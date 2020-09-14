Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищником





Рис. 1. В конце раннего триаса рептилии начали завоевывать моря и быстро дали линию ихтиозавров — облигатных морских животных с рыбообразным телом, которые почти сразу превратились в страшных хищников. Здесь художник изобразил часть разнообразия ихтиозавров, отметив, что никакие мезозойские мозазавры и плиозавры не сравнятся с ихтиозаврами по свирепости и величине (аквалангистка, естественно, нарисована для масштаба). Рисунок с сайта just9art.tumblr.com

Китайские палеонтологи десять лет препарировали гигантского ихтиозавра Guizhouichthyosaurus и, наконец, завершили свою работу. Их долгая работа дала неожиданный и яркий результат: в желудке этого ихтиозавра сохранилась почти целиком его жертва, которую он проглотил незадолго до своей гибели. Жертвой 5-метрового хищника оказалась другая морская рептилия, длина которой, согласно реконструкции по костям, составляла 4 метра! Это означает, что населявшие океаны 240 млн лет назад Guizhouichthyosaurus — таков возраст находки — были сверххищниками, охотившимися на крупную добычу. Прежде считали, что их рацион составляли головоногие и рыбы, а ниша сверххищников была в то время не занята. Палеонтологам удалось воссоздать картину нападения ихтиозавра на свою жертву — он схватил и зажал ее зубами, резкими движениями головы оторвал голову и хвост, а затем целиком проглотил.

На рисунке 1 изображены некоторые представители отряда ихтиозаврид — морских рептилий, обитавших на нашей планете с конца раннего триаса (примерно 250 лет назад) до второй трети мела (примерно 90 млн лет назад). На сегодня в этот отряд входит около 80 родов. Среди них — гуйчжоуихтиозавр (Guizhouichthyosaurus). Этот крупный ихтиозавр, описанный 20 лет назад, мог достигать длины 7 м, обладал крупными треугольными зубами с притупленными остриями без острых краев. На основании такого строения зубов предполагалось, что гуйчжоуихтиозавры охотились на мягких головоногих и рыб среднего размера, захватывая и всасывая добычу. Но факты оказались гораздо любопытнее логичных предположений.

Китайские палеонтологи нашли в отложениях среднего триаса (242–237 млн лет назад) почти полный скелет 5-метровой особи гуйчжоуихтиозавра. Он примечателен тем, что не только прекрасно сохранился сам, но и в нем не менее прекрасно сохранились остатки трапезы гуйчжоуихтиозавра. Его добычей оказалось позвоночное животное, заглоченное незадолго до смерти самого хищника. Об этом говорит хорошая сохранность костей жертвы, не успевших раствориться в кислой среде желудка.

Скелет был найден 10 лет назад, в 2010 году, и с тех пор им занималась группа ученых из нескольких научных учреждений Китая, а также их коллеги из Калифорнии, Милана, Чикаго. Эти 10 лет ушли на препарирование скелета самого ихтиозавра и разбор плотно упакованных в желудке остатков его жертвы. Долгая работа того стоила.

Рис. 2. Скелет гуйчжоуихтиозавра (A) и его желудок (B), в котором ученые нашли остатки проглоченной жертвы. Рисунок из обсуждаемой статьи в iScience

По костям жертвы удалось определить ее видовую принадлежность (сравнив с голотипом, для которого имеется почти полный скелет) — это Xinpusaurus xingyiensis, морская рептилия из группы талаттозавров. Более того, по размеру костей смогли реконструировать размер этого талаттозавра: он имел длину около 4 метров.

Рис. 3. Прорисовка различимых костей скелета жертвы: h — плечевая кость, fe — бедренная, fi — малая берцовая, isc — седалищная, il — подвздошная, cl — ключица, co — коракоид, icl — межключичная кость, mt — пястная, pu — лобковая кость, r — лучевая, ti — большая берцовая, u — локтевая, v –позвонки. Длина масштабного отрезка — 5 см. Рисунок из обсуждаемой статьи в iScience

Получается, что 5-метровый Guizhouichthyosaurus напал на рептилию почти такого же размера, как и он сам. Так что рацион этих ихтиозавров оказался совсем не похож на мягкую, податливую кашу из головоногих и рыб. Монстр набросился на длинную узкую рептилию, ухватил ее за туловище и, зажав длинными, похожими на крокодильи, зубами, резкими движениями оторвал голову и хвост и проглотил оставшееся туловище целиком. Хвост жертва могла отбросить и сама, но вот голову она могла потерять только метафорически. Хвост жертвы, кстати, нашелся неподалеку, в 13 метрах, от места сражения и, очевидно, от места гибели самого хищника.

Авторы работы, рисуя красочную картину этого нападения, все же задаются естественным вопросом — возможно, этот ихтиозавр был падальщиком, а не хищником, и ему просто повезло найти такой роскошный обед. Против гипотезы «падальщика» авторы приводят несколько доводов. Главный из них — присутствие костей конечностей жертвы, а это первое, что отваливается при разложении тела рептилии, голова отваливается в последнюю очередь. Второе возражение касается приповерхностного обитания ихтиозавров. Они все же дышат воздух ом, так что вряд ли приспособлены к поиску отмерших на дне остатков.

Таким образом, перед нами фактический материал, наглядно демонстрирующий, что в среднем триасе уже существовали сверххищники, которые активно охотились на самую крупную добычу. В те времена ими были ихтиозавры: кроме гуижоуихтиозавра, судя по строению зубов, эту нишу могли занимать Besanosaurus и Cymbospondylus. В наши дни ее занимают акулы и касатки. Прежде считалось, что в среднем триасе эта ниша была еще не занята.

Источник: Da-Yong Jiang, Ryosuke Motani, Andrea Tintori, Olivier Rieppel, Cheng Ji, Min Zhou, Xue Wang, Hao Lu, Zhi-Guang Li. Evidence Supporting Predation of 4-m Marine Reptile by Triassic Megapredator // iScience. 2020. DOI: 10.1016/j.isci.2020.101347.

Елена Наймарк