад (K. E. Westaway et al., 2017. An early modern human presence in Sumatra 73,000–63,000 years ago), но их культура тогда еще вряд ли достигала верхнепалеолитических высот. Возможно, это были потомки каких-то очень ранних выходцев из Африки (см.: Новые геномные данные позволили уточнить историю заселения Евразии и Австралии, «Элементы», 28.09.2016).

В Новую Гвинею и Австралию, которые в те времена были единым материком — Сахулом, сапиенсы попали, скорее всего, около 50 тысяч лет назад (недавние сообщения о присутствии сапиенсов в Сахуле 59–69 тысяч лет назад вызывают у специалистов большие сомнения). Эти сапиенсы уже могли быть представителями более поздней, «главной» волны выходцев из Африки (той, что вышла около 60 тысяч лет назад, скрещивалась с неандертальцами и дала начало современному внеафриканскому человечеству) и иметь более сложную культуру. Чтобы попасть в Сахул, эти сапиенсы должны были сначала пересечь Уоллесию — страну островов, в состав которой входит и Сулавеси. Интересно, что древнейшие археологические свидетельства присутствия сапиенсов в Уоллесии (приписываемые сапиенсам каменные орудия, найденные на Тиморе) имеют почти такой же возраст, что и рисунки из пещеры Леанг Тедонгнге — около 44,6 тысяч лет (S. Hawkins et al., 2017. Oldest human occupation of Wallacea at Laili Cave, Timor-Leste, shows broad-spectrum foraging responses to late Pleistocene environments). Так что присутствие на Сулавеси пещерной живописи возрастом 45,5 тысяч лет неплохо согласуется с другими данными (к сожалению, пока еще очень фрагментарными и неточными) о заселении сапиенсами Юго-Восточной Азии и прилегающих островов.

